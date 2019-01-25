 Тарута подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

В пятницу политик принес в Центризбирком соответствующие документы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
18 января партия "Основа" выдвинула С.Таруту кандидатом в президенты.
На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.
лучше бы гроши на тепловизоры потратил чем на залог компании выборов...
кожен перший - блєяють якусь невнятну безтолковщину, незрозуміло нормальній людині)))
Гудок!
Генри Киссинджер,бывший Госсекретарь США.
На сегодня таких машинок в США кажись 7 или восемь... из 13 всего