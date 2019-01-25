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Все про:Transparency International (90) Межигорье (766) Янчук (10) Нацагентство по возвращению активов (46) Седлецкая (34)

 Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский

Конкурс по управлению Межигорьем проводился 51 день. О нем сообщалось публично в СМИ. На заседание тендерного комитета можно было попасть. В частности, Transparency International Ukraine посещала данные заседания. Вместе с тем, журналисты заявившие о непрозрачности конкурса ни разу не обращались в Агентство по розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) с просьбами посетить заседание комитета.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке написал глава общественного совета Агентства по розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"С удивлением узнал, что уважаемые журналисты вчера опубликовали требование к Агентству по розыску и менеджменту активов - АРМА отменить конкурс на управляющего Межигорьем, несмотря на то, что председатель АРМА Антон Янчук еще до (!) публичного требования пригласил медийщиков сегодня утром на встречу, на которой хотел сказать, что будет новый конкурс", - рассказал он.

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"А теперь я, как председатель Общественного совета при АРМА изложу свою версию событий. Два дня назад АРМА пригласила меня выступить на пресс-конференции, которая будет сегодня. На мероприятии торжественно должны были объявить победителя по управлению недвижимостью на территории Межигорья. Конкурс длился 51 день. Дважды продлевался потому ... что бизнес НЕ подавал предложения. При том, объявление о конкурсе были освещены публично. Это самый продолжительный конкурс АРМА. К слову, на заседания тендерного комитета тоже можно было попасть. Насколько мне известно, уважаемая международная ОО Transparency International Ukraine посещала заседания комитета. Более того журналисты, которые распространили требование, не обращались к АРМА с запросами о деятельности тендерного комитета в течение 51 дня", - добавил Каневский.

"В результате подалась малоизвестная фирма (оставляю право за пресс-службой АРМА наконец-то назвать эту фирму первыми) и ОО комендантов, которые 5 лет неофициально управляют Межигорьем. С ОО возникла проблема: их АРМА предупредила, что должна быть форма частной фирмы. Что некоммерческая организация не имеет права управлять арестованными активами. Но коменданты все равно подали ГО, которая по очевидным основаниям не могла выиграть", - добавил он.

"Вчера у меня было несколько телефонных разговоров с Натальей Седлецкой, после которых я донес информацию по телефону Антону Янчуку, что несмотря на то, что упущено время, ситуация сенсативна. Председатель АРМА согласился, что сегодня на пресс-конференции вместо победителя будет объявлено о новом конкурсе. А все желающие медиа будут приглашены активно включиться в процесс. Наталья была сразу приглашена вместе с другими коллегами на утреннюю встречу, ГДЕ Янчук должен был сообщить, что будет объявлен новый конкурс. Впрочем, уже после приглашения Янчука все равно публикуется требование отменить конкурс. Что ж, я только как Председатель Общественного совета при АРМА, надеюсь, что все стороны сделают правильные выводы", - резюмировал Каневский.

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Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский 01
Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский 02

Ранее журналисты-расследователи заявили, что, по их мнению, конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно.

Источник: https://censor.net.ua/n3108214
 
 
 Топ комментарии
 
Нацагентство по возвращению активов - ещё одна блатная конторка для бездельников.
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Ещё пару лет потужных реформ и нужно будет создавать нацагенство по учету нацагенств.
Как они пр СССР, 15 ментов на район было, и порядок был. А тут: ударим по коррупции новым коррупционным органом.
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разве порошенко через свой банк не вернул януковичу
награбленное ?
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Нацагентство по возвращению активов - ещё одна блатная конторка для бездельников.
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Ещё пару лет потужных реформ и нужно будет создавать нацагенство по учету нацагенств.
Как они пр СССР, 15 ментов на район было, и порядок был. А тут: ударим по коррупции новым коррупционным органом.
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Построим на руинах Януковича нацагенство ! Ура товарищи!.
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Це таким чином готують до приватизації особливо відзначенними особами?
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когда все украли? вот так ты барыга обещал на майдане?
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Глядя на все это,Плешивый Педофил вернёт Ходлоковскомиу всё украденое.. Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 8415 Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 8415
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Ходорковскому...от Смеха чуть не испортил Михал Борисовичу хвамылию... Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 4624 Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 4624
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О ..Гофноед Красножопый Нарисовался..Здарова БЫДЛО...
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Плешивый Педофил тебя воспиттает,не сцы....ему краснопузое Дерьмо нужннее домов на РАБссии... Нацагентство з повернення активів сьогодні оголосить про проведення нового конкурсу на управління Межигір'ям, - голова громадської ради Канєвський - Цензор.НЕТ 2648и Генки Зюганова с Жириновским..
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ДАУНетская банда все делала правильно,24 миллиардера на ДАУНбассе родилось с 1996 года,на РАБссии дохлятине столько не было...... .....
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Грыша.ты Ипанатик..вас тут стадо баранов и овец с утра до ночи вещают языков Сикелева Соловьева...Порошенко враг РАБссии и это правда...Порох ОБОСРАЛ РАБссию.. Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 1719 Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский - Цензор.НЕТ 1719
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Вас Крыс Плешифила стрелять не будут,не Сцыте КацаПсины сами сдохнете от Венесуэлы и Ирана..Нацагентство з повернення активів сьогодні оголосить про проведення нового конкурсу на управління Межигір'ям, - голова громадської ради Канєвський - Цензор.НЕТ 6281с Сирией...Быдло ТУПОЕ...
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Конкурс продлевался потому, что бизнес НЕ подавал предложения. -
Ничего удивительного. Значит бизнес знал, что кто- то очень влиятельный не даст нормально работать с этим объектом.
Тем не менее очень часто вижу эту хатынку в кино в качестве дома какого- нибудь богатого героя. Значит, задача в аренду таки идёт полным ходом ??
Но ведь дом одиозного коррупционера не должен был стать новым очагом коррупции. Наоборот, должен был стать примером правильного отношения к конфискованному ( или нет?) имуществу .
А все дело опять- таки в порошенко. Он просто боится поступать однозначно, потому как боится, что потом так же поступят и с ним , с его таким же не очень честно нажитым имуществом. Фабрика карла маркса , прихватизированная за гроши заставляет его как в ж .. у раненную рысь, бежать от решения таких щепетильных вопросов в пользу правосудия .
То есть есть команда - тянуть.
Министр экономики при овоще не стал Ли Куан Ю. Невозможно построить новое, не расставшись со старыми привычками , страхами и , главное, схемами.
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Такое впечатление, что этот движняк вокруг Межигорья это план по возвращению его овощу. Но думаю это тщетно, ибо я почему-то прогнозирую, что скоро и "имение" потроха (бывшая база отдыха для рабочих кондитерской фабрики Карла-Марла) в Козине снова станет базой отдыха для например украинский детей.
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разве порошенко через свой банк не вернул януковичу
награбленное ?
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