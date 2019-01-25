 "ПАСЕ сделала контрольный в Россию": утвердила годовой отчет мониторингового комитета с требованием освободить удерживаемых РФ украинцев, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель украинской делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.
"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад - годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повторение требования (второй раз за день) освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству. ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку (strong support) суверенитета и территориальной целостности Украины. Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение части сессии. А здесь дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", - рассказал Арьев.
год выборов Рады....
Арьев претендует на пролонгацию своей каденции...
поэтому всё у нас хорошо...
Если взять Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, что не противоречит резолюции ПАСЕ.
Статья 3
В случае вооруженного конфликта, не носящего международного характера и возникающего на территории одной из Высоких Договаривающихся Сторон, каждая из находящихся в конфликте сторон будет обязана применять как минимум следующие положения:
1. Лица, которые непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев.
То здесь упоминаний про военнопленных нет вообще. ПАСЕ в очередной раз сработала на два фронта-"и нашим, и вашим".
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=25419&lang=en
Но свет, исходящий от пылающих пердаков, обнажает их нечистые помыслы
Гейжопия,прости Господи,очередной раз расписалась в своей полной импотенции и деменции