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 "ПАСЕ сделала контрольный в Россию": утвердила годовой отчет мониторингового комитета с требованием освободить удерживаемых РФ украинцев, - Арьев

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета ПАСЕ, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых в России и оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель украинской делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад - годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повторение требования (второй раз за день) освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству. ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку (strong support) суверенитета и территориальной целостности Украины. Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение части сессии. А здесь дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", - рассказал Арьев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ приняла резолюцию по агрессии РФ в Азовском море: призвала Кремль освободить украинских моряков и соблюдать Женевскую конвенцию о военнопленных

ПАСЕ сделала контрольный в Россию: утвердила годовой отчет мониторингового комитета с требованием освободить удерживаемых РФ украинцев, - Арьев 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108238
 
   
 Топ комментарии
 
Ого, ну осудила - это очень серьезно, конечно не так жестко как озабоченность, но зато лучше чем обеспокоенность.
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о Ви мені скажіть - чому в крємлєботи набирають тільки ідіотів, ви там що якийсь "відбір" проходите?)
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Теперь для тех кто имеет мышление и логику-ПАСЕ выдала резолюцию на ссылку Женевской конвенции, без уточнения какая это женевская конвенция.
Если взять Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, что не противоречит резолюции ПАСЕ.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
То здесь упоминаний про военнопленных нет вообще. ПАСЕ в очередной раз сработала на два фронта-"и нашим, и вашим".
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со слов Арьева...
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А что вы плохого увидели в его словах? За Расеюшку обидно?
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Да , можно домой с многосоттысячной зарплатой, с очередной бумашкой, цена для которой в РФ не дороже макулатуры....
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год выборов Президента....
год выборов Рады....
Арьев претендует на пролонгацию своей каденции...
поэтому всё у нас хорошо...
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Ого, ну осудила - это очень серьезно, конечно не так жестко как озабоченность, но зато лучше чем обеспокоенность.
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кацап , ти не здатний навіть гугл-перекладачем скористатись."Підлога країни за поршенка !"
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то есть, любой, кто критикует мальдивскую лолиту и его опричников, - агент кремля? ))
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...нет, не агент - просто недалекое существо... "ПАРЄ зробила контрольний у Росію": засудила відсутність прогресу у звільненні утримуваних РФ українців, - Ар'єв - Цензор.НЕТ 4674
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Так тут и КибАргиню с Термосом, не дай Бог, тронешь, размажут.
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И об этом...Сорос предупредил об угрозе "горячей" войны между США и Китаем ...я думаю что Индия с таким же количеством населения могла бы в друзьях США,типа как Московия со своими колониями в дружбе с Китаем. Китай и Индия не сильно друг друга любят "ПАСЕ сделала контрольный в Россию": осудила отсутствие прогресса в освобождении удерживаемых РФ украинцев, - Арьев - Цензор.НЕТ 7269 А ещё будет интересно если Московию поругают с Китаем
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Кароч, какелы, очередная фуйня с контрольным вышла!
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о Ви мені скажіть - чому в крємлєботи набирають тільки ідіотів, ви там що якийсь "відбір" проходите?)
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Макака,а ну фпирьод удовлетворять очередную овцу,а то тебя самого удвлетворят! сцук,дебильный организм,еще вчера очко кирпичем вытирал - а тут ему за кампутером посидеть дали.
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Теперь для тех кто имеет мышление и логику-ПАСЕ выдала резолюцию на ссылку Женевской конвенции, без уточнения какая это женевская конвенция.
Если взять Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, что не противоречит резолюции ПАСЕ.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
То здесь упоминаний про военнопленных нет вообще. ПАСЕ в очередной раз сработала на два фронта-"и нашим, и вашим".
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это и так все поняли, только у порохоботов в методичке написано "шо признала"
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шас тут набіжать "переможці"...тому зразу залишаю їм посилання на оригінал

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25419&lang=en
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Русне снова дали под зад в ПАСЕ, она нагнала своих ботов в комменты.
Но свет, исходящий от пылающих пердаков, обнажает их нечистые помыслы
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очередное выражение обеспокоенности оценивается уже командой мальдивской лолиты как контрольный в голову россии! )) вот это контрольный так контрольный! )) завтра уже идем на похороны россии? или когда? ))
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Гипе́рбола (из древнегреческого: «переход; чрезмерность, избыток; преувеличение») - стилистическая фигура явного и намеренного преувеличения, с целью усиления выразительности и подчёркивания сказанной мысли. Например: «я говорил это сто тысяч раз» или «нам касаря на полгода хватит».
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Мда,если это контрольный - тогда даже страшно подумать,как выглядит обыкновенный.
Гейжопия,прости Господи,очередной раз расписалась в своей полной импотенции и деменции
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"ПАСЕ сделала контрольный в Россию": утвердила годовой отчет мониторингового комитета с требованием освободить удерживаемых РФ украинцев, - Арьев
 
 
 
 
 
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