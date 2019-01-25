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 Политика Украины, За рубежом
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 В Сенате США представили резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине

В Сенате США представлена резолюция, призывающая к усилению оборонной помощи Украине и поддерживающая отмену газопровода "Северный поток - 2".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"В документе, внесенном в повестку дня Конгресса текущего созыва группой в составе почти семи десятков сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают Президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предупреждать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - сказано в сообщении.

Также Сенат призывает Президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами Керченского пролива и Азовского моря.

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Кроме того, сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В документе также подчеркивается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и усиливаться, пока поведение РФ должным образом не изменится.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 г., осуждающую российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока - 2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.

В Сенате США представили резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108227
 
   
 Топ комментарии
 
Кирдик підкрадається до касабії непомітно
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А США не выполняет Будапештский меморандум?
Покажи прямо по тексту меморандума - какой пункт и как они должны его выполнять?
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Кирдик підкрадається до касабії непомітно
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США хватит писать резолюции - выполняйте Будапештский меморандум или на весь мир скажите, что вы обманули Украину и сцыте хуйла.
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А США не выполняет Будапештский меморандум?
Покажи прямо по тексту меморандума - какой пункт и как они должны его выполнять?
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Олег Анатолиевич, вы, мягко говоря, некомпетентны. Меморандум - это не договор. Это бумажка (черновик) о намерения, анализ, записка. И никаких обязательств. Отдельное "спасибо" Кравчуку. за такой документ
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Гарик Не инженер c161d501 ты не только не инженер, а вообще - еблан лесной. Научись пользоваться гуглом, если тебе не понятно, что такое меморандум
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Да ладно, спасибо что хотя бы так. И то очень даже неплохо.
Короче
Храни Бог Америку.
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Це добре, що є чітке розуміння у американців .... Що коли москаль буде втрачати вплив над Венесуелою, то тим більше буде вибішуватися і відіграватися на Україні....

Інколи здається, що американці дбають про нашу країну більше, аніж наші політикани усі разом взяті... Наші політикани, з їхніми вічними чварами і війнами ботів, вже б давно про..срали цю країну, якби ще не страх "а що подумають про мене, там в Америці?"
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похоже если пепу прокатят на выборах, то
будет много новых хороших подарков ...,
кацапы будут рады - кредиты будет чем погашать
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Или наоборот: "танки не выйдут из ангаров" - тюля, "допродам все, что не успел раньше" - грыця, "стану на колени и поцелую в задницу х-ла"- зеля. И т.д. И кому давать "хорошие подарки" по-твоему? Я действительно не вижу пока альтернативы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Сенате США представили резолюцию, призывающую усилить оборонную помощь Украине
 
 
 
 
 
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