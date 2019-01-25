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 "Отмучился человек, брошенный государством": газовики в Днепре из-за чужих долгов отключили газ лежавшему при смерти ветерану Второй мировой

"Днепрогаз" в ноябре 2018 года отрезал из-за чужого долга в 1440 грн газоснабжение целого стояка в многоэтажном доме в Днепре по адресу Тополь-1, дом 25. В числе оставшихся без газа оказалась семья ветерана Второй мировой войны 1927 года рождения Алексея Полянчикова. Обращения в компанию и к городским властям до сих пор не принесли никакого результата. 23 января ветеран Алексей Полянчиков умер. Его вдова осталась сама в квартире без газа.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила журналистка Любовь Бурлакова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера (23 января. - Ред.) умер участник Второй мировой войны Алексей Кириллович Полянчиков, 1927 г. рождения. Сегодня (24 января. - Ред.) отпевали. В конце прошлого года ему, лежачему ветерану, за которым ухаживала престарелая жена, отключили газ. За долги по стояку. У самого ветерана долгов не было. Обращения в "Днепрогаз" и горсовет Днепра и лично, и официальным запросом от телеканала ничего не изменили. По его стояку газ так и не включили. Это Тополь-1, дом 25. Соседи помогали, как могли, каши даже им варили и приносили. В общем отмучился человек. Печально, что в таких условиях доживал свой век участник боевых действий. Брошенный государством и обиженный бездушным газовым монстром", - рассказала журналистка.

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"Газ у нас отключили в прошлом году в ноябре месяце по трем стоякам, потому что были должники. По моему стояку долг был около 700 грн, а по их стояку долг был 1440 грн у квартиры на 5 этаже. По третьему стояку были проблемы с документами. Приехала газовая служба и просто вырезала по 20 см труб. Мы свои два стояка вернули, а по их стояку ребята пытаются сделать отвод и обойти квартиру из-за которой отключили газ. Там не совсем благополучная семья и с ней никак не могут найти общий язык. Она не хочет пустить инспектора, чтобы перекрыли газ у них в квартире. Они спорят: "У меня нет денег, я не могу платить". Дай пожалуйста опломбировать у себя в квартире и плати по 10 грн, по 5. Почему должны страдать другие люди", - рассказала в комментарии Цензор.НЕТ соседка пенсионеров.

По ее словам, вдове ветерана Второй мировой войны Алексея Полянчикова Майе Кузьминичне неравнодушные люди принесли электроплиту. Также соседи периодически готовят и приносят ей теплую еду.

"Она плачет. На площадке мы встречаемся. Она говорит: "Умереть нормально не можем", - отмечает соседка Полянчиковых.

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Отмучился человек, брошенный государством: газовики в Днепре из-за чужих долгов отключили газ лежавшему при смерти ветерану Второй мировой 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108224
 
 
 Топ комментарии
 
А это уже преступление.
Если еще и экспертиза даст справку что через охлаждение умер - по пиз-ц газовщикам! (в нормальной стране это миллионный иск поставляющей организации)
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именно что ВОЗВРАЩАТЬСЯ и давать по мозгам таким чинушам.
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Ну, при украинском олигархическом неофеодализме они неувиноваты будут...
Ещё напишут, как в случае с девушкой, которую из авиобуса на мороз высадили "Надо было теплее одеваться"...
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обл и горгазы Фирташа выставляют счета за газ от фонаря и стравливают население чтобы друг друга гнобили и заставляли платить. Больше 200 гривен был заплатил Яценюковского долга за газ, чтобы у мамы пенсионерки не забрали субсидию. Всякие гниды типа Ревы советуют не платить, а по факту на местах вот так все заканчивается обрезанными трубами.
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Это еще одна потужна пэрэмога соевых рехворматоров.
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как, до вас еще не дошло?
барыги -олигархи приватизировали Державу, все кто не работает на барыг (не охраняет, не зарабатывает для них, не доставляет удовольствие, не обслуживает) НЕ НУЖНЫ!!!,
а второе, это побыстрее избавиться от поколения еще помнящего совсем иную жизнь, когда Держава беспокоилась о своем населении. Теперь нужны дебилы заточенные
под "купи-продай" и мотивированные на зарабатывание бабла любой ценой, даже ценой смерти ближнего, что бы было чем оплачивать сладкую жизнь барыгам!
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Едь в рашу.
Там еще помнят когда государство беспокоилось о своем населении и там государство заботится о населении и особенно о ветеранах.))
А сюда свои ценности тащить не надо.
Так своему хозяину в кремле и передай.
Нечего свою жопу прикрывать ветеранами ВОВ,пусть лучше своему населению дает бесплатный газ,а не только Чечне.
Ведь недра принадлежат народу.
И еще передай своему хозяину что его уши из под журналистки торчат.
Это же надо.
Все в кучу собрала и ветеранов и газ у нее дорогой.
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мнение "барыжной прислуги" не интересно ...
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Именно об этом я тебе и говорю.
Прекращай свою пропаганду кремлебот.
Твой хозяин барыжит газом даже своему населению,которому этот газ принадлежит.
Зато уже всем плешь проел великой отечественной войной и ветеранами.
Тошнит уже от этой пропаганды.
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в нормальной стране люди работают, что бы жить, как люди ...
в Украине люди рождаются и живут, что бы работать!
И жизнью это назвать очень сложно ... выживание!
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каков ПОП, таков и приход.

это только один из десятков тысяч случаев безнаказанности, за убийства в том числе.
власть для которой мораль чужда , подбирает себе подобных исполнителей на всех ступеньках судебной и исполнительной власти.
не плодоносит репейник смоквами и виноградом.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Отмучился человек, брошенный государством": газовики в Днепре из-за чужих долгов отключили газ лежавшему при смерти ветерану Второй мировой
 
 
 
 
 
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