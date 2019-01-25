 Кипрская церковь намерена признать митрополита Епифания, - архиепископ Хризостом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сerkvarium.
"Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить", - заявил архиепископ Кипрский Хризостом.
Такой ответ архиепископ Хризостом дал митрополиту Елпидофору Константинопольского патриархата, который находится с визитом в Православной Церкви Кипра. Елпидофор подарил Хризостому свою недавно опубликованную книгу о визите Вселенского Патриарха Варфоломея в Украину в 2008 году.
Также глава Кипрской Церкви заявил, что считает Вселенскую Патриархию "Матерью-Церковью", и подчеркнул, что "поддерживает прекрасные отношения с Фанаром, которые он сохранит, невзирая на любые трудности".
Митрополит Елпидофор также напомнил о близких отношениях и исторических, церковных и духовных связях, которые имеют Церковь Кипра и Константинопольский патриархат.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
І напиши, будь-ласка, хто там, крім Сави, написав відповідь гундяю, з відповідним лінком. Тільки не з кацапських джерел
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Но время еще не наступило
младший генерал майор
10.01.2019 news
На сайті МЗС вчергове з'явилася неправдива інформація про позицію Предстоятеля Кіпрської Православної Церкви щодо питання надання автокефалії Українській церкві.
Архієпископ Хрисостомос ІІ вимушений був вдруге спростовувати заяви Посла України в Республіці Кіпр Бориса Гуменюка. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на грецьке агентство новин romfea.gr. За результатами зустрічі, яка відбулася 9 січня 2019 року у Палаці Архієпископа Кіпру, МЗС опублікувало новину про те, що сторонами було обговорено ситуацію в Україні після надання Томосу про Автокефалію Православній Церкві України. «Глава Кіпрської Православної Церкви підтвердив свою позицію щодо права України мати свою незалежну автокефальну церкву, побажав Українському народу миру і добра», - написали в МЗС. Дивно звучать слова «підтвердив», у той час, коли й минулого разу повідомлення МЗС та прес-служби КПЦ про зустріч Посла України в Республіці Кіпр з Архієпископом Кіпру суттєво відрізнялися. Ніякої інформації про підтримку Архієпископом Хрисостомосом ІІ на офіційному сайті Кіпрської Церкви не було. У своєму коментарі для «Romfea» 9 січня Архіпастир назвав неправдивими заяви про його "чергову" підтримку автокефальної церкви в Україні. Його Блаженство зробив наголос на тому, що «кожна держава має право на автокефалію, і це залежить від українського народу». «Але на даний момент, тим не менш, я бачу, що український народ не пробудився до таких дій», - зазначив він. Блаженніший Владика наголосив: «наразі не першорядне значення має надання автокефалії, важливо, щоб не сталося розділення Православ'я» На завершення Предстоятель Кіпрської Церкви розповів, що йому зробили пропозицію прийняти на Кіпрі главу України (мається на увазі новоутвореної структури Епіфанія - ред.), яку він категорично відхилив, підкресливши, що не поминав його за Божественною Літургією і не поминатиме.
Може бути, що як справжній грек, хоче виторгувати собі якісь вигоди. Через що і поїхав до нього посол із Константинополя.
Чем занимаются все эти люди в рясах в 21 веке? О-о
Маск, Перельман и Хоффман, наверное, просто крутят у виска, видя такое мракобесие ....
Лучше послушай умных людей, а сам подумай много раз перед тем, как говорить ерунду.
Православие - это вообще дно религий.
Люди, целующие куски трупов - это очень странно выглядит со стороны.
Как и ты.
(Підказка, завдяки йому, мільйони людей можуть зараз прочитати твій висер.)