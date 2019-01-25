EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  3451  70
Все про:Венесуэла (109) США (14595) Совбез ООН (678)

 США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле

США запросили проведения в субботу, 26 января, заседание Совета Безопасности ООН, посвященное кризису в Венесуэле.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в твиттере постоянное представительство США в ООН.

"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - говорится сообщении.

Также читайте: Путин выразил поддержку Мадуро

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108193
 
   
 Топ комментарии
 
Хотілось би нагадати що Мадуро переміг на виборах 2017 року з 68% голосів.
Під обіцянки дешевих цін на газ-бензин-продукти "власного видобутку". І ті натовпи що його скидають зараз це розчаровані його ж виборці які не отримали обіцяної халяви.
А через місяць там пройдуть вибори і пост Мадуро займе ще одне таке саме мадуро з такими ж обіцянками. Проблема там не в Мадуро а в засраних тамошніми тимошенками мізках людей.
 показать весь комментарий
 
Компания Роснефть за сутки потеряла 115 миллиардов рублей.Слава Мадуро,ты герой РАБссии... США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 3313
 показать весь комментарий
 
Улица Уго Чавеса сейчас в Москве обвешана траурныими лентами. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 6164Улицу Николаса Мадуро назовут одну из площадей РАБссии...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вялика Пляшивый Мавзолейй Пу Чхе спасёт Мадуро. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 7623Братва своих не кидает на 6 ярдов
 показать весь комментарий
 
 
#путин_выразил_поддкржку #путин_и_венесуэла #путин_и_мадуро
США скликають засідання Радбезу ООН щодо ситуації у Венесуелі - Цензор.НЕТ 9352

 показать весь комментарий
 
 
Хотілось би нагадати що Мадуро переміг на виборах 2017 року з 68% голосів.
Під обіцянки дешевих цін на газ-бензин-продукти "власного видобутку". І ті натовпи що його скидають зараз це розчаровані його ж виборці які не отримали обіцяної халяви.
А через місяць там пройдуть вибори і пост Мадуро займе ще одне таке саме мадуро з такими ж обіцянками. Проблема там не в Мадуро а в засраних тамошніми тимошенками мізках людей.
 показать весь комментарий
 
 
Це вийшли на вулиці столиці Венесуели "кляті піндоси" під венесуельськими прапорами, Лавруша Кабилович вже в курсі.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Толи соевый красава ?
 показать весь комментарий
 
 
В Давосі Президент провів біля 20 офіційних зустрічей. Про зубажіння і хаос гавкала тільки косата сучка. Ви зрадуни вже зовсім іпанулись.
 показать весь комментарий
 
 
твой президент взял с собой кацапку/ и она гавкала ?
что вы мелете ?
может он брехал, а вам что то показалось ?
 показать весь комментарий
 
 
вы наёмный манипулятор от сына камуниста - порошенко,
и камуняки это проблема Украины и Венесуэлы
пока они не будут изгнаны - всё будет так,
как надо кремлю
кроме того, вы бессовестно уравниваете
Украину и Венесуэлу
напомню, Украина сначала попала в рабство
к кацапской империи, потом партия, членом
которой был папаша вашего президента
устроила геноцид и только проблемы с жд
не дали вывезти украинцев в сибирь,
в итоге дети камуняк убили Героя Ичкерии
Александра Музычко, а звягильские и порошенки
носят звания Героев Украины
почему Патриотов убивают, сажают в тюрьмы,
изгоняют из страны ?
ответ прост - камунисты никуда не делись,
просто теперь у них другие идолы-
для себя бабло, для быдла церква
 показать весь комментарий
 
 
У 2005му Юлін "популізм" призвів до шаленого росту економіки. За Сім місяців ВВП України виріс на рекордні 70%. Миздобули візжали по свинячому, що буде інфляція, але сталось навпаки, гривня тимчасово укріпилась з 5 до 4х. А це все тому, що економіка встрелила. Люди не понесли "Юліну Тисячу" в офшори, а витратили на ринках купуючи дешеві товари відчизняного виробника. Разом з цим п'ять олігархів України були пограбовані, а малий та середній бізнес отримав небачений стимул до зросту. В країну за цей період зайшла рекордна кількість інвестицій.
______________
Щойно пан Порошенко "в сльозах і соплях" наполіг, Іуда Ющ Руканекравший Юлю у Вересні зняв, потік інвестицій вщух. Період нетривалого розквіту України закінчивсь.
 показать весь комментарий
 
а в 2008 ющ, стельмах и пеця с рыгами
улыбаясь раздерибанили от 20.000.000.000$ -
тупо и нагло украли, выдав своим гривновыц рефинанс
который обналичили в $, а потом злорадствовали,
мол Юля докерувалась
Ющенко мразь и подонок ///
к слову, славич и ему подобные не отвечают,
какая цена на газ была бы справедливой и
не озвучивают условия контракта, которые им бы
были по душе, но это я к слову
 показать весь комментарий
 
че-то мне эта картинка напомнила...
лучше б хозяин мордора этого мадура застрелил что ли.
было бы гуманнее.
а то что-то все его поддержки предыдущих свергаемых диктаторов для самих диктаторов были не слишком хорошей приметой.
ну типа "ПОРА ИЗ СТРАНЫ ВАЛИТЬ, МЕНЯ ПУТИН С ИЗБРАНИЕМ ПОЗДРАВИЛ..."
хуже черной кошки, чесслово
 показать весь комментарий
 
 
поговаривают , что путен агент Госдепа,
хоть я думаю он бычок бегущий по коридору
устроенному кем то , кто поумнее его,
мадуро его сын
 показать весь комментарий
 
Улица Уго Чавеса сейчас в Москве обвешана траурныими лентами. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 6164Улицу Николаса Мадуро назовут одну из площадей РАБссии...
 показать весь комментарий
 
 
Senator S 01a656ec.вся конница,вся королевская рать. Пыталась шалтая-болтая собрать.
 показать весь комментарий
 
 
РАБссия Шариковых развалицца без меня.не парься. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 7651Мадуро и К* помогут...
 показать весь комментарий
 
 
Так расея і є шалтай- болтай разом з кормчим.
 показать весь комментарий
 
 
Ставка Путлера на Идиотов всего мира продолжается.Каддаффи,Хуссейн,Чавес,Асад,Индюкович.кто следующий?
 показать весь комментарий
 
 
Вам из Ливии передают привет восемь лидеров повстанческих армий!
 показать весь комментарий
 
 
Мавзолею передай прювэт... США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 1740там ихняя сила валяется...
 показать весь комментарий
 
 
Вы будете смеяться, но первым прювэт передадите вы - у вас уже пошел отсчет!
 показать весь комментарий
 
 
Смішно не буде. Невідомо хто перший.
 показать весь комментарий
 
 
Гонтарева, Гелетей, Луценко, Муженко, казлиха ... ... ...
кто следующий?
 показать весь комментарий
 
 
Компания Роснефть за сутки потеряла 115 миллиардов рублей.Слава Мадуро,ты герой РАБссии... США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 3313
 показать весь комментарий
 
 
И про Криворожсталь, которую, благодаря ей продали в 4 раза дороже.
 показать весь комментарий
 
 
И про воздух, за который благодаря её договорённостям заплатили 30+ лярдов долларов и ещё больше бы заплатили, если бы злачинны генацидники зубажиння тот договор не оспорили.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, только про истерию "хохлы воруют газ" тех времён не забывайте. Удивляюсь как они тогда, под тем градусом любви, за Крымом не полезли.
 показать весь комментарий
 
На момент, когда она пометелила в москву заключать тот договор, наши уже показали европейцам кто "ворует" - пустив их на компрессорные по нашу сторону границы. Так что отмазка слабенькая.
 показать весь комментарий
 
Украина выиграла только потому что контракт был «злочинный»
Украине только перечислят (возможно), а Коболеву за это уже год назад перечислили - не дожидаясь, когда Украине перечислят.
Кстати, Украина суд выиграла не по результатам деятельности Коболева, а по результатам деятельности адвокатской конторы, нанятой Нафтогазом - и этой адвокатской конторе тоже уже заплатили отдельно - меньше, чем Коболеву, конечно, но, в отличие от Коболева, адвокатская контора эти деньги таки заработала.
 показать весь комментарий
 
 
Украина ОСПОРИЛА положения контракта. Тебе это сложно, я понимаю, но ты попробуй подумать - это полезно.
 показать весь комментарий
 
Украина ОСПОРИЛА положения контракта. как и ВСЕ европейские страны до этого.

которые подписывали аналогичный (стандартный) контракт.
только они то сделали уже давно, а гопники и барыги с хутиным, на этом имели гешефт.
 показать весь комментарий
 
назовите справедливую цену и озвучьте контракт, который
порошенко с ющером не смогли заключить из зи воровки,
мы все готовы послушать, или язык в шокодупе застрял ?
 показать весь комментарий
 
Ты только никуда не линяй, озабоченный дупами, ага! Я до компа доберусь всё тебе подробненько распишу. Главное, чтоб потом ты свой язык смог вынуть не с мечтами о жопах, а с аргументированными возражениями. Жди. Не убегай только.
 показать весь комментарий
 
Вы что-то путаете, рашке как всегда наплевать на мнение запада или наше. Я говорю о внутреннем населении, для которых все те вбросы происходили и там не только про "хохлы воруют газ" там и про Крым с Донбассом и за памятники и за язык и за загнивающий запад, тотальная промывка мозгов была. И на очереди после Грузии, РОССИЯН ГОТОВИЛИ К ВОЙНЕ ПРОТИВ НАС. Даже во время Майдана не было такого шабаша в их СМИ, чем тогда. Кстати после Майдана тоже ценник на газ взлетел и что, где зрада? Мордор всегда шантажировал нас газом, ВСЕГДА КАРЛ и удивительно как Юлька вообще что-то с ними тогда подписала, поулыбалась, пофоткалась и градус начал понижаться.
Я не её адвокат, не подумайте, не знаю какой её личный был интерес в этом всём, но не нужно из складной рыгоанальной песни про воровку, выбрасывать факты накаленных отношений тех времен.
 показать весь комментарий
 
Гоффноеды Маввзолея,не везет вам с 1917 года.Просрали все СкреПОНОРСцы РогатыеСША созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 1706Хромосома не спасёт БЫДЛО...Это НОНСЕНС.. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 1706
 показать весь комментарий
 
 
Юлю Путлер финансирует через Чешский банк,там же бабло получает ЛеПениха США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 5686 США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 5686
 показать весь комментарий
 
 
а порошенка получает цу от кацапской родни
 показать весь комментарий
 
на какой же короткой конгрессовской цепи сидит рыжий,
приятно смотреть - не сцарь ни разу...
 показать весь комментарий
 
 
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін порівняв протистояння між владою і опозицією у Венесуелі з подіями української Революції гідності.
«У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє», - написав він у Twitter про Венесуелу, де опозиціонер Хуан Гуайдо тимчасово взяв на себе президентські повноваження.
У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.
Перед цим в іншому дописі з приводу Венесуели Клімкін також написав іспанською мовою:
«Відповідати силою на вимоги мирних учасників протесту - це найкоротший шлях для влади до того, щоб втратити легітимність. Покладаємо сподівання на Національні збори і на мудрість їхнього голови Хуана Гуайдо в пошуках виходу з політичної кризи».
Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pacíficos es una via más corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabiduría de su Presidente Juan Guiaidó por una salida de la crisis política #VenezuelaLibre
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.
Як заявила 24 січня речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, українська влада підтримує венесуельський народ у його прагненні до відновлення демократії та конституційного ладу, а отже і діяльність Національної асамблеї.
Зазначимо, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо Венесуели може пройти 26 січня з участю держсекретаря США Майкла Помпео.
Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро і запропонував свою підтримку після того, як венесуельський опозиційний лідер оголосив себе тимчасовим президентом.
Також Мадуро підтримав президент РФ Володимир Путін
Як відомо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, після того як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.
Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон натомість закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії у країнhttps://glavcom.ua/country/politics/klimkin-porivnyav-revolyuciyu-u-venesueli-z-drayvom-chasiv-maydanu-564063.html
 показать весь комментарий
 
 
Так там були вибори як при совку - один кандидат від блоку комуністів і безпартєйних.

Ну ладно, не один Мадуро був, але суть в тому, що основних кандидатів від опозиції на виборах НЕ БУЛО! І вибори через це не признали чесними ніхто, крім Рашки і Болівії...

А в парламенті якраз більшість має опозиція.

От подумайте логічно, в багатій на нафту Венесуелі останні кілька років жорстка криза - інфляція страшна, народ їжу купити не може, навіть туалетний папір став розкішшю (Мадуро ним ще торік військових "нагороджував"). Парламентські вибори виграла опозиція.

Ви вірите, що в таких умовах на виборах у 2018 за Мадуро могли проголосувати 68%?
 показать весь комментарий
 
 
Мировой революции на РАБссии не было.
быдло чЛенина Сралина забрало власть без помех.Единственный женский батальон Марии Бочкаревой защищавший Зимний дворец был разоружен пьяными матросам чЛенина без проблем...
 показать весь комментарий
 
 
Боливия поддержала Мадуру, наверно страшно одним в Ген.ассамблее голосовать против Украины
Армения и Беларусь, Боливия и Венесуэла, Сирия и Судан, КНДР и Раша, Куба и Никарагуа , а еще и Зимбабве ))
 показать весь комментарий
 
 
ща еще ордловцы поддержат и будет все по хуйловски в Венесуелле....
скабеииху туда послать - она все осветИт как нада ротом....
 показать весь комментарий
 
 
история делает другой круг...
хочу видеть мадуру в кацстудии с рапятыми венесуельслькой оппозицией
мальчиками.... - не долго уже осталось,
если только рыжий не сдрефит, а он может.....
 показать весь комментарий
 
 
Там сложнее. Туда "гумконвои" и ихтамнетов засылать слишком накладно. Да и через границу артой не постреляешь.
 показать весь комментарий
 
 
та да - кацапне придется попыхтеть, шо бы мадуре помочь, а скорее всего она его кинет...
как она кидает всех... - слишком далеко кремлевский долбень от венесуельского...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так свои недопропитые два бомбардировщика туда пошлют, как обычно, за коксом и подразнить сильных мира сего.
 показать весь комментарий
 
озабоченность с Украины мягко перетекает в Венесуэлу
 показать весь комментарий
 
А толку от это импотентного органа, если паРаша имеет там вето? Куда продуктивнее обсуждать эту тему на ОАГ (организации американских государств) и принять там решение о военной интервенции, чтоб сместить САМОДУРА силой в обход ООН и прочих декоративных вывесок!
 показать весь комментарий
 
 
США и сами могут сместить его, но кацапский вой визг на мокшанских болотах лучше заглушить коллегиальным (коалиционным) решением американских стран в СОБСТВЕННОМ РЕГИОНЕ. Вооруженные силы тоже должны быть под эгидой организации, достаточно: Аргентины, Бразилии и США!
 показать весь комментарий
 
 
опасность состоит в том, что если рыжий полезет в Венесуэлу с военными.
то то даст повод и оправдание хутину и мордору агрессия в Украине и захват Белоруси. организовав там протесты.
 показать весь комментарий
 
Вы думаете, что хуйлу нужны оправдания? Имперская политика паРаши будет "оправдывать" любые свои агрессивные и захватнические действия пропагандой и "красивыми мотивами". Да, это лишь даст формальный предлог, но ведь никого не интересует вопрос по существу. Политика - это искусство вранья и каждый её пользуется для достижения собственных выгод и корысти. Американская политика тоже не так уж бескорыстна, но "из двух зол" - это "меньшее зло"!
 показать весь комментарий
 
 
Мабуть безплатні сир та масло за рахунок нафти в Падуро закінчились. США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле - Цензор.НЕТ 5323
 показать весь комментарий
 
 
Не розумію венесуельців... Ну допустимо останні вибори президента дійсно були нечесними і без основних кандидатів від опозиції. От і намалювали йому 68%, бо це нереально, щоб в умовах кризи і шаленої інфляції (там навіть туалетний папір дефіцитом став як при совку) більшість проголосувала за цього ідіота.

Але в мене інше питання. Що за дебіли проголосували за нього на перший президентський строк? Він раніше працював водієм автобуса. Як можна вибрати в президенти водія автобуса????
 показать весь комментарий
 
ну, принаймі, двух ходок на зону не було...
 показать весь комментарий
 
 
Ну там, судячи за все, місцевий Льоня Космос. Бо Мадура на повному серйозі розказував, що до нього вночі являється мертвий Уго Чавес і каже, як керувати країною. От Мадуро і докерувався до інфляції майже як у Зімбабве...
 показать весь комментарий
 
 
Так само як наши дуралеи за Зека ПРоголосовали,даже мои родичи на Даунбассе....
 показать весь комментарий
 
А как можно выбрать завгара с двумя ходками?
Или Заработавшего миллиард резкой заводов на металлолом и отмыванием украденных из Бюджета денег?
 показать весь комментарий
 
Вангую: венесуэльцы выбрали зека (с подтасовкой). Теперь восстали, прогонят зека.
Проведут новые выборы и выберут Барыгу-позд**бола.
 показать весь комментарий
 
 
по сути Пэця мало чем отличается от Мардуры -
тот же беспредел, та же стрельба по гражданам,
роттердам и субсидии, контрабанда и массовое бегство
граждан за кордон
Мадура и Порошенко - оба выкормыши кремлядей
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле
 
 
 
 
 
 вверх