 "ПАСЕ сделала контрольный в Россию": утвердила годовой отчет мониторингового комитета с требованием освободить удерживаемых РФ украинцев, - Арьев

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель украинской делегации, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером ПАСЕ сделала контрольный в Россию: проголосовала еще один доклад - годовой отчет мониторингового комитета. Требования: выполнить все резолюции Ассамблеи относительно военной агрессии против Украины, повторение требования (второй раз за день) освободить захваченные в Керченском проливе корабли и экипаж и прекратить препятствовать свободному судоходству. ПАСЕ осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ, незаконно аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса и выразила в этом контексте мощную поддержку (strong support) суверенитета и территориальной целостности Украины. Я не помню, чтобы на ту же тему ПАСЕ одинаково высказывалась дважды в течение части сессии. А здесь дважды за день! Итак, отработали хорошо. Даже российскую провокаторшу подсылали для подчеркивания важности событий. Теперь можно и домой", - рассказал Арьев.

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