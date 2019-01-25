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 С начала года на пожарах в Украине погибли 230 человек, - ГСЧС

Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет, а суточная статистика ежедневно ужасает количеством погибших в огне. Только 24 января пожары унесли жизни сразу 6 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отмечают, граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы: "Именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей".

Так, 24 января в одноэтажном дачном доме на улице Тарапаковская города Кривой Рог возник пожар, в результате которого погиб 1 человек, а также пострадали 2 человека: гражданка 1979 года рождения и гражданин 1961 рождения, которые были госпитализированы в больницы.

Чудом удалось избежать трагедии в городе Северодонецк Луганской области, где на пожаре в собственной квартире пожарными была найдена без сознания женщина. С помощью дыхательного аппарата пожарные провели пострадавшей искусственную вентиляцию легких и передали ее медицинским работникам.

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В общем, случаи пожаров в жилом секторе с трагическими последствиями за прошедшие сутки были зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Одесской и Ривненской областях.

"Всего же за первый месяц нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 230 и 111 человек соответственно", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3108218
 
 
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Как показывает международная практика, с ДТП на дорогах лучше всего работают средства физического "противодействия": барьеры, островки безопасности, и пр.; иначе как физическим противодействием" не остановить и не защитить.
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Больше,чем война забирают жизни пожары,дтп,утонувшие.Не говоря о болезнях,которые человек сам добровольно спровоцировал.
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Человечество, если можно так назвать двуногих долбойобов, расплачивается за свои грехи. И чем дальше - тем больше. Самое большое зло на планете Земля - двуногое существо. От него все горе. И закончится все тем, что со временем это человечество само себя уничтожит.
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Ну авакян же отменил пожарные проверки - вот и результат. У меня такое впечатление, что у представителей грабящей быдло-элиты тренд принимать решения для уничтожения украинского народа. Вроде и не заметно, например отменить проверки санстанций (яценюк), но кто-то где-то массово отравился, а по всей Украине это тысячи.
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Вы представляете, сколько нужно проверяющих, чтобы проверить весь жилой фонд?
И на какие деньги это должно делаться?
Проверки могут быть разве что выборочные: школы, детские сады, больницы, торговые центры, но не дома же.
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По вашему... пожарники каждый день и ночь должны ходить по сотнях тысяч хатах и проверять не подключил ли кто обогреватели больше нормы проводки? или не повесил сушить одежду над газовой плитой, или не положил сушить носки, ботинки на саморобный спиральный обогреватель?
Спасатели отмечают, граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы: "Именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей".Источник: https://censor.net.ua/n3108218
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А может МЧС плохо работает?
За такие цифры кто то должен идти в отставку. Может Грося?
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Я уже многократно писала: нужно законодательно обязать собственников жилья устанавливать детекторы задымление (противопожарной безопасности).
Работают они от батареек, стоят абсолютные гроши, и производить их прекрасным образом могут в Украине.
Перед приняием закона на всех теле-каналах должна пройти рекламная компания (за гос. счет), показывающая в коротких рекламных роликах, почему такие детекторы необходимы и как они могут спасти жизнь.
Не понимаю, почему это никому не надо, наверное потому, что ставить детекторы население все равно не будет, а будет погибать на пожарах почти по 10 (!) человек в день.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала года на пожарах в Украине погибли 230 человек, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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