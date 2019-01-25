 Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"С удивлением узнала о том, что уже завтра (25 января. - Ред.) Агентство по розыску и управлению коррупционными активами (далее - АРМА) проведет пресс-конференцию, на которой объявит победителя конкурса по управлению Межигорьем. К сожалению, все указывает на то, что этот конкурс был проведен непрозрачно. До сих пор нет нигде информации о том, кто именно подал свои заявки на участие. Это держится в секрете. Завтра общество просто поставят перед фактом. Не было ни одного публичного обсуждения, какое именно у участников конкурса видение и стратегия управления этим объектом. Общественность просто была лишена возможности услышать аргументы претендентов, проконтролировать прозрачность работы комиссии, которая выбирала победителя. Решение приняли закулисно, тендерный комитет АРМА не проводил публичных встреч с желающими взять в управление Межигорье, никто не приглашал прессу. Хотя работники АРМА обещали нам, журналистам, что этот процесс будет прозрачным, и там понимают насколько будущая судьба объекта - общественно чувствительная тема", - заявила она.

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"Из интервью главного юриста АРМА недавно стало известно, что заявок было всего две. Одна - от общины, которая занималась сохранением и управлением Межигорье с 2014 г., потому что государство не смогло это урегулировать ни на первый, ни на пятый год. Вторая заявка - неизвестно от кого. Информация об этой компании до сих пор держится в секрете. Вполне возможно, что у этой фирмы - мощная стратегия и яркий бизнес-план о тоам, как дальше удерживать, сохранять и развивать этот объект. Но почему общество не имело возможности ознакомиться с предложениями - до вынесения решения?", - отмечает журналистка.

"Сегодня (24 января. - Ред.) мы встретились с председателем АРМА Антоном Янчуком. Мы - это группа журналистов-расследователей из разных редакций, которая изначально работала в Межигорье над проектом спасения и передачи следствию документов ЯнуковичЛикс, которая с тех пор провела на территории резиденции уже четыре профессиональные конференции при поддержке западных институтов, и которая следит за судьбой Межигорье начиная с 2014 года. На встрече, в канун объявления результатов - нам так и не сообщили, кто этот второй претендент. Мы выразили обеспокоенность, что конкурс был проведен без той прозрачности, которой требовал статус резиденции. Межгорье - не обычный объект. Это символ коррупции, который после свержения режима Януковича благодаря революции превратился в свободную территорию. "Музей коррупции" не должен передаваться кому-то в управление в результате непрозрачного конкурса. Председатель Агентства внимательно нас выслушал и спросил, какие могут быть предложения выхода из ситуации. Мы предложили провести публичное заслушивание всех стратегий управления Межигорьем, прежде чем выбирать и объявлять победителя. Выразили готовность максимально освещать этот процесс. Председатель АРМА Антон Янчук пообещал подумать. Пресс-конференция по объявлению победителя назначена на завтра (25 января. - Ред.), на 11-30. Уже тогда станет известно, восприняли в АРМА наши аргументы. А пока публикуем совместное заявление журналистов-расследователей по ситуации", - резюмировала она.

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