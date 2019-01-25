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 Политика Украины
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 Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы

Защита экс-президента Украины Виктора Януковича намерена подать апелляцию на приговор поскольку считает все обвинения "политически мотивированными и недоказанными".

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Януковича Виталий Сердюк, сообщает Цензор.НЕТ.

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"...В ближайшее время опубликуем детали и материалы этого дела. Относительно юридической стороны: 1. Суд опроверг обвинения в адрес Президента Виктора Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины (Крым). 2. Все равно приговор не вступит в законную силу - будет подана апелляция, поскольку считаем все обвинения политически мотивированными и недоказанными", - заявил адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оглашение приговора Януковичу в деле о госизмене. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Защита обжалует решение суда, приговорившего Януковича к 13 годам лишения свободы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108205
 
 
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Витя походу теперь в авторитете! Вторая ходка как ни как.
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значит будет 25 и посягательство на территорию Украины тоже будет.
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И надо же, черное пятно в биографии. Не получит, видать, президентскую пенсию.
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обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3108205

Овосч на то и овосч что о планах хозяина ему знать не положено.
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Интересно, а пенсию бывший Витя, получает Украинскую?
Или накопительная система у него..государственная?
Вернется и все получит?
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И этот цирк будет продолжаться пока ишак не сдохнет.
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А ведь раньше за такое к Стенке ставили,или четвертак впаяли?
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Так раньше и сапоги по 50 лет носили. (На плечах до церкви).
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Поки адвокати диявола будуть в судах довожити що овоч не овоч а хуйло не хуйло, я б радив потихеньку направляти до суду і інші справи шапкокрада: по розстрілам на Майдані, по зловживанню владою і службовим становищем, по розтраті державних коштів, по незаконному збагаченню, по хабарям від хуйла за відмову від Євроінтеграції, та ін.... Дійсно все тільки починається.....
П.С. Сподобався вчора коментар одного блогера: "Януковича засуджено до вічного перебування на території РФ і це найвища міра покарання")))))
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А защитнику Януковича дело на пользу пошло. Харя в два раза больше стала.
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Петя больше схлопочит. За предательство и воровство в особо крупньіх с полной конфискацией.
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На Пете надо отыграться за всех и все. Тем более он к этому идет семимильными шагами.
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Надо отьіграться на всех, кто не успеет спрятаться. Но ахметова достать из-под земли. Єтот урод за откатьі пете продолжает нас грабить и после майдана. Сюрр какой-то
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Сомневаюсь однако. Не за тем он даунбас сепарским делал. Будет там президентом.
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