EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  128  4
Материалы по теме:
Все про:ОБСЕ (3487) Россия (71807) Евросоюз (12252)

 Наемники РФ продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться, - ЕС призвал Россию обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ к границе и в оккупированный Крым

Специальной мониторинговой миссии должен быть предоставлен безопасный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины, в том числе вдоль украинско-российской государственной границы и на незаконно оккупированном Крымском полуострове.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы настоятельно призываем стороны уважать мандат СММ, относительно которого они сами согласились, и обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный доступ СММ по всей Украине, в том числе вдоль украинско-российской государственной границы и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложения ОБСЕ о совместной с ООН миротворческой миссии на Донбассе обсудили на полях встречи Совмина организации в Милане в конце прошлого года

В Евросоюзе выразили сожаление по поводу того, что поддерживаемые Россией вооруженные формирования "продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться о нем согласно своему мандату". В частности, речь идет о систематическом отказе в обеспечении доступа СММ к определенным участкам украинско-российской государственной границы.

В заявлении также отмечается, что обеспечение доступа СММ по всей территории Украины должно касаться и работы беспилотников наблюдательной миссии. Делегация ЕС подчеркнула, что глушение дронов ОБСЕ и их сбивание на Донбассе должен быть обязательно расследуемо, а виновные привлечены к ответственности, рядом с выплатой финансовой компенсации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористам на Донбассе приказали сбивать беспилотники спецмиссии, - ОБСЕ

На этом фоне в ЕС напомнили, что все еще ожидают от РФ объяснений относительно сбития БПЛА дальнего радиуса действия 27 октября 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3108208
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
.
ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " .....!!!!
.

.
.
ПОНОВОРОСИЛИ и HAXУЙ БРОСИЛИ,,

,

Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-

ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!
 показать весь комментарий
 
 
Еже дойдёт до того,что дончане будут встречать освободительную Украинскую армию с цветами и кричать "Слава Украине!"
 показать весь комментарий
 
Нужно ещё предоставить доступ на Керченский мост в районе острова Тузла, чтобы контролировать сколько бздливый московский Фюрер завозит металлолома военной техники на оккупированный Крым
 показать весь комментарий
 
Не прошло и пять лет как в ЕС обнаружили что наблюдатели не совсем наблюдают.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаемники РФ продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться, - ЕС призвал Россию обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ к границе и в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
 вверх