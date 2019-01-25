 Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"23 января 2019 г. в помещении Подольского районного суда г. Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего служащего Государственной службы экспортного контроля Украины Сергея Головатого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания были запланированы допросы свидетелей стороны защиты, которые не состоялись в связи с их неявкой, однако суд исследовал приобщенные стороной обвинения документы о проведении негласных следственных (розыскных) действий.

Следующее судебное заседание назначено на 21 февраля 2019 года.

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В САП напомнили, что подсудимый, находясь на должности заместителя директора Департамента - начальника отдела государственной экспертизы международных передач аппаратуры управления, электрооборудования и товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

За указанные средства чиновник обещал принять решение в интересах данного предприятия по его регистрации как субъекта осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и предоставление разрешения на экспорт товаров двойного назначения за границу.

Во время задержания правоохранительными органами, государственный служащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его жительства и в автомобиле.