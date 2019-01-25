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 Он крепкий оперативник. Пока его лишили доступа к гостайне, хотя допуск остается, - Глава СВР Божок о скандале со своим заместителем Семочко

Первый заместитель Службы внешней разведки Сергей Семочко после скандала о незаконном обогащении и российском гражданстве супруги продолжает работать в СВРКУ и занимается нейтрализацией действий Российской Федерации по легализации оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил глава службы Егор Божок. По его словам, оснований отстранять Семочко, пока продолжается контрразведывательная проверка, у него нет.

"Сергей Алексеевич (Семочко - ред.), можете мне верить или нет, реально крепкий оперативник. Он усердно работает, делает несколько таких вещей, которые действительно полезны с точки зрения национальных интересов. Я не могу сказать, что конкретно – ибо тогда точно нарушу закон. Отмечу лишь, что благодаря моему первому заму мы смогли нейтрализовать ряд действий РФ по легализации оккупированных территорий", - отметил Божок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для увольнения Семочко нет правовых оснований, - глава Службы внешней разведки Божок

"Вы, наверное, знаете о различных "представительствах ДНР" за границей, об альтернативных "меджлисах" крымских татар. А знаете, например, что в Анкаре недавно очень неуспешно прошли дни крымско-татарской культуры в Турции, организованные МИДом России...", - добавил глава Службы внешней разведки.

При этом Божок отметил, что о скандале с Семочко узнал из СМИ, после чего заместитель изложил свою версию событий, но комментировать что-либо глава СВР отказался - "не имеет права".

Он убеждает, как только Семочко вручат подозрение о совершении криминального проступка или будет составлен протокол за совершение коррупционного деяния (единственные основания для увольнения - ред.), он будет отстранен. Пока что глава СВР, по его словам, лишил заместителя доступа к гостайне, хотя допуск у него остается.

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"Допуск к гостайне, и доступ гостайне – разные вещи. Есть процедура предоставления и лишения допуска. А есть процедура предоставления и лишения доступа. Вот доступ к гостайне – это мое, так как доступ предоставляет руководитель органа на основании допуска. А допуск к гостайне – это Департамент охраны государственной тайны и лицензирования СБУ", - пояснил Божок.

А решение лишить доступа Семочко к гостайне, по его словам, он принял на основании информации от СМИ. И сам Семочко это решение поддержал.

"С процессуальной точки зрения она (информация СМИ - ред.) не является основанием, но с точки зрения, как вы говорите, задуматься – точно основание. Законодатель наделил меня полномочиями в вопросе доступа к гостайне, и я ими воспользовался. А в вопросе отстранения или не отстранения законодатель таких полномочий мне не дал", - добавил Божок.

"Когда я пришел в СЗРУ, здесь был полный дисбаланс: кто на себя что "натянул", тот то и вел. Например, один заместитель у меня мог заниматься и бухгалтерией, и внешней разведкой, и технической разведкой и даже спецназом одновременно. Сейчас работа организована таким образом, чтобы максимально обезопасить силы, средства и возможности Службы внешней разведки даже от минимальной возможности утечек. Например, организованы пять кластеров, которые действуют абсолютно автономно друг от друга. И сходятся только на моем уровне, когда нам надо что-то скоординировать. У Семочко только один из этих пяти кластеров, утечки исключены", - уверяет глава Внешней службы разведки.

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А факт наличия российского гражданства у жены Сергея Семочко еще нужно доказать, говорит Божок.

"Во-первых, нет официальной установленного факта наличия российского гражданства у Семочко или членов его семьи. Это не доказано. Во-вторых, проблема заключается в том, что подобные случаи – не уникальны. Это не первый раз, когда подобного рода вопросы поднимаются относительно других чиновников, других ведомств. СБУ заявила, что у него есть информация о российском гражданстве. Еще раз – есть информация, но она не подтверждена. Суд дал разрешение получить информацию с мобильных телефонов Семочко для того, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения", - отметил руководитель ведомства.

Прокомментировал Божок и интервью Семочко одному из телеканалов.

"У нас принято спрашивать разрешение на выход к СМИ. И я дал санкцию, разрешил, Семочко Сергею Алексеевичу защищать свою честь и достоинство. Но я не диктую человеку, как он может это сделать. Хотя знаю, что он в суд даже подал. Каждый человек имеет на это право", - рассказал глава Службы разведки, но признался, что интервью вызвало у него ряд вопросов, которые, впрочем, он отказался комментировать.

Кроме того, говорит Божок, назначение Семочко перед подписанием Президентом указа обсуждалось разведсообществе. А после скандала он и Семочко встречались с Петром Порошенко по инициативе Семочко.

"Могу сказать одно: если расследование контрразведки СБУ докажет, что это действительно так, я буду готов взять на себя персональную ответственность за своих подчиненных и буду докладывать президенту соответствующим образом", - резюмировал Божок.

Напомним, после расследования проекта "Наші гроші" стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ,более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.

Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко.

Источник: https://censor.net.ua/n3108194
 
 
 Топ комментарии
 
крепко оперативин за рашку - и нагло врет на камеру Он крепкий оперативник. Пока его лишили доступа к гостайне, хотя допуск остается, - Глава СВР Божок о скандале со своим заместителем Семочко - Цензор.НЕТ 3732
типичный рошенец Он крепкий оперативник. Пока его лишили доступа к гостайне, хотя допуск остается, - Глава СВР Божок о скандале со своим заместителем Семочко - Цензор.НЕТ 1094
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Оперативник "крепкий"...сказочки для детского садика.Крот Хуйла гнать его ссаной тряпкой...
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Помница янукович был крепким хозяйственником.
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Божок, ну что за вульгарные термины - крепкий о перативник? уподобляешься кучме? я помню как он из бамбаса крепкого хозяйственника притянул в Киев, дважды сидевшего и умного-разумного. он вчера 13 лет получил.....ничего не напоминает?
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наверное крепкий оперативник ранее работавший по эконмике и щипавший бизнеса, очень много знает о делах нынешних олигархов и просто капиталистов. Божок, а вот как вы думаете при смене президента вы с семочкой останетесь на своих местах? ну так готовьтесь осталось 2 месяца....
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просто круговая порука.НЕТ в СБУ уже профессиональных и честных кадров,поскольку сама СБУ,из которой пришёл этот Семочко стала Частной Компанией президентов.Что касается "крепкого оперативника",то он не из оперативников,а из начальственных структур.И вообще по всем службам разведок,СБУ,МВД Погранслуюбам после ухода Порошенко нужно провести серьёзные расследования ,чистки и открытия уголовных дел по контрабанде и гос. изменам.
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саломон, ты, главное, не забудь эту свою бредятину, своему персональному психиатру поведать, а он уж решит как с тобой поступить.
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Семочко
и сотни друзей БАРЫГИ
после скандала о незаконном обогащении и российском гражданстве супруги продолжает работать
и обогащятся
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- Собирайтесь, бабушки, будете милицию отмывать. - Вас отмоешь!(с)
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крепкий оперативник - тоже что и крепкий хозяйственник -умеет вести бизнес паралельно с госслужбой
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Крепкому оперативнику - крепкая тюремная решетка...))
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Нахабне розвішування локшини на вуха всієї України. Лишив доступу , а допуск лишається , сюрреалізм за межами здорового глузду . Певно путєнг не погоджується на звільнення так як це було і з Дімоном Табачніком .
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А может Божок тоже крепкий оперативник?
Блин, чем разведка занимается!
Вот по ЕС идут гастроли руцьких балетов - а крепкие оперативники их почему то не срывают 😀😀😀
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"Крєпкій апєратівнік" на підсосі у "крєпкава хазяйствєнніка". Які ж ви всі уроди, шістки шоколодного бариги
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"Крепкий оперативник" так крепко держится и оперативно лжет лишь бы дальше пилить миллионые взятки.Напоминает российскую модель разведки."Крепким операм" положено определенная сфера бизнеса для сбора "зелени".
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покойный генерал Лебедь на реплику, что он жестко ведет общение ответил - генерал-демократ - это как еврей-оленевод... нет, это не относится ни к бескрылому божку, ни к бессовестному семечке... тем более к тому, кто их назначил... жаль, что бескрылый так и остался аперитивником, а семечка - бесплодной семечкой...
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И вот это ГОВНО кадры Пороха.....И что-то ещё вякает .И что интересно -путярка без конца твердит любой президент только не Порох зная что большинство его не навидит . То есть делайте противоположное тому что я говорю другими словами голосуйте за Пороха !
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Пригадується, ще була Лєрка-валютчіца, теж крепка банкірша уалц-мана. Збагатила свого хазяїна - доларового мільярдера, опустивши гривню до рівня туалетного паперу
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"глава СВР, по его словам, лишил заместителя доступа к гостайне, хотя допуск у него остается." - просто прелестно! (лишил, но не до конца ..., а так "на пол шишечки")
более идиотской формулировки придумать не возможно!Источник: https://censor.net.ua/n3108194"
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СВРКУ? это что-то новое... хотя под стать бескрылому божку...
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Коли агент палиться, його або відсторонюють від справ повністю, або ліквідують... У нас знайшли третій варіант - "відсторонити, але залишити"... Яка від того користь? І КОМУ?...
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Третій - гібридний варіант. Гібридний пҐизидент - така ж і політика.
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Чтоб не слил всех остальных . Вот самое простое объяснение. И этому непонятному трепу в защиту - тоже
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Да они там все в одной лодке - ездят рыбачить и бухать. О какой чистоте рядов модно говорить?
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'Крепкий рперативник'??!! А ничего, что он агент кремля? И не липовый , как саакашвили , а самый что ни есть настоящий?
Этого Божка с рожками тоже нужно выкинуть на свалку.
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Эта отмазка означает, что увольнять его не собираются. А расследовать будут до его пенсии.
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Работающий семочко - ещё одно позорище соевых
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97% крымских сбу-шников оказались предателями один семочко дартерьян, а вы прикопались. СБУ такая же спецслужба на службе олигархата как и мвд, гпу, суды, поэтому долларовый миллионер семочко там крутой оперативник - просто находка.
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Этот Божок лучше бы поведал нам, сколько операций сумело провести куйловское ФСБ, имея в первых заместителях главы СВР Украины своего крепкого оперативника! И где, кстати, местные стецьки, которые должны нас убеждать, что лучшего главнокомандующего, чем второй кремлевский агент Лолита, нам не найти?
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Семочко - истинный украинец. Характер - нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет служебный долг. Беспощаден к врагам Украины. Отличный спортсмен: чемпион Киева по теннису. Холост; в связях, порочащих его, замечен не был. Отмечен наградами президента и благодарностями главы СБУ…"
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Ах, да, забыл добавить, что он - крепкий оперативник!
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Вы забыли Главное - оперативно делится с руководством большей частью "наколядованного".
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Это входит в понятие "служебный долг"...)
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Моральные уроды. Что Семочка, что этот хмырь, который его защищает. Крепкий оперативник...фейспалм. Нет слов... Какие ваши доказательства, что у жены Семочко гражданство рашки... М-да...
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Ну испортил , допустим, Семочко фейковый фестиваль в Турции - то есть сработал как простой менеджер.
БЛИН, чем руководство разведки занимается! Может ему надо должность поменять - сразу в президенты ? Он еще один фестиваль гдето испортит . Разведка короче работает
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Божок продолжил: «А ещё Семочко истинный патриот Украины и мастер конспирации. Только он один ходит по зданию СЗР в будёновке, красной косоворотке, валенках, сам себе акомпанирует на балалайке и распевает Калинку-Малинку».
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Вот такой у нас президент патриот. Соответственно и подчиненные такие. В случае пролёта Педро на выборах, где потом искать этих "патриотов"? В Ростове? В Липецке?
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Доступу до державної таємниці України позбавили міцного російського феесбешного оперативника, але допуск залишився. ??? Влада чия у нас, панове? А ви сумнівалися.
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Постійно кажу: необхідно відновити смертну кару!
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Сейчас невиновных только сажают, а так их будут расстреливать... А "крепких оперативников" всё равно трогать не будут...
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Шо оно несет ? Вдумайтесь …… Наличие российского гражданства у жены Семочко еще нужно ДОКАЗАТЬ...… И это блеет глава СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ !!!!!!!!!
Разведки бл@дь Карл !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОн крепкий оперативник. Пока его лишили доступа к гостайне, хотя допуск остается, - Глава СВР Божок о скандале со своим заместителем Семочко
 
 
 
 
 
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