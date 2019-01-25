EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины, За рубежом
  385  10
Все про:права человека (787) Россия (71807) Европейский суд по правам человека (591)

 В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы

В 2018 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) больше всего решений о нарушении прав человека объявил в отношении России, Украина – третья из 47 стран-членов Совета Европы.

Такие данные обнародованы в отчете деятельности ЕСПЧ по 2018 год, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Годовые показатели по странам свидетельствуют, что наибольшее количество судебных решений против государств, где обнаружено по меньшей мере одно нарушение Европейской конвенции прав человека, принято в отношении России (238 решений), Турции (140), Украине (86), Румынии (71) и Венгрии (35)", - констатировали в ЕСПЧ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В прошлом году в результате действий оккупационного режима Крыма погибли шесть человек, еще один - пропал без вести, - член Меджлиса Бариев

В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы 01

По данным суда, по состоянию на 31 декабря 2018 года больше всего исков, находящихся в стадии рассмотрения, поданные против России (20,9%), Румынии (15,1%), Украины (12,9%), Турции (12,9) и Италии (7,2%).

Всего в 2018 году в ЕСПЧ подано 56 тысяч 350 исков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - глава Службы внешней разведки Божок

Как отмечают в суде, эта статистика остается стабильной по сравнению с 2017 годом, когда было зарегистрировано 56 тысяч 250 исков.

Источник: https://censor.net.ua/n3108206
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну так что зря петюня "рехформировал" судебную и правохоронну систему)))Мы и тут чуть лучше параши)))
 показать весь комментарий
 
 
Та да, так боялся нового Майдана, что всё под себя зареформировал.

Я и сам столкнулся с этим тотальным провалом реформ, полиция саботирует свою работу. Полиция, хмм, слишком нежное для них название, пожалуй пора возвращать старые определения -- мусора.
 показать весь комментарий
 
 
Смотри меня за МУСОРА забанили приходиться под прокси сидеть. У них цензура по полной.
 показать весь комментарий
 
мы в ТРОЙКЕ, Как ни как - ПОБЕДА. Еще бы 5 лет и возможно мы на высшей ступеньки пъедистала. Так может проголосуем за нынешних?
 показать весь комментарий
 
РАБссия примет новый закон,обскорбил власть ..ТЮРЬМА
 показать весь комментарий
 
КацаПсины,не сцыте Путлер взорвёт любой дом,от Москвы до Хабаровска на РАБссии гоффна завались,что Гуталину у кота Матроскина... В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы - Цензор.НЕТ 4051Бараны ОДНОКЛЕТОЧНЫЕ
 показать весь комментарий
 
Судебную власть может реформировать только Верховная РАДА....болваны блин причем тут Петя... В 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы - Цензор.НЕТ 7142
 показать весь комментарий
 
Путлер не мог коорумпировать Юлю в 2009 патаму ша мішибраття... У 2018 році ЄСПЛ оголосив найбільше рішень про порушення прав людини в Росії, Україна - третя із 47 країн Ради Європи - Цензор.НЕТ 2927та и ваще КГБисті борці с Коррупцией и ВОРрупцией впереди планеті Фсей... Борьбу с несунами придумал КГБист Андропов... У 2018 році ЄСПЛ оголосив найбільше рішень про порушення прав людини в Росії, Україна - третя із 47 країн Ради Європи - Цензор.НЕТ 2927
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2018 году ЕСПЧ объявил больше всего решений о нарушении прав человека в России, Украина - третья из 47 стран Совета Европы
 
 
 
 
 
 вверх