 Нацагентство по возвращению активов сегодня объявит о проведении нового конкурса на управление Межигорьем, - глава общественного совета Каневский

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке написал глава общественного совета Агентства по розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) Глеб Каневский, передает Цензор.НЕТ.

"С удивлением узнал, что уважаемые журналисты вчера опубликовали требование к Агентству по розыску и менеджменту активов - АРМА отменить конкурс на управляющего Межигорьем, несмотря на то, что председатель АРМА Антон Янчук еще до (!) публичного требования пригласил медийщиков сегодня утром на встречу, на которой хотел сказать, что будет новый конкурс", - рассказал он.

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"А теперь я, как председатель Общественного совета при АРМА изложу свою версию событий. Два дня назад АРМА пригласила меня выступить на пресс-конференции, которая будет сегодня. На мероприятии торжественно должны были объявить победителя по управлению недвижимостью на территории Межигорья. Конкурс длился 51 день. Дважды продлевался потому ... что бизнес НЕ подавал предложения. При том, объявление о конкурсе были освещены публично. Это самый продолжительный конкурс АРМА. К слову, на заседания тендерного комитета тоже можно было попасть. Насколько мне известно, уважаемая международная ОО Transparency International Ukraine посещала заседания комитета. Более того журналисты, которые распространили требование, не обращались к АРМА с запросами о деятельности тендерного комитета в течение 51 дня", - добавил Каневский.

"В результате подалась малоизвестная фирма (оставляю право за пресс-службой АРМА наконец-то назвать эту фирму первыми) и ОО комендантов, которые 5 лет неофициально управляют Межигорьем. С ОО возникла проблема: их АРМА предупредила, что должна быть форма частной фирмы. Что некоммерческая организация не имеет права управлять арестованными активами. Но коменданты все равно подали ГО, которая по очевидным основаниям не могла выиграть", - добавил он.

"Вчера у меня было несколько телефонных разговоров с Натальей Седлецкой, после которых я донес информацию по телефону Антону Янчуку, что несмотря на то, что упущено время, ситуация сенсативна. Председатель АРМА согласился, что сегодня на пресс-конференции вместо победителя будет объявлено о новом конкурсе. А все желающие медиа будут приглашены активно включиться в процесс. Наталья была сразу приглашена вместе с другими коллегами на утреннюю встречу, ГДЕ Янчук должен был сообщить, что будет объявлен новый конкурс. Впрочем, уже после приглашения Янчука все равно публикуется требование отменить конкурс. Что ж, я только как Председатель Общественного совета при АРМА, надеюсь, что все стороны сделают правильные выводы", - резюмировал Каневский.

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Ранее журналисты-расследователи заявили, что, по их мнению, конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно.