 США созывают заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявило в твиттере постоянное представительство США в ООН.
"Соединенные Штаты официальным порядком запросили проведения в субботу в 9:00 открытого заседания Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить нынешний кризис в Венесуэле", - говорится сообщении.
Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.
Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.
Під обіцянки дешевих цін на газ-бензин-продукти "власного видобутку". І ті натовпи що його скидають зараз це розчаровані його ж виборці які не отримали обіцяної халяви.
А через місяць там пройдуть вибори і пост Мадуро займе ще одне таке саме мадуро з такими ж обіцянками. Проблема там не в Мадуро а в засраних тамошніми тимошенками мізках людей.
что вы мелете ?
может он брехал, а вам что то показалось ?
и камуняки это проблема Украины и Венесуэлы
пока они не будут изгнаны - всё будет так,
как надо кремлю
кроме того, вы бессовестно уравниваете
Украину и Венесуэлу
напомню, Украина сначала попала в рабство
к кацапской империи, потом партия, членом
которой был папаша вашего президента
устроила геноцид и только проблемы с жд
не дали вывезти украинцев в сибирь,
в итоге дети камуняк убили Героя Ичкерии
Александра Музычко, а звягильские и порошенки
носят звания Героев Украины
почему Патриотов убивают, сажают в тюрьмы,
изгоняют из страны ?
ответ прост - камунисты никуда не делись,
просто теперь у них другие идолы-
для себя бабло, для быдла церква
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Щойно пан Порошенко "в сльозах і соплях" наполіг, Іуда Ющ Руканекравший Юлю у Вересні зняв, потік інвестицій вщух. Період нетривалого розквіту України закінчивсь.
улыбаясь раздерибанили от 20.000.000.000$ -
тупо и нагло украли, выдав своим гривновыц рефинанс
который обналичили в $, а потом злорадствовали,
мол Юля докерувалась
Ющенко мразь и подонок ///
к слову, славич и ему подобные не отвечают,
какая цена на газ была бы справедливой и
не озвучивают условия контракта, которые им бы
были по душе, но это я к слову
лучше б хозяин мордора этого мадура застрелил что ли.
было бы гуманнее.
а то что-то все его поддержки предыдущих свергаемых диктаторов для самих диктаторов были не слишком хорошей приметой.
ну типа "ПОРА ИЗ СТРАНЫ ВАЛИТЬ, МЕНЯ ПУТИН С ИЗБРАНИЕМ ПОЗДРАВИЛ..."
хуже черной кошки, чесслово
хоть я думаю он бычок бегущий по коридору
устроенному кем то , кто поумнее его,
мадуро его сын
кто следующий?
Украине только перечислят (возможно), а Коболеву за это уже год назад перечислили - не дожидаясь, когда Украине перечислят.
Кстати, Украина суд выиграла не по результатам деятельности Коболева, а по результатам деятельности адвокатской конторы, нанятой Нафтогазом - и этой адвокатской конторе тоже уже заплатили отдельно - меньше, чем Коболеву, конечно, но, в отличие от Коболева, адвокатская контора эти деньги таки заработала.
которые подписывали аналогичный (стандартный) контракт.
только они то сделали уже давно, а гопники и барыги с хутиным, на этом имели гешефт.
порошенко с ющером не смогли заключить из зи воровки,
мы все готовы послушать, или язык в шокодупе застрял ?
Я не её адвокат, не подумайте, не знаю какой её личный был интерес в этом всём, но не нужно из складной рыгоанальной песни про воровку, выбрасывать факты накаленных отношений тех времен.
приятно смотреть - не сцарь ни разу...
«У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє», - написав він у Twitter про Венесуелу, де опозиціонер Хуан Гуайдо тимчасово взяв на себе президентські повноваження.
У кожного свій шлях до свободи і гідності. Намагаюсь уникати порівнянь у зовнішній політиці, але боротьба венесуельців чимось нагадує мені наш драйв часів Майдану. Маємо підтримати дух свободи та справедливості та тих, хто відстоює своє право на вільне майбутнє
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.
Перед цим в іншому дописі з приводу Венесуели Клімкін також написав іспанською мовою:
«Відповідати силою на вимоги мирних учасників протесту - це найкоротший шлях для влади до того, щоб втратити легітимність. Покладаємо сподівання на Національні збори і на мудрість їхнього голови Хуана Гуайдо в пошуках виходу з політичної кризи».
Respondiendo con fuerza a las exigencias de los manifestantes pacíficos es una via más corta para que las autoridades pierdan su legitimidad.Apostamos a la Asamblea Nacional y la sabiduría de su Presidente Juan Guiaidó por una salida de la crisis política #VenezuelaLibre
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 24 января 2019 г.
Як заявила 24 січня речниця Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, українська влада підтримує венесуельський народ у його прагненні до відновлення демократії та конституційного ладу, а отже і діяльність Національної асамблеї.
Зазначимо, що екстрене засідання Ради Безпеки ООН щодо Венесуели може пройти 26 січня з участю держсекретаря США Майкла Помпео.
Раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав президента Венесуели Ніколаса Мадуро і запропонував свою підтримку після того, як венесуельський опозиційний лідер оголосив себе тимчасовим президентом.
Також Мадуро підтримав президент РФ Володимир Путін
Як відомо, лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом, після того як по всій країні прокотилися багатотисячні акції протесту проти Мадуро. Гуайдо підтримали США і багато латиноамериканських країн.
Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон натомість закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії у країнhttps://glavcom.ua/country/politics/klimkin-porivnyav-revolyuciyu-u-venesueli-z-drayvom-chasiv-maydanu-564063.html
Ну ладно, не один Мадуро був, але суть в тому, що основних кандидатів від опозиції на виборах НЕ БУЛО! І вибори через це не признали чесними ніхто, крім Рашки і Болівії...
А в парламенті якраз більшість має опозиція.
От подумайте логічно, в багатій на нафту Венесуелі останні кілька років жорстка криза - інфляція страшна, народ їжу купити не може, навіть туалетний папір став розкішшю (Мадуро ним ще торік військових "нагороджував"). Парламентські вибори виграла опозиція.
Ви вірите, що в таких умовах на виборах у 2018 за Мадуро могли проголосувати 68%?
быдло чЛенина Сралина забрало власть без помех.Единственный женский батальон Марии Бочкаревой защищавший Зимний дворец был разоружен пьяными матросам чЛенина без проблем...
Армения и Беларусь, Боливия и Венесуэла, Сирия и Судан, КНДР и Раша, Куба и Никарагуа , а еще и Зимбабве ))
скабеииху туда послать - она все осветИт как нада ротом....
хочу видеть мадуру в кацстудии с рапятыми венесуельслькой оппозицией
мальчиками.... - не долго уже осталось,
если только рыжий не сдрефит, а он может.....
как она кидает всех... - слишком далеко кремлевский долбень от венесуельского...
то то даст повод и оправдание хутину и мордору агрессия в Украине и захват Белоруси. организовав там протесты.
Але в мене інше питання. Що за дебіли проголосували за нього на перший президентський строк? Він раніше працював водієм автобуса. Як можна вибрати в президенти водія автобуса????
Или Заработавшего миллиард резкой заводов на металлолом и отмыванием украденных из Бюджета денег?
Проведут новые выборы и выберут Барыгу-позд**бола.
тот же беспредел, та же стрельба по гражданам,
роттердам и субсидии, контрабанда и массовое бегство
граждан за кордон
Мадура и Порошенко - оба выкормыши кремлядей