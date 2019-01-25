 Враг бил из 120-мм минометов по позициям ОС в районе Крымского, уничтожены пятеро террористов. За сутки - 9 обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
По данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы по позициям украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов -поблизу поселка Гнутово;
- из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи поселка Чермалык;
- трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Павлополь;
- дважды из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Марьинка.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил из минометов 120-мм калибра вблизи поселка Крымское.
По данным разведки, 24 января, пять оккупантов были уничтожены и один ранен.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
"Наши защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
Потом батальоны теробороны трансформировались в мотопехотные, потом были созданы мотопехотные бригады. Но стартовые условия были одинаковые - без своих казарм, без своих столовых, без своих штабов.
Знаете, до войны мне всегда казалось, что в армии множество законсервированных городков и казарм, баз и пунктов постоянной дислокации. Которые по звоночку - хлоп, и начинают оживать.
Ага... Батальоны формировались, а никаких законсервированных баз не нашлось. От слова совсем. Кто-то очень хозяйственный похозяйничал.
На фотографиях Alice Biriuk база одного из таких батальонов, одной из таких бригад. Построенная с нуля, на старом пустыре, на задворках какого-то логистического комплекса.
Тут построили три из четырех запланированных общаг по проекту #184общаги. Знакомые цвета? Знакомые планировки? Так вот, это не Старычи и не Житомир. Это Конотоп.
Тут построили четырехэтажный дом со штатно-должностными квартирами. Пятьдесят одна квартира, с ремонтом и сантехникой - заходи и живи.
Тут построили новенькую столовую, на батальон. Все новое, все свежее. Осталось завезти технику и включить. И на новой системе питания, как же без нее.
На фотографиях вы не видите военных - бригада в зоне ООС. Когда они уходили на ротацию - все только строилось и у них не было своего "дома". Через несколько месяцев они вернутся домой с фронта - и будут праздновать новоселье."
Бережіть себе, хлопці !
Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.
Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.
Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.
Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.
Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.
Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.
В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.
Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.
Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.
И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.
Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.
И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.
Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.
Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.
Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.
Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.
Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.
Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.
Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.
И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят..!!!!!!!!!!!!!!!!!!