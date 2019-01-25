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 Экономика, Общество
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Все про:Укрзализныця (1538) вагоны (83)

 Из-за нехватки локомотивов период оборота вагонов увеличился в два раза - с 5 до 10 дней, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко

Основной показатель, который характеризует деятельность УЗ, - это медленная работа.

 Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал глава Ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко.

"Своей основной задачей мы видим улучшение взаимодействия между собственниками вагонов, грузоотправителем и, собственно, "Укрзализныцей", как государственным монополистом. В настоящее время проблем накопилось много. Основная проблема, собственно, о которой вы уже сказали - это нехватка локомотивов в тяге", - сказал он.

"Соответственно, основной показатель, который, пожалуй, характеризует деятельность "Укрзализныци", это в два раза увеличился период оборота вагонов. То есть, если раньше, например, из пункта А в пункт В вагон двигался 5 дней, сейчас это 10 дней. Этим, собственно, и обусловлена существенная нехватка вагонов на украинском рынке", - добавил он.

По мнению Криворучко, основная проблема нехватки вагонов на украинском рынке заключается в нехватке локомотивов.

"На сегодня из этих, например, как в данном примере 10 дней, несколько дней состав может стоять в чистом поле без охраны, без ничего в связи с тем, что нет локомотива, способного его доставить в пункт назначения", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3108244
 
 
 Топ комментарии
 
петралексеич "пломбу" забыл "снять"...
пять лет уж прошло...
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так вже ж купили - ще треба поремонувати),
і головне збільшити премії/зарплати керівникам залізниці!!! Из-за нехватки локомотивов период оборота вагонов увеличился в два раза - с 5 до 10 дней, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко - Цензор.НЕТ 4500
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петралексеич "пломбу" забыл "снять"...
пять лет уж прошло...
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Система управления ж/д. Если за 25 лет купить меньше сотни локомотивов, то рано или поздно их таки будет не хватать.
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Это так. Именно поэтому сейчас в ускоренном порядке поставляются GE тепловозы.
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Да поставляются. Но темпы обновления парка отрицательные. В течении 5 лет нужно не 30-50, а 300-500 новых секций. Как минимум. Ну или брать в аренду, лизинг, покупать б/у в Прибалтике, Чехии и т.п.
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Никто и не спорит. Вопрос, как всегда, упирается в деньги.
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Конечно. Советская партхозноменклатура порубала в капусту десятки тысяч заводов и фабрик, чтобы построить себе хоромы и поставить в них золотые унитазы.
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И это тоже. Вначале было сильное падение промпроизводства и соответственно, ж/д перевозок. Высвободилось до половины подвижного состава. Активно продавали, списывали.

Думали, зачем покупать, на нашу жизнь хватит. А вот не хватило.
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так вже ж купили - ще треба поремонувати),
і головне збільшити премії/зарплати керівникам залізниці!!!
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з 2010 не вистачало саме рухомого складу , тобто вагонів .Тепер локомотивів.Маю сумнів ,що кількість вагонів збільшилась. Хто що знає ,бо на залізниці зараз не працюю ?
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Вагонный парк вполне вырос за счет частных извозчиков. А вот на частную тягу переходить пока боятся.
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Угу...донецких и днепропетровских. На которых переписали парк УЗ А еще 30 тыс вагонов остались на лугандонии. Сотни локомотивов и тысячи тепловозов.
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Какие тысячи тепловозов? Вы масштаб этих цифр представляете? На всей Донецкой ж/д до войны хорошо если 500 локомотивов было, включая пассажирские.
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Тепловозы отличаются от электровозов Через нестачу локомотивів період обороту вагонів збільшився вдвічі - із 5 до 10 днів, - глава Асоціації власників вагонів Криворучко - Цензор.НЕТ 4209 Оне в том числе находятся на консервации на случай войны...разного года выпуска и марок. Донецкая дорога была самой объемной и обеспеченной.
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Я работаю...20 лет уже. После янукодлы УЗ стала банкротом с кредитами. После саботажа работы Бальчуна все хуже и уже. Работать просто некому в пехоте т.к. зарплаты не растут после отставки поляков. Ожидаем страшных катастроф.
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Угу...когда гос-во и муниципалы начнут платить УЗ согласно законам и уложениям. УЗ на данный момент датирует всю промышленность и льготный контингент...после же ухода Бальчуна все хуже и хуже.
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рецепт один, поднять тарифы. И пофиг на те локомотивы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаИз-за нехватки локомотивов период оборота вагонов увеличился в два раза - с 5 до 10 дней, - глава Ассоциации собственников вагонов Криворучко
 
 
 
 
 
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