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 Зеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Шоумен Владимир Зеленский в пятницу подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины.

После подачи документов В.Зеленский дал короткий брифинг для журналистов и своих сторонников, которые пришли к Центризбиркому поддержать шоумена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"После этого дня все поймут, что мое заявление (о выдвижении кандидатуры на пост президента. - Ред.) было не какой-то рекламой, что я человек слова, и если решил, то я это делаю. Это не фейк, я очень серьезно отношусь к нашей стране, и к жизни каждого украинца", - сказал он.

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На сегодняшний день ЦИК зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты Украины на выборах 31 марта 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108236
 
   
 Топ комментарии
 
І правильно зробив, не одним баригам керувати країною.
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если человек не врал, не воровал, не занимался коррупцией - в нашей стране его никогда не выберут президентом
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ЦИК на Зеленского как цикнет: мал еще, да глуп.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины
 
 
 
 
 
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