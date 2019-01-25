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 Политика Украины
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Все про:Венесуэла (109) МИД (4866) Климкин (2040)

 Климкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана

Глава МИД Украины Павел Климкин сравнил противостояние между властью и оппозицией в Венесуэле с событиями Революции достоинства в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"У каждого свой путь к свободе и достоинству. Стараюсь избегать сравнений во внешней политике, но борьба венесуэльцев чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана. Мы должны поддержать дух свободы и справедливости и тех, кто отстаивает свое право на свободное будущее", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Климкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана 01

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108197
 
   
 Топ комментарии
 
Для кого-то Майдан святое, для кого-то драйв и тусовка...
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Майдан - это было единение нации , электрика и отчаяние. Вы втоптали в грязь имена героев майдана тем, что не выполнили обещанного, никого не посадили. Началось с подозрительного бегства Садовника и потом продолжилось со многими ляпасами, больше похожими на четко спла6ированные. Майдан дал вам шанс войти в историю и поднять страну, а у нас собственно в результате вашей замечательной деятельности и до Венесуэлы осталось всего ничего.
И я уверена , что не радуетесь вы, а лихорадочно анализируете, чтоб избежать ошибок мадуро, не дать народу снести вас после фальсификаций на выборах, которые сто процентов готовятся и будут.
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посмотрим чем закончится там...
В Украине к власти после Майдана пришли воры на доверии...
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Мне тоже непонятно ваше стремление есть блины с лопаты.
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кацап а знаеш зачем вам кокошник? чтоб блохи с головы не падали в корыто когда щи лаптем хлебаете
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Як би мало цікавить що думає Клімкін, більше цікавить чому Україна досі не визнала в.о. президента? Такий шанс смачно харкнути у вонячих москалів!
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Ждут, как и с Косово. Это же дипломатия куда им спешить
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В Венесуэле себестоимость добычи нефти копеечная, потому что все стоит копейки, та же раб сила. Но продавать товары в 10 процентов от реальной стоимости это просто шедевр экономики. Такого не было у нас.
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Нет, не копеечная.
Нефть Венесуэлы грязная, и себестоимость ее добычи высокая, особенно принимая во внимание, что в нефтедобывающую промышленность Венесуэлы "победивший класс-гегемон" не вкладывал ни гроша. Объем добываемой нефти в Венесуэле год за годом падает, и падает, и падает, и желающих вкладываться в модернизацию Венесуэлы нет, неизвестно, когда вложения окупятся, так все загадили в стране боливарского-социализма-на-коксе.
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Добыча падает,Но это не оттого что нефти становится меньше,а оттого что это кому то нужно.
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Это потому, что в основные фонды таки нужно вкладываться нефтедобывающим компаниям.
А также в технологии.
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Будь ласка, пане Клімкіну перекладіть "драйв" на українську мову.
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Драйвер що драйв, так само буде,мабуть не перекладається інакше?
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я з тобою згоден... ґадаю сіноніми =натхнення-запал-наснага..

є як УКРАЇНСЬКОЮ(ДЕРЖАВНОЮ доречи ) мовою висловититися службовцю...
А те що УКРАЇНСЬКА мова відчуває і природний тиск.. і гібрідну навалу видно і з висловлень посадовців. Саме тому можно ще почути і тут і там="ґубірнатар-мер-драйв.." і навіть"прікол"... а це ж сленг наркоманів москальських Клімкін про події у Венесуелі: Боротьба населення чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану - Цензор.НЕТ 3953
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да, кукловод один - это коммуно-большевистская мразь, которая узурпировала власть и кошмарит собственный народ, реакция на события у них одинаковая, соответственно сопротивление народа этому беспределу тоже
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Такая ситуация может сложиться и в Украине после выборов. Например победит не Порошенко, а потом он себя объявит президентом и его поддержит США, а если еще и кацапы. То огого шо будет -. разрыв шаблонов. По такому же сценарию может быть и Порошенко побеждает, йулька объявляет себя президентом США ее поддерживает. йулька ж там шарилась по гальюнам, кто его знает про шо она с рыжым договорилась.
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Лиш Вана, лиш Вана.... сидітиме сумна у качанівці на нарах без дешевого вина😂
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Навіщо озвучувати всі асоціації, які тільки приходять в голову.
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Венесуэла, Венесуэла
Климкин , прекрати идиотничать. Лучше направьте на все крупнейшие выставки украинские стенды. Неужели нельзя договориться с предприятиями? Или сделать совместные .
Порох сказал собирать инвесторов , а Украину нигде никто не представляет , зато рашка в каждой нише
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Тихо! Еще не все шо есть Украине своим перепродали, еще не весь метал порезали.
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Восстанавливаю именно закрытый, а не заСПАМленный пост:
За сим Клим(Чугун)кин задумался: «А интересно, в Венесуэле изделия из цветных металлов так же быстро тускнеют как и в Крыму и как венесуэльцы за ними ухаживают? "Та нехай собі як знають. Божеволіють, конають, - Нам своє робить..."©️».
И с удвоенным драйвом продолжил чистить тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма».
🏅💥🐈🥚🥚
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Було б цікаво дізнатись, що під час Майдану робив сам пан Клімкін. Було б дуже цікаво.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин о событиях в Венесуэле: Борьба населения чем-то напоминает мне наш драйв времен Майдана
 
 
 
 
 
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