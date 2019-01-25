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Все про:Межигорье (766) Янчук (10) Нацагентство по возвращению активов (46) Седлецкая (34)

 Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая

Сегодня Агентство по розыску и управлению коррупционными активами (АРМА) проведет пресс-конференцию, на которой объявит победителя конкурса по управлению Межигорьем. До сих пор нет нигде информации о том, кто именно подал свои заявки на участие. Общество не имело возможности ознакомиться с предложениями - до вынесения решения.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналист Наталия Седлецкая, передает Цензор.НЕТ.

"С удивлением узнала о том, что уже завтра (25 января. - Ред.) Агентство по розыску и управлению коррупционными активами (далее - АРМА) проведет пресс-конференцию, на которой объявит победителя конкурса по управлению Межигорьем. К сожалению, все указывает на то, что этот конкурс был проведен непрозрачно. До сих пор нет нигде информации о том, кто именно подал свои заявки на участие. Это держится в секрете. Завтра общество просто поставят перед фактом. Не было ни одного публичного обсуждения, какое именно у участников конкурса видение и стратегия управления этим объектом. Общественность просто была лишена возможности услышать аргументы претендентов, проконтролировать прозрачность работы комиссии, которая выбирала победителя. Решение приняли закулисно, тендерный комитет АРМА не проводил публичных встреч с желающими взять в управление Межигорье, никто не приглашал прессу. Хотя работники АРМА обещали нам, журналистам, что этот процесс будет прозрачным, и там понимают насколько будущая судьба объекта - общественно чувствительная тема", - заявила она.

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"Из интервью главного юриста АРМА недавно стало известно, что заявок было всего две. Одна - от общины, которая занималась сохранением и управлением Межигорье с 2014 г., потому что государство не смогло это урегулировать ни на первый, ни на пятый год. Вторая заявка - неизвестно от кого. Информация об этой компании до сих пор держится в секрете. Вполне возможно, что у этой фирмы - мощная стратегия и яркий бизнес-план о тоам, как дальше удерживать, сохранять и развивать этот объект. Но почему общество не имело возможности ознакомиться с предложениями - до вынесения решения?", - отмечает журналистка.

"Сегодня (24 января. - Ред.) мы встретились с председателем АРМА Антоном Янчуком. Мы - это группа журналистов-расследователей из разных редакций, которая изначально работала в Межигорье над проектом спасения и передачи следствию документов ЯнуковичЛикс, которая с тех пор провела на территории резиденции уже четыре профессиональные конференции при поддержке западных институтов, и которая следит за судьбой Межигорье начиная с 2014 года. На встрече, в канун объявления результатов - нам так и не сообщили, кто этот второй претендент. Мы выразили обеспокоенность, что конкурс был проведен без той прозрачности, которой требовал статус резиденции. Межгорье - не обычный объект. Это символ коррупции, который после свержения режима Януковича благодаря революции превратился в свободную территорию. "Музей коррупции" не должен передаваться кому-то в управление в результате непрозрачного конкурса. Председатель Агентства внимательно нас выслушал и спросил, какие могут быть предложения выхода из ситуации. Мы предложили провести публичное заслушивание всех стратегий управления Межигорьем, прежде чем выбирать и объявлять победителя. Выразили готовность максимально освещать этот процесс. Председатель АРМА Антон Янчук пообещал подумать. Пресс-конференция по объявлению победителя назначена на завтра (25 января. - Ред.), на 11-30. Уже тогда станет известно, восприняли в АРМА наши аргументы. А пока публикуем совместное заявление журналистов-расследователей по ситуации", - резюмировала она.

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Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая 01
Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая 02
Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая 03
Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая 04
Все указывает на то, что конкурс на управление Межигорьем был проведен непрозрачно, - журналист Седлецкая 05

Источник: https://censor.net.ua/n3108200
 
 
 Топ комментарии
 
Может слепой траст будет управлять, не пропадать же янучарскому добру?
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Я думал барыга уже давно его себе хапанул.
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Так а в чём был прикол смены Януковича? Ничего ж не поменялось,правда гривну опустили в три раза и тарифы подняли в 15 раз
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Может слепой траст будет управлять, не пропадать же янучарскому добру?
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Я думал барыга уже давно его себе хапанул.
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хіба що як сільську хатинку (у порівнянні з власними хоромами).
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Разумеется так тому и быть,при власти воришки и крышеватели коррупционеров,которые управляют судьями как своими собачками,какая нах честность и прозорость.
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Так а в чём был прикол смены Януковича? Ничего ж не поменялось,правда гривну опустили в три раза и тарифы подняли в 15 раз
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А ты почитай как кубив с Нацбанка раздавал частным банкирам рефинансирование, а те скупали доллар и выводили в офшоры. Ото был истинный грабеж Украины и народа Украины. Остались ненаказанными, пошли дальше грабить. Банкиры в бегах с баблом и кроликом, кубив правая рука гройсмена. Вот и вся правда о Революции Достоинства, за которую погибли люди, а ни их дети.
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антикоррупционных контор - множество, посаженных топовых коррупционеров - ноль..
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Эти конторы- рабочие места для люстрированых судей,прокуроров и прочей пиз..ты.
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Даже не топовых прокуроров и судей не садят, о чём речь?
Максимум - голову сильрады.
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Шо тут непонятного,ота темная лошадка и победит. А потом выяснится,что эта льёшад из окружения пороховича,но это будет поротом,когда уже ничего не изменить.Все привыкнут и забудут.Как то так.
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ничего парашенка придет на второй срок и тогда точно-точно будет прозрачно
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С ужасом увидел вчера как на ZIK показали одного порноартиста который поливал грязь Тимошенко и Киборгив, которые как будтобы продались Тимошенко за 10 тыс долларов, а ведущий радостно улыбался и переспрашивал "как каждому". А когда в порноартиста спросили, а вы то же киборг оно ответило "ну да, но я был где-то там"
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Интересные журналисты, все хотят знать, место преступления, время преступления, имена преступников. А правохранители чем будут заниматься годами, им же семьи кормить надо. А то прозрачность подавай, то еще что нибудь.
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Они в связке работают.
У нас же все прозрачно и вы даже можете знать ,но дальше этого ничего не будет.
За то все при деле.
Точно так же как все знают о трансграничных обстрелах территории Украины благодаря журналистам ,но к признанию россии агрессором на международном уровне это не приводит.
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Захирело Межигире, страусы подохли.... Рифмуйте дальше.
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