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Все про:Кипр (179) автокефалия (398) Епифаний (68) ПЦУ (173)

 Кипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом

Глава Кипрской Церкви говорит, что слышал заявление митрополита Епифания о желании установить сопричастие и ответил, что это естественно. Он также отметил, что Епифаний уже бывал на Кипре, хорошо знает местную ситуацию и владеет греческим языком.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.

Также читайте: Сразу после интронизации митрополита Епифания 3 февраля состоится первое заседание Священного cинода Православной церкви Украины

"Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", - заявил архиепископ Кипрский Хризостом.

Такой ответ архиепископ Хризостом дал митрополиту Елпидофору Константинопольского патриархата, который находится с визитом в Православной Церкви Кипра. Елпидофор подарил Хризостому свою недавно опубликованную книгу о визите Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в 2008 году.

Также глава Кипрской Церкви заявил, что считает Вселенскую Патриархию "Матерью-Церковью", и подчеркнул, что "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".

Митрополит Елпидофор также напомнил о близких отношениях и исторических, церковных и духовных связях, которые имеют Церковь Кипра и Константинопольский патриархат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПЦУ не подчиняется Константинополю. Томос четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной Святейшей церковью Украины, - Епифаний

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Источник: https://censor.net.ua/n3108239
 
   
 Топ комментарии
 
церковь самая консервативна организация, не все сразу.
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К, счастью , это первый Патриарх, который выразил поддержку ПЦУ.
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церковь самая консервативна организация, не все сразу.
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Боюсь, после смены власти, мы получим, еще более печальную ситуацию, что была.
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печальней уже некуда, поэтому будет все врем лучше.
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Печально , буде если мы выходе мы получим еще одну церковь с которой не захотят общаться....
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УПЦ МП сама не хоче ні з ким спілкуватися.
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Патриарх Кирилл написал всем Патриархам письма, и получил уже ответі, в частности от польского Патриарха Савіы. Патриарх Варфоломей также написал всем Патриархам. Реакции я лично, пока не видел до сегодняшнего дня. В нашу поддержку , пока выступил только этот Архиепископ.
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В вашу підтримку цей архієпископ не виступав.
І напиши, будь-ласка, хто там, крім Сави, написав відповідь гундяю, з відповідним лінком. Тільки не з кацапських джерел
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Насколько я помню, это сербский Патриарх и Антиохский.
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ты имеешь ввиду Гяндяя! У нас так не получится. Церви нужны прхожане, а у нас они есть.
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Я имею ввиду УПЦ. Мне как то МП до лампочки.
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тогда не перживай, она самая настоящая церковь еще в с вермен Киевской Руси.
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А ищо он похож на коллегу Какао-боба по кабмину Табачника

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Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", - заявил архиепископ Кипрский Хризостом.Источник: https://censor.net.ua/n3108239
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Но время еще не наступило
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Согласен. Но во всяком случае это лучше, чем полное молчание и отрицание.
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к счастью эта поддержка уже ни на что не влияет,есть она или ее нет,томос есть,церковь тоже.
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«Сколько не кричи: «соя ! соя!, а все равно путин хуйло».

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Все это конечно хорошо, но осадок остался от того, как поступили с Филаретом.
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КІПР. Предстоятель Кіпрської Церкви вже вдруге спростував заяви українських дипломатів
10.01.2019 news
На сайті МЗС вчергове з'явилася неправдива інформація про позицію Предстоятеля Кіпрської Православної Церкви щодо питання надання автокефалії Українській церкві.
Архієпископ Хрисостомос ІІ вимушений був вдруге спростовувати заяви Посла України в Республіці Кіпр Бориса Гуменюка. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на грецьке агентство новин romfea.gr. За результатами зустрічі, яка відбулася 9 січня 2019 року у Палаці Архієпископа Кіпру, МЗС опублікувало новину про те, що сторонами було обговорено ситуацію в Україні після надання Томосу про Автокефалію Православній Церкві України. «Глава Кіпрської Православної Церкви підтвердив свою позицію щодо права України мати свою незалежну автокефальну церкву, побажав Українському народу миру і добра», - написали в МЗС. Дивно звучать слова «підтвердив», у той час, коли й минулого разу повідомлення МЗС та прес-служби КПЦ про зустріч Посла України в Республіці Кіпр з Архієпископом Кіпру суттєво відрізнялися. Ніякої інформації про підтримку Архієпископом Хрисостомосом ІІ на офіційному сайті Кіпрської Церкви не було. У своєму коментарі для «Romfea» 9 січня Архіпастир назвав неправдивими заяви про його "чергову" підтримку автокефальної церкви в Україні. Його Блаженство зробив наголос на тому, що «кожна держава має право на автокефалію, і це залежить від українського народу». «Але на даний момент, тим не менш, я бачу, що український народ не пробудився до таких дій», - зазначив він. Блаженніший Владика наголосив: «наразі не першорядне значення має надання автокефалії, важливо, щоб не сталося розділення Православ'я» На завершення Предстоятель Кіпрської Церкви розповів, що йому зробили пропозицію прийняти на Кіпрі главу України (мається на увазі новоутвореної структури Епіфанія - ред.), яку він категорично відхилив, підкресливши, що не поминав його за Божественною Літургією і не поминатиме.
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Так, він підтвердив право мати автоккефалію, але на даний момент спілкуватиися з митропилитом Епіфанієм не збирається.
Може бути, що як справжній грек, хоче виторгувати собі якісь вигоди. Через що і поїхав до нього посол із Константинополя.
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А церковь Святой Макаронины ничего не намерена признать?
Чем занимаются все эти люди в рясах в 21 веке? О-о
Маск, Перельман и Хоффман, наверное, просто крутят у виска, видя такое мракобесие ....
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Ну да, эти люди посещали синагогу. При чем православие то?
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Это ты посещал синагогу.
Лучше послушай умных людей, а сам подумай много раз перед тем, как говорить ерунду.
Православие - это вообще дно религий.
Люди, целующие куски трупов - это очень странно выглядит со стороны.
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А на сайті РПЦ ти вже написав про дно релігій?
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PПЦ такое же говно как и УПЦ, как и любая другая религия.
Как и ты.
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Ти вже поцюлював труп дєдушкі Лєніна?
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Скажите ето не украинцам, а тем, у кого целуємьій труп лежит на красной площади, в центре столицьі...
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а у порохоботов может быть в голове что-то другое, кроме пети-томоса и хуйла-скреп?
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Может. Путин - хуйло, рашка - говно, лахта,2 - отстой.
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15.06.09 Порошенко стал диаконом Московского Патриархата и принял участие в крестном ходе.

Кіпрська церква має намір визнати митрополита Епіфанія, - архієпископ Хризостом - Цензор.НЕТ 4309
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Поц ікався, хто такий Тім Бернерс - Лі, і до якої релігійної конфессії він належав.
(Підказка, завдяки йому, мільйони людей можуть зараз прочитати твій висер.)
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Тут ключевое "наступит время..." (имхо). Тот случай когда заголовок статьи не соответствует ее сути.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом
 
 
 
 
 
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