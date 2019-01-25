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 Политика Украины
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 Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Основа", народный депутат Украины Сергей Тарута подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.

В пятницу политик принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

18 января партия "Основа" выдвинула С.Таруту кандидатом в президенты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108242
 
 
 Топ комментарии
 
Полилось гавно по трубам, какие документы, там уже ВАНА 1000000% президент, газ уже от страха сам начал просить снизить его цену.
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поки немає Дарта Вейдера й Чубаки - список буде "недовершеним"
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Полилось гавно по трубам, какие документы, там уже ВАНА 1000000% президент, газ уже от страха сам начал просить снизить его цену.
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а фэйс у этого кандидата ну такой хитрый-прехитрый
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О еще один борец за нашу улучшенную жизнь.
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нафталиновый...
лучше бы гроши на тепловизоры потратил чем на залог компании выборов...
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Вечный должник ГрязьПрома и тот подался в Смотрящие от Кремля.Таруту обули на миллиарды долларов свои братаны Удивительный дятел
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поки немає Дарта Вейдера й Чубаки - список буде "недовершеним"
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хоча..."Чубака" вже є))
кожен перший - блєяють якусь невнятну безтолковщину, незрозуміло нормальній людині)))
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Идёт к тому, что оставаться некандидатом уже как-то не comme il faut..
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Победит на выборах то,кто скажет...навеки с рюсским быдлом СкреПОНОСным и лишнехромосомным,а поп Гундяй с Плешивым Уродом, наши братанЫ Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8332 Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8332
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в понедельник от БПП по домам ходили, по вопросу выборов. сказал им, что за Петю, голосовать не буду. наверное я поторопился, конкурента Пете пока нет.
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Полку идиотов и ворюг, желающих порулить Украиной, прибыло!
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На выборы не хожу с 1968 года,когда советские убийцы утопили в крови Чехословакию...
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Расскажи, а как при Сталине жилось? Лучше или хуже?
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При Сралине я прожил всего 7 лет,но кое что помню.Отец 5 марта 1953 года сказал...Наконец то эта падаль СДОХЛА...
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хоть бы один подал, зорян, а шкиряк в следующий раз
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они не определились кто из них пойдет на выборы, там намечены дебаты Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 2352
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Так с умным человеком и поговорить приятное 😀😀😀
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По своей Сути Украина парламентская республика с весьма ограниченными полномочиями президента.Управление страной зависит от Рады и кабинета министров.Странные кандидаты без полномочий хотят реформировать Украину... Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8818
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Да. Но именно президент отвечает за международную политику. А здесь поднасрать некоторые кандидаты могут конкретно. Кроме того не стоит рассматривать гонку за президентское кресло отдельно от парламентской. Сейчас мы наблюдаем подготовку к выборам в Раду. Политики оценивают свои шансы, мобилизуют свой лохторат.
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Это хорошо. У рыга шансов на 2 тур нет Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 7734
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Плешивому Хмырю кроме взорванных домов на РАБссии и подлодкой КУРСК рулить нечем Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 8607
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100 000 тысяч тонный авианосец США лучший аргумент на переговорах с рюсским быдлом.
Генри Киссинджер,бывший Госсекретарь США. Тарута подав документи у ЦВК для реєстрації кандидатом у президенти - Цензор.НЕТ 6534
На сегодня таких машинок в США кажись 7 или восемь... из 13 всего
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты
 
 
 
 
 
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