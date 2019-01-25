 Наемники РФ продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться, - ЕС призвал Россию обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ к границе и в оккупированный Крым

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенной во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы настоятельно призываем стороны уважать мандат СММ, относительно которого они сами согласились, и обеспечить безопасный, свободный и беспрепятственный доступ СММ по всей Украине, в том числе вдоль украинско-российской государственной границы и на Крымском полуострове", - говорится в заявлении.
В Евросоюзе выразили сожаление по поводу того, что поддерживаемые Россией вооруженные формирования "продолжают препятствовать СММ мониторить конфликт и отчитываться о нем согласно своему мандату". В частности, речь идет о систематическом отказе в обеспечении доступа СММ к определенным участкам украинско-российской государственной границы.
В заявлении также отмечается, что обеспечение доступа СММ по всей территории Украины должно касаться и работы беспилотников наблюдательной миссии. Делегация ЕС подчеркнула, что глушение дронов ОБСЕ и их сбивание на Донбассе должен быть обязательно расследуемо, а виновные привлечены к ответственности, рядом с выплатой финансовой компенсации.
На этом фоне в ЕС напомнили, что все еще ожидают от РФ объяснений относительно сбития БПЛА дальнего радиуса действия 27 октября 2018 года.
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.!!!!!!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!!
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ВЕЧНЫЙ ПОЗОР и ЗАБВЕНИЕ российсско-ФАШИССКИМ "помогателям " и "освободителям " .....!!!!
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ПОНОВОРОСИЛИ и HAXУЙ БРОСИЛИ,,
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Жители донецка ужэ начинают понимать , - что главари днр и "добровольцы " ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ , чем 3АКОНЧИТЬСЯ АФЕРА лднр, ( многие жэ были на кавказе и молдове ? ),-
ПРОСТО ЗАТЕИВАЛИ ЭТУ АФЕРУ , ЧТО БЫ БЕЗНАКАЗАHНО ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ ГРАБИТЬ !!