 Из-за нехватки локомотивов период оборота вагонов увеличился в два раза - с 5 до 10 дней, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"Своей основной задачей мы видим улучшение взаимодействия между собственниками вагонов, грузоотправителем и, собственно, "Укрзализныцей", как государственным монополистом. В настоящее время проблем накопилось много. Основная проблема, собственно, о которой вы уже сказали - это нехватка локомотивов в тяге", - сказал он.

"Соответственно, основной показатель, который, пожалуй, характеризует деятельность "Укрзализныци", это в два раза увеличился период оборота вагонов. То есть, если раньше, например, из пункта А в пункт В вагон двигался 5 дней, сейчас это 10 дней. Этим, собственно, и обусловлена существенная нехватка вагонов на украинском рынке", - добавил он.



По мнению Криворучко, основная проблема нехватки вагонов на украинском рынке заключается в нехватке локомотивов.

"На сегодня из этих, например, как в данном примере 10 дней, несколько дней состав может стоять в чистом поле без охраны, без ничего в связи с тем, что нет локомотива, способного его доставить в пункт назначения", - резюмировал он.