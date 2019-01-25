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Все про:взятка (4294) Головатый (92) суд (21706) САП (949)

 Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП

В Киеве состоялось судебное заседание по делу экс-служащего Госслужбы экспортного контроля Украины, уличенного в вымогательстве 250 тысяч долларов США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"23 января 2019 г. в помещении Подольского районного суда г. Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание в уголовном производстве в отношении бывшего служащего Государственной службы экспортного контроля Украины Сергея Головатого, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время судебного заседания были запланированы допросы свидетелей стороны защиты, которые не состоялись в связи с их неявкой, однако суд исследовал приобщенные стороной обвинения документы о проведении негласных следственных (розыскных) действий.

Следующее судебное заседание назначено на 21 февраля 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. за разрешение продавать за границу товары военного назначения, отстранили от должности

В САП напомнили, что подсудимый, находясь на должности заместителя директора Департамента - начальника отдела государственной экспертизы международных передач аппаратуры управления, электрооборудования и товаров двойного использования Государственной службы экспортного контроля Украины, требовал от предприятия 250 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

За указанные средства чиновник обещал принять решение в интересах данного предприятия по его регистрации как субъекта осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и предоставление разрешения на экспорт товаров двойного назначения за границу.

Во время задержания правоохранительными органами, государственный служащий получил 125 тыс. долларов США, которые были изъяты по месту его жительства и в автомобиле.

Судебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108202
 
 
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Это тот Сергей Головатый, шо бывший депутат ? Или однофамилец?
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Ну, не хочет защищаться - значит неувиноват адназначна... Как обычно - отпустить, восстановить на работе и выплатить компенсацию...))
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думаю отпустят и сразу пойдет баллотироваться в президенты
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Государственная служба экспортного контроля Украины - одно название просто кричит о том,что эта конторка организована для взяточничества и наполнена взяточниками.
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Почти уверен, что это единоразовое задержание предполагает Систему. Систему, при которой власть со своими регламентирующими органами систематически собирают эту выгоду. Причем на всех уровнях. Что бы оставаться в обойме, чиновник обязан делиться с представителями этой Системы - смотрящими.
И с каждой взятки, что чиновник получает,
Копеечка до президента долетает.
Цифиря ёмкой мзды покажет всех полнее,
Кто в государстве всех главнее.
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Подсудимый, вы признаете себя виновным? -Нет! - На нет, и суда - нет.
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По работе имею необходимость обращаться в эту службу и на основании личных наблюдений могу с вероятностью 99% утверждать, что этот головатый просто решил в каком-то вопросе кинуть начальство или потерял нюх, за что и был сдан с потрохами
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСудебное заседание по делу замглавы Cлужбы экспортного контроля Головатого, вымогавшего $250 тыс. взятки, состоялось в Киеве. Свидетели защиты не явились, - САП
 
 
 
 
 
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