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 Хищение 93,27 млн грн на "Укрзализныце": НАБУ сообщило о подозрении еще одному помощнику нардепа

Помощнику одного из народных депутатов Украины, бывшему чиновнику ПАО "Укрзализныця", сообщено о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"По версии следствия, это лицо является организатором коррупционной схемы и ее исполнителем. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное действие совершено в порядке ст.278, ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Поскольку в ходе расследования получены сведения, что лицо, которое подозревают в совершении особо тяжкого преступления скрывается от следствия, 23 января 2019 г. лицо было объявлено ​​в розыск", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее количество подозреваемых в уголовном производстве по факту завладения 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця" составляет восемь человек, из которых два человека являются помощниками одного из народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ сообщило семи лицам о подозрении в завладении 93,28 млн грн "Укрзализныци"

В ведомстве напомнили, что 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении более чем  93 млн грн. Среди причастных к совершению преступления - должностные лица предприятия-производителя стрелочной продукции, должностные лица Филиала "Центр обеспечения производства ПАО "Украинская железная дорога"".

Расследование приведенных фактов детективы Национального бюро начали в июне 2017 г. по собственным наработкам.

В НАБУ также подчеркнули, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3108221
 
 
 Топ комментарии
 
Порошенко,типа ты не заешь куда идет весь откат со всего воровства в стране
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Блин, какие помощники у нардепов вороватые. Позорят пушистых нардепов 😀😀😀
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Так назви фамилию, если знаешь, что из БПП. Ждем.
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подозреваем что не поделились ………..
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а чего постеснялись назвать что помощник депутата от БПП?
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Так назви фамилию, если знаешь, что из БПП. Ждем.
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Порошенко,типа ты не заешь куда идет весь откат со всего воровства в стране
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я не отслеживаю кто и чей помощник, тем более от БэПэПэ….. и вообще от какой либо "политсилы" …. Знаешь фамилию , назови...
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На самоме деле поляк в основном своими гастролями занимался, но не "Укрзализницей".
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гастроли поляка намного дешевле стояли ,чем хищения 93 млн гривень
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Блин, какие помощники у нардепов вороватые. Позорят пушистых нардепов 😀😀😀
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Ну при таком воровстве никакого повышения тарифов не хватит
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главное что поляка выгнали с Укрзализныци,шо своих нету?
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Что вам дались те носки? Эти носки не что иное, как желание дискредитировать единственный работающий в стране антикоррупционный орган
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Если бы нардеп из Батькивщины, то с радостью назвали бы фамилию.
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У нас есть одно единственное лекарство от коррупционеров - это повышение тарифов для граждан.
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Якщо мова йде про Укрзалізницю то там без братів Дубневичів не обійшлось...
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вона такою утворювалась - коли загально хворий організм
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какой хитрый помощник не говорит чей он)))))))))))
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Всім зрозуміло, що респектабельний народний депутат через власне простосердя і гадки не мав, що його апарат сформовано із кримінальників.
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Сколько можно воровать? Пишут об этом и рассказывают. Но ни одно падло не посадили,не расстреляли,а только зарплаты им увеличивают,чтобы типа "не воровали". До каких пор????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияХищение 93,27 млн грн на "Укрзализныце": НАБУ сообщило о подозрении еще одному помощнику нардепа
 
 
 
 
 
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