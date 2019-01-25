 Климкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Нефть Венесуэлы грязная, и себестоимость ее добычи высокая, особенно принимая во внимание, что в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы "победивший класс-гегемон" не вкладывал ни гроша. Объем добываемой нефти в Венесуэле год за годом падает, и падает, и падает, и желающих вкладываться в модернизацию Венесуэлы нет, неизвестно, когда вложения окупятся, так все загадили в стране боливарского-социализма-на-коксе.
А также в технологии.
є як УКРАЇНСЬКОЮ(ДЕРЖАВНОЮ доречи ) мовою висловититися службовцю...
А те що УКРАЇНСЬКА мова відчуває і природний тиск.. і гібрідну навалу видно і з висловлень посадовців. Саме тому можно ще почути і тут і там="ґубірнатар-мер-драйв.." і навіть"прікол"... а це ж сленг наркоманів москальських
Климкин , прекрати идиотничать. Лучше направьте на все крупнейшие выставки украинские стенды. Неужели нельзя договориться с предприятиями? Или сделать совместные .
Порох сказал собирать инвесторов , а Украину нигде никто не представляет , зато рашка в каждой нише
За сим Клим(Чугун)кин задумался: «А интересно, в Венесуэле изделия из цветных металлов так же быстро тускнеют как и в Крыму и как венесуэльцы за ними ухаживают? "Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають, - Нам своє робить..."©️».
И с удвоенным драйвом продолжил чистить тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма».
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