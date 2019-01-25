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 Украинские воины перехватили российский беспилотник "Гранат-2" на Приазовье, - штаб. ВИДЕО

23 января военнослужащие Вооруженных Сил Украины из состава Операции Объединенных сил с помощью радиотехнических средств обнаружили в небе Приазовья беспилотный летательный аппарат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Применяя средства радиотехнической борьбы, военнослужащие помешали полету аппарата, приземлили его, потом нашли и изъяли.

"После обследования военными инженерами аппарат был передан специалистам для идентификации и дальнейшего изучения. Установлено, что беспилотный летательный аппарат - "Гранат-2" производится предприятиями военно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Данный тип аппаратов активно поставляется в незаконные вооруженные формирования так называемых "ЛНР" и "ДНР". Используется для проведения разведки и корректировки огня артиллерии", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористам на Донбассе приказали сбивать беспилотники спецмиссии, - ОБСЕ

В штабе отметили, что вся информация с цифровых носителей будет тщательно изучена и проанализирована.

"Изъятый ​​беспилотный летательный аппарат является очередным доказательством поддержки Российской Федерацией деятельности незаконных вооруженных формирований на территории ОРДЛО, которые терроризируют обстрелами мирных жителей населенных пунктов, находящихся неподалеку линии разграничения", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинские воины перехватили российский беспилотник Гранат-2 на Приазовье, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108195
 
   
 Топ комментарии
 
Молодці хлопці, вправно спрацювали!
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Рухаємося вперед у технічному сенсі і це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! Хлопцям респект!!!
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Рухаємося вперед у технічному сенсі і це ДУЖЕ ДОБРЕ!!! Хлопцям респект!!!
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Предлагаю на месте музей 2МВ, что возле Бабы, создать музей российской агрессии, где выставлять все эти образцы российский военной техники.
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В загалі, давно настав час створити музей терору... починаючи з царських часів до сьогодення... такі музеї існують у країнах бувшого варшаського договору...гарно вату з голови виносе
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У Львові цього тижня взагалі почали демонтаж 30метрової стели меморіалу слави другої світової війни.
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І шо в цьому хорошого? Тобто мільйонів загиблих в другій світовій не було?
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та ти ж баян рвав що "севастополь гордість російських моряків".) може ти ватан?
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Расскажешь,в чем заключается слава,во второй мировой?
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А відношеня "радянська слава" має до мільйонів загиблих,більшість з яких були знищені тієюж радянською владою?!
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Шахтёры из под земли выкопали? Ах, да, то в любом военторге продаётся.
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Застёжки на крыльях такие же как на дедушкином чемодане образца 50-х годов. Українські воїни перехопили російський безпілотник "Гранат-2" на Приазов'ї, - штаб - Цензор.НЕТ 7316
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинские воины перехватили российский беспилотник "Гранат-2" на Приазовье, - штаб. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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