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Все про:минирование (732) Россия (71807) эвакуация (434)

 Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ

Массовые сообщения о минировании социальных объектов и административных зданий поступили в правоохранительные органы ряда городов Сибири и Дальнего Востока в пятницу, 25 января.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по сообщению агентства "Интерфакс", много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются, эвакуация из зданий не производится.

В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Информация о минировании поступила также в несколько школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.

Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.

Массовые эвакуации проводились на Сахалине и Камчатке

В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству "Интерфакс", что проверят более тридцати сообщений о минировании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3000 человек эвакуировали из столичного торгового центра из-за сообщения о минировании

Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.

В столице Бурятии - Улан-Удэ - эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.

За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.

Источник: https://censor.net.ua/n3108198
 
   
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Скоро на паРашке..... Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ - Цензор.НЕТ 4109
В Венесуэле бойцов, которые верно служили режиму, награждали туалетной бумагой. Дефицит всего и вся, галопирующая инфляция. По мнению кремлевских пропагандонов, так выглядит экономическое чудо боливарианского социализма, которое теперь "во что бы то ни стало хотят разрушить США"

Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ - Цензор.НЕТ 5218
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Скоро на паРашке..... Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ - Цензор.НЕТ 4109
В Венесуэле бойцов, которые верно служили режиму, награждали туалетной бумагой. Дефицит всего и вся, галопирующая инфляция. По мнению кремлевских пропагандонов, так выглядит экономическое чудо боливарианского социализма, которое теперь "во что бы то ни стало хотят разрушить США"

Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ - Цензор.НЕТ 5218
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Чё это?
Передеча туалетной бумаги зелёной чувихой зелёному корефану?
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це прогрес, бо на расії лопухами підтираються))
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Ну, в пєдєрації расісянів і петухів з коров'ячого г...на ліплять. Прогресси падають, разом з ракетами. Лопухи пукін збирати минулого року дозволив, так що падъём с кален виконано Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 4643
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Після закінчення цих урочистих заходів бійці здавали подарунки на склад, щоб було чим нагороджувати наступних бійців )
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намек, что награжденные большие засранцы?
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Это фошизды, трамп и прибалты туда так наср%:;№ли!
Расисю не любят, гады...
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Случайно вместо ледник прочитал педик))
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Пусть хозяева воспользуются знаменитой фразой Медведева: "Надо немного потерпеть...", успокаивая некормленых свиней и недоеных коров...
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У них уже вся страна захвачена. РФ - Российский Фекалостан.
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Хуйло вспомнил про мальчика, который кричал "волк!"?
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Этому могут быть две причины. 1.Хуйло с целью предотвращения голодного бунта, пытается отвлечь население угрозой терактов. 2. Китайцы уже начинают очищать Сибирь от кацапав.
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До голодного бунта им еще далеко.
Это в Венесуэле голодный бунт.
Полки магазинов пустые.
Доуправлялся Мадуро.
А путин хитрее и методы социалистического хозяйствования не внедряет,а только людям мозги этим моет,поэтому еда в магазинах еще есть.
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раз такая обстановка, то Сибири пора отделиться от рашки.
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Ідіоти, потрібно "мінувати" кремль і дорогу по як4ій їздить х%йло.
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Більше половини фейкових мінувань в Україні це з рашки та лугандону надходить.
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Скоро весна на РАБссии упадут дома
И рейтинг Фюрера станет сойти с ума
Это РАБссия, страна Чудес и Обмана
Вот такие дела у Мистера Беслана.


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да кремлевская крыса усиливает военное присутствие в регионах ... что бы никого не удивляло что военные на улицах городов а не в казармах... уж больно много ропщут .. то на правительство то на китайцев .. тут еще мадурА обгадился ... такое же недоразумение как плешивый опарыш ... а это чревато... рано или поздно вовка своих баранов стойлового содержания кровью умоет..
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Внук мне подсказывает,не мистер Беслан,а мистер подлодка Курск. Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 486Подвиги Плешивого бессмертны и на Века...Это РАБссия Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 9550
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а не треба було показувати рейтінг сцаря 30%! скоро і мочити почне, щоб сплотились
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Так уже мочит,Магнитогорск,Шахты,Ульяновск,вчера где то отравленный газ РАБссии взорвался.а пожары так то ваще круто... Бедоносец свою работу выполняет круче Сралина и чЛенина..
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Два Су-34 упали,ТУ-22 подох смертью храбрых,но РАБссия Вяликая Дяржава Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 9969несмотря на потери незаметного бойца...,Отряд не заметил потери бойца....такое могли придумать только на РАБссии Дремуче-магучей...
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Сегодня Татьянин день,поехал я в гости к Татьяне одной, знаменитой.Куплю в Цветнике букет Бурьяна... Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 9639
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путін проводить тренування населення на випадок війни. Вже декілька років "мінують" крупні центри, тепер проводять навчання адміністрацій.
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На РАБссии нет такого Фуйла,есть фюрер Пу Чхе Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 3363
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Вообще-то, сегодня по плану на Рахе должен рухнуть один мост, упасть 2 истребителя и прибиться к берегу Крыма окурок сгоревшего корабля.
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Китайцы шалят. Место себе освобождают.
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Так куда ж они из Роиси теперь эвакуируются... Загрози мінування соцоб'єктів та адмінбудівель спричинили масову евакуацію в містах РФ - Цензор.НЕТ 77
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А енотик будет ?
Расплата за низкую явку и рейтинг пуйла.... в этих регионах.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУгрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ
 
 
 
 
 
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