 Украинские воины перехватили российский беспилотник "Гранат-2" на Приазовье, - штаб. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Применяя средства радиотехнической борьбы, военнослужащие помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли.

"После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Данный тип аппаратов активно поставляется в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии", - сказано в сообщении.

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В штабе отметили, что вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована.

"Изъятый ​​беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку линии разграничения", - добавили в пресс-центре ОС.