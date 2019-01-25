 4 года назад на опорном пункте "Валера" воины 128-й бригады героически отразили атаку российских танков

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Они сражались насмерть. Ровно четыре года назад в это время танки батальона "Август" 2-го корпуса ВС РФ ворвались на опорный пункт "Валера" на высоте 307,5 под Дебальцево. И взвод украинских пехотинцев 128-й бригады и 54-го разведбата вступил в бой. Танки шли прямо по ним - трое бойцов погибли под гусеницами, а лейтенанту Александру Зозуляку танк раздавил руку. Но они не сдались и не сбежали, они дали бой. И атака была отбита, три танка вместе с лучшими экипажами "Августа" были уничтожены, четвертый подбит. Сергей Свищ, Александр Венгер, Адальберт Ковач, Федор Лопацкий, Владимир Питак, Андрей Капчур, Александр Левринц остались на этой высоте навсегда. Вечная память настоящим украинским героям. Этот подвиг мы будем помнить всегда", - написал журналист.
Уничтоженный Т-64 российско-оккупационных войск
Он также напомнил незабываемый рассказ о бое от героя-гранатометчика 128-й бригады сержанта Бориса Лысого - "Сражение 25 января на высоте 307,5 под Санжаровкой глазами участника".
Напомним, Опорный пункт "Валера" был ключевой для контроля над трассой Дебальцево - Троицкое высотой, захват которой позволил бы российским наемникам уже 25 января взять под контроль дороги в Дебальцево и осуществить окружение наших войск.
Во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля 2015 года погибли 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " и прочим кровавым АФЕРИСТАМ .....!!!!
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Реально, удержание той позиции потеряло всякий смысл… Последние оборонявшие "Валеру" ребята из 2-й роты нашего батальона (командир к-н Лысый И.Н.) уходили оттуда ночью, полями-огородами… Они оставили высоту 18 февраля, уже после широко разрекламированного перемирия - о каковом перемирии внутри "несуществующего" котла никто почему-то не слышал (явно грохот от взрывов мешал).Источник:https://censor.net.ua/r340931
Последние ветераны 41-45 года уходят из жизни, а ветераны 2014-го по.....? появляются..
Боже, как печально ..(((