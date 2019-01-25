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 ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины

В Генеральной прокуратуре Украины продолжается работа по установлению фактов, подтверждающих причастность высшего руководства Российской Федерации к нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины, и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Досудебным расследованием установлено, что В. Жириновский, находясь на территории Российской Федерации, 20.02.2014 г. в прямом эфире одного из телеканалов и 23.02.2014 г. во время собрания (митинга) публично призвал к присоединению территории АР Крым и юго-восточных областей Украины к Российской федерации.

В дальнейшем, 28.02.2014 г., находясь на территории Украины, а именно в городах Симферополе и Севастополе, указанное лицо путем провозглашения публичных призывов к жителям полуострова и его высокопоставленных подстрекал их к совершению активных умышленных действий с целью незаконного изменения границ территории и государственной границы Украины.

Кроме того, В. Жириновский подписал и обеспечил представление от 17.03.2014 г. в канцелярию посольства Республики Польша в Москве письмо-обращение к Чрезвычайному и Полномочному Послу Республики Польша, в котором содержатся призывы к руководству Польши в организации и проведении на территории отдельных западных областей Украины референдумов, по примеру проведенного незаконного референдума на территории АР Крым и г. Севастополь, о передаче отдельных областей Украины в состав соседних государств, в том числе Польши.

Более того, 20.03.2014 г. В.Жириновский, будучи депутатом Государственной Думы Российской Федерации, проголосовал за принятие Федеральных Законов о включении Российской Федерацией в ее состав АР Крым и г. Севастополя, что в дальнейшем привело к полномасштабной оккупации территории АР Крым и г. Севастополя", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что по этим фактам преступной деятельности 22.01.2019 работниками управления надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью, Генеральной прокуратурой Украины было составлено сообщение о подозрении В. Жириновскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110 УК Украины.

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Инкриминируемое В. Жириновскому преступление предусматривает возможность его заочного осуждения в Украине на срок от семи до двенадцати лет лишения свободы.

В ГПУ также отметили, что 12.09.2014 г. Евросоюз ввел экономические санкции против Российской Федерации за содействие в дестабилизации ситуации в Украине и оккупации полуострова Крым. Эти санкции также включают индивидуальные ограничительные меры, а именно запрет в предоставлении виз и замораживание активов отдельных лиц, в том числе В. Жириновского. Аналогичные санкции введены Канадой, Австралией и Швейцарией.

Кроме того, в отношении В. Жириновского и других лиц Указом Президента Украины от 15.05.2017 г. №133/2017 принято решение СНБОУ от 28.04.2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое предусматривает отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины; блокирование активов и временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

"Генеральная прокуратура Украины продолжает принимать исчерпывающие меры с целью установления всех лиц, причастных к совершению этого и других преступлений против Украины, и привлечения виновных к определенной Уголовным кодексом Украины ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3108237
 
 
 Топ комментарии
 
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Прикольно.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
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Это Хмырь в порыве спора с Зюгановым у Соловьева в программе "К барьеру" однажды сказал : советские мудаки в 20 веке уничтожили 100 миллионов советского быдла.. ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 4393 ради бредовой Мировой революции..ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 4393
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патамушта выборы....
шо то делать надо...
очков мало за пятилетие накапало...
во вчера чвнуховича пришлось "осудить"...
выборы...
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Всі справи вже вирішили, корупцію ліквідували, тепер пора і Жириновським зайнятись, браво.
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Все правильно.будет решение суда этот клоун не сможет шастать по заграницам,пусть сидит в своей норе
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Сможет, Интерпол такие решения считает политическими, а не криминальными, поэтому никто жирика задерживать не будет.
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Жиринжопский это Аркадий Райкин в ДурьДуме РАБссии ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 6422 ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 6422
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в баригозрадників щось під плинтус закотилось , треба дістати в будь-який спосіб.Риторичне питання - чому раніше не розслідували.
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Ну да. Своя страна аж трещит от всякого гадья, здесь за пять лет посадили одного слесаря, который сепарам воду на блокпост возил, зато в России всех пересажаем.
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.
.
Прикольно.
. Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
.
.
 показать весь комментарий
 
 
Это Хмырь в порыве спора с Зюгановым у Соловьева в программе "К барьеру" однажды сказал : советские мудаки в 20 веке уничтожили 100 миллионов советского быдла.. ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 4393 ради бредовой Мировой революции..ГПУ составила подозрение депутату Госдумы РФ Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность Украины - Цензор.НЕТ 4393
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Шариковых на РАБссии дохлятине плодил не Джугашвили,а профессор Преображкенский ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 6975 ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 6975
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Жиринжопский территорию РАБссии никогда не покинет.Он верный РАБ КГБистов Террористов...,да и не пустят это ЧМО даже в Финляндию
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Хорошая работа у следователей ГПУ - 4 года документировать выступления клоуна, получать за это эарплату зная, что эта работа на мусорную корзину.
Эх, зря я не учился на юриста...
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уявляєте якщо сам генпгокугог буде підтримувати державне обвинувачення?!
батл Жирік VS Луцик...

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Хорошую новость прислал блогер Дима Камикадзе.Составлена новая Карта Москвы,где можно вкусно поесть на свалках и Мусорниках.теперь на РАБссии будет Борьба между Сифоном и Бородой за свалку на Рублевке.. ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 7855 ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 7855
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Опустить Жирика официально.это дело Чести... ГПУ склала підозру депутату Держдуми РФ Жириновському в посяганні на територіальну цілісність України - Цензор.НЕТ 3194
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Вольфыча, какелы, надо уметь слушать и слышать!
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вау... питух с кавказа, сидя на бутылке, прокукарекал
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Причастность высшего руководства рАссЕи и так нам известна.А что с причастностью высшего руководства Украины?Ефремов,Янукович и отсидевшая Штепа?Больше ни кого судить не надо?
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Прокуратуре нужно аплодировать и поддерживать ,но чего не вчера ?
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