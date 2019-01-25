 За год с Одесского припортового завода, который неоднократно хотели приватизировать, уволилось более 1000 специалистов

Об этом заявил первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня активная часть моего рабочего дня прошла в Федерации работодателей Украины. Там обсуждалась Стратегия развития химической отрасли Украины до 2030 года. Но главное удивление, вынесенное с мероприятия: работников украинских азотных заводов активно переманивают иностранные предприятия отрасли. С одной стороны - это везде сейчас так. Но с другой... Знаете куда сейчас уезжает огромное количество наших химиков? В Алжир! А все потому, что алжирцев сманивает новый завод в Омане! Один из участников совещания сказал, что только с Одесского припортового завода в Алжир выехало 700 работников. Не верю в такое количество. Может, Николай Щуриков сможет уточнить?" - рассказал журналист Артем Ильин.
В комментарии к его посту Николай Щуриков, первый заместитель директора ОПЗ, признал: "За год ОПЗ потерял почти 1000 человек. И в первую очередь уходят высококлассные специалисты. Кто куда уехал - сложно сказать".
спустя почти что пять лет....
это петралексеич = гонтарева, если с Англии вернётся...
Порошенко в Давосе: Во время войны мы имеем цифры здоровой экономики: экономический рост - 3,4%, инфляция - ниже 10%.
Глава государства сообщил, что за последний год в Украине было открыто 83 новых завода при поддержке инвесторов, а за 4 года построено 238 предприятий.Источник: https://censor.net.ua/n3108017
В конечном итоге останутся одни пописушники программ, стратегий и концепций...))
В то время как предприятия-гиганты медленно загибаются вот уже который год.
Вся система Рошен то отдана в слепые трасты Рокфеллеров. И Петруччио только скромные дивиденты от этого имеет. Тем более он большой меценат, за лярд тот что эму дали в бюджете на благотворительность.
Ах они редиски! Наверное еще и зарплату людям платят, штуки полторы долларов? или больше? Вот же ж твари! Нужно при трудоустройстве на портовый у всех работников отбирать загранпаспорта! А то ты смотри, зарплата им в 150 долларов не нравиться!