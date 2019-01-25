 С начала года на пожарах в Украине погибли 230 человек, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Спасатели отмечают, граждане продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы: "Именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей".

Так, 24 января в одноэтажном дачном доме на улице Тарапаковская города Кривой Рог возник пожар, в результате которого погиб 1 человек, а также пострадали 2 человека: гражданка 1979 года рождения и гражданин 1961 рождения, которые были госпитализированы в больницы.

Чудом удалось избежать трагедии в городе Северодонецк Луганской области, где на пожаре в собственной квартире пожарными была найдена без сознания женщина. С помощью дыхательного аппарата пожарные провели пострадавшей искусственную вентиляцию легких и передали ее медицинским работникам.

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В общем, случаи пожаров в жилом секторе с трагическими последствиями за прошедшие сутки были зафиксированы в Днепропетровской, Винницкой, Черновицкой, Одесской и Ривненской областях.

"Всего же за первый месяц нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 230 и 111 человек соответственно", - сказано в сообщении.