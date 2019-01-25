 Враг бил из 120-мм минометов по позициям ОС в районе Крымского, уничтожены пятеро террористов. За сутки - 9 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись:

- из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов -поблизу поселка Гнутово;

- из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Чермалык;

- трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь;

- дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил из минометов 120-мм калибра вблизи поселка Крымское.

По данным разведки, 24 января, пять оккупантов были уничтожены и один ранен.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.