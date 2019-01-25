 Угрозы минирования соцобъектов и админзданий вызвали массовую эвакуацию в городах РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, по сообщению агентства "Интерфакс", много сообщений поступило в Чите. Одним из заминированных объектов называют здание городской мэрии. Все сообщения проверяются, эвакуация из зданий не производится.
В Иркутске письма с угрозами поступили на адреса электронной почты шести больниц. Информация о минировании поступила также в несколько школ. Везде проведена эвакуация. Саперы осуществляют проверку на предмет наличия взрывных устройств.
Неизвестные сообщили также о заложенных взрывных устройствах в Иркутском районе и Ангарске.
Массовые эвакуации проводились на Сахалине и Камчатке
В Благовещенске проводится эвакуация из ряда школ, больниц и торговых центров. Представители прокуратуры заявили агентству "Интерфакс", что проверят более тридцати сообщений о минировании.
Из-за сообщений об угрозе взрыва проводится эвакуация мэрии, а также ряда школ и больниц Якутска.
В столице Бурятии - Улан-Удэ - эвакуированы находившиеся в здании Народного хурала. Центр города перекрыт, на главной площади работают оперативные службы.
За день до этого были произведены массовые эвакуации в социальных учреждениях на Дальнем Востоке, Приморье, на Сахалине и Камчатке. Их причиной также стали сообщения о заложенных взрывных устройствах. Информация о них не подтвердилась.
В Венесуэле бойцов, которые верно служили режиму, награждали туалетной бумагой. Дефицит всего и вся, галопирующая инфляция. По мнению кремлевских пропагандонов, так выглядит экономическое чудо боливарианского социализма, которое теперь "во что бы то ни стало хотят разрушить США"
Передеча туалетной бумаги зелёной чувихой зелёному корефану?
Расисю не любят, гады...
Это в Венесуэле голодный бунт.
Полки магазинов пустые.
Доуправлялся Мадуро.
А путин хитрее и методы социалистического хозяйствования не внедряет,а только людям мозги этим моет,поэтому еда в магазинах еще есть.
И рейтинг Фюрера станет сойти с ума
Это РАБссия, страна Чудес и Обмана
Вот такие дела у Мистера Беслана.
https://censor.net.ua/photo_news/3108204/v_podvale_mnogoetajnogo_jilogo_doma_vo_lvove_proizoshel_vzryv_jiteleyi_evakuirovali_politsiya_fotoreportaj
Расплата за низкую явку и рейтинг пуйла.... в этих регионах.