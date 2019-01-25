 Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Роман Бочкала.
Он отметил: "Журналисты, вместе с двумя правозащитникам, прибыли на точку, где грабят песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили его на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, порубали топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях.
Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти. Один из пострадавших активистов - ветеран полка Азов, участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО. Сейчас ребята в больнице.
Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват по городу Киев.
Напомню, на Выдубичах крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка. Ее годовой объем - 100 млн грн. Эта земля была в аренде у компании "Мостострой". Киевсовет разорвал его на последней сессии 2018 года. Но песчаные нелегалы продолжают работать. На глазах у правоохранителей. Может потому браконьеры ведут себя так вызывающе ?? Не это ли им развязывает руки?"
у нас цены на газ и платежки верховный суд ваяет - отэто бардачелло!!!!
Готов охранять каждого кандидата - а их дохрена...
и вообще разрешают пока жить и ходить по уже НЕ ИХ земле!!!
... а нечего хозяевам жизни мешать жить и зарабатывать
и вообще у них крыша в ГПУ одних корнейцов и шапакиных сменили другие корнейцы и шапакины ...
А журналисты - лохи. Надо было прикрепить к авто хоргви и Томос привязать. "Петушки" бы враз разбежались...
НАБУ вообще не мешало бы поинтересоваться грабежом украинских недр
Даю подсказку:
У журналистов есть номера грузовиков, перевозивших песок. Если их нет - то достать их можно через участковыого в даном районе или же получить с регистраторов авто припаркованых по маршруту следования.
Дальше в "мусарню" привезти (именно привезти в наручниках владельца грузовиков), знять с него штаны, дать листок бумаги и ручку. На всякий случай поставить видеокамеру, на стол поставить полицейскую дубину и вазелин.
За шесть секунд рассксжет Кто нанимал грузовики, кто из Генпрокуратуры и "мусарни" крышует, кто продавец и заказчик песка.
А дальше "продавец" должен быть доставлен в "мусарню" уже в мокрых штанах, обмочившись по дороге в "мусоровозе"...
Но этого не будет никогда, потому что с бандитами по определению не могут бороться те, кто днем ходит в "мусорской" скорлупе а вечером - в трениках охраняет карьеры.
Это в ем понятно или надо обьяснять и при этом пи....ть томосом по голове? Ну, что дошло кто и куда привел страну?
Запомните все и навсегда (пока порох и аваков будут рулить страной)
Курьеры (песок), водоемы(рыба), леса, лесопосадки (древесина) и производство дреаеснтго угля это тема троицы: Прокурорские (возглавляют), "мусора"(охраняют), тюремщики (дают ЗЕКов-рабов в увольнение), бандиты (затыкают рот и закрывают глаза, каждому, кто втдит Это или болтает).
Теперь вы поняли Кто, за Что убил Гандзюк и почему нет Заказчика?
Ну, как же они будут "искать сами себя"?
Все понятно или надо снова гбьяснять, ударяя томосом по голове?