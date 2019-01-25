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 Политика Украины, Общество
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Все про:Алжир (23) мигранты (563) ОПЗ (268) миграция (197) заробитчане (307) Щуриков Николай (2)

 За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов

За год с Одесского припортового завода уволились почти 1 тыс. специалистов.

Об этом заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня активная часть моего рабочего дня прошла в Федерации работодателей Украины. Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года. Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны - это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков? В Алжир! А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане! Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников. Не верю в такое количество. Может, Николай Щуриков сможет уточнить?" - рассказал журналист Артем Ильин.

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В комментарии к его посту Николай Щуриков, первый заместитель директора ОПЗ, признал: "За год ОПЗ потерял почти 1000 человек. И в первую очередь уходят высококлассные специалисты. Кто куда уехал - сложно сказать".

За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов 01
За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108231
 
 
 Топ комментарии
 
Верной дорогой идете ТОВАРИЩИ соевые!
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даже при гопнике яныке такого не было,как при этом недоразумении
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видел я карту с новыми заводами в Украине о которых говорил Порошенко,какой то коровник в Днепропетровской области и 35 человек работают там,дальше я даже не читал
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даже при гопнике яныке такого не было,как при этом недоразумении
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только "одинсполовиною" может всё спасти....
спустя почти что пять лет....
это петралексеич = гонтарева, если с Англии вернётся...
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Високі ціни на газ вбили хімічну промисловість, але мафія рошена-яценюка про це не думала коли піднімала ціни на газ!
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А что остается делать если завод простаивает а у людей семьи.
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брехня.
Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%.

Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.Источник: https://censor.net.ua/n3108017
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видел я карту с новыми заводами в Украине о которых говорил Порошенко,какой то коровник в Днепропетровской области и 35 человек работают там,дальше я даже не читал
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в том то и дело, что глава государства сообщил...
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Продолжительные аплодисменты (ушами с лапшей). Хороша ирония.
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Так в Польші гарні зарплати, а тут люди не потрібні.
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Надо добивать государственные предприятия в корень, загонять в глубокие долги. А потом слепотрастовые его прихватизируют по "рыночной" и "обоснованной" цене как Николаевский судостроительный. А долги спишут сами себе.
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Ну шо, безвиз есть, Томос есть. Больше ловить тут нечего, пора сваливать
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А безвиз для того и нужен, что бы свалить быстрее и освободить Украину от активных и трудолюбивых людей. А здесь пусть остаются соевые боты и прихлебатели. За рік з Одеського припортового заводу, який неодноразово хотіли приватизувати, звільнилося понад 1000 фахівців - Цензор.НЕТ 8071
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"Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года."
В конечном итоге останутся одни пописушники программ, стратегий и концепций...))
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Вся "стратегия" химической отрасли это Фирташ. И нехрен копя ламать в спорах.
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А тем временем Хрячина Офшорный рассказывает о 207 новых заводах(на самом деле фейковых).
В то время как предприятия-гиганты медленно загибаются вот уже который год.
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Вы не правы. А 300 торговых точек Рошен это вам не инвестиции?
Вся система Рошен то отдана в слепые трасты Рокфеллеров. И Петруччио только скромные дивиденты от этого имеет. Тем более он большой меценат, за лярд тот что эму дали в бюджете на благотворительность.
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Это называется уничтожение промышленного потенциала прявящей властью.
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Уряд Гройсмана створює умови для приватизації об'єктів, руйнуючи народне господарство. Все іде по плану. Потім порт продадуть за копійки або місцевій урлі ("олігархам"), або якомусь індійському клоунові. Далі, через ланцюжок підставних осіб прибуток буде перепливати в Англію.
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Даже в Алжир люди бегут спасаться от "життя по-новому". Скоро уже наверное в Зимбабве зарплаты будут выше чем в Украине.
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в Зимбабве нужно ехать со своей кравчучкой чтобы деньги возить
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Я вас удивлю, но в Гондурасе лучше чем в Украине За рік з Одеського припортового заводу, який неодноразово хотіли приватизувати, звільнилося понад 1000 фахівців - Цензор.НЕТ 7815
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Gordon Freeman 72862ded Что Вас больше беспокоит Украина или Гондурас ? А вы его не трогайте
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«Можно сказать, что динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше всего едут украинцы. Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников», - ДПСУ
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Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны - это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков? В Алжир! А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане! Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников.Источник: https://censor.net.ua/n3108231

Ах они редиски! Наверное еще и зарплату людям платят, штуки полторы долларов? или больше? Вот же ж твари! Нужно при трудоустройстве на портовый у всех работников отбирать загранпаспорта! А то ты смотри, зарплата им в 150 долларов не нравиться!
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Ну и где щас все спецы? Я так думаю, что из 1000 999 к ахрессору рвануло!
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Ну конечно, больше ж в мире работы нигде нет, кроме как в Кацапии! Лично для мене, если человек поехал работать до кацапов - это диагноз. И назад его не нужно пускать. Бо есть рядом есть Польша, в который, случись что, ты хотя бы с голоду не умрешь как в России.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов
 
 
 
 
 
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