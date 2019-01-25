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Все про:добыча (250) журналистика (2343) нападение (1678) Бочкала (16)

 Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве было совершено нападение на съемочную группу программы "Стоп коррупции"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Роман Бочкала.

Он отметил: "Журналисты, вместе с двумя правозащитникам, прибыли на точку, где грабят песок. Там их встретили вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами. Бандиты прыснули газом в лицо журналисту, повалили его  на снег и начали бить. Была стрельба и угрозы, что в следующий раз убьют. Автомобиль, на котором активисты привезли журналистов, порубали топором. В буквальном смысле. Разбили стекло в дверях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконная добыча песка в Киеве - "разборки в стиле 90-х", - журналист Бочкала

Журналисту выбили зуб, у оператора гематома на затылке, провалы в памяти. Один из пострадавших активистов - ветеран полка Азов, участник боевых действий, имеет награды за участие в АТО. Сейчас ребята в больнице.

Злоумышленники забрали сумку с документами и деньгами одного из избитых и уехали. Полиция объявила план-перехват по городу Киев.

Также читайте: Во двор дома эколога на Днепропетровщине бросили гранату, – "Экологический патруль"

Напомню, на Выдубичах крупнейшая в столице незаконная точка добычи песка. Ее годовой объем - 100 млн грн. Эта земля была в аренде у компании "Мостострой". Киевсовет разорвал его на последней сессии 2018 года. Но песчаные нелегалы ​​продолжают работать. На глазах у правоохранителей. Может потому браконьеры ведут себя так вызывающе ?? Не это ли им развязывает руки?"

Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 01
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 02
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 03
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 04
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 05
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 06
Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль 07

Источник: https://censor.net.ua/n3108190
 
   
 Топ комментарии
 
Сначала, если поймают, будут долго и нудно расследовать, потом ещё дольше судить, а в конце концов выяснится что пацаны просто сыпали в песок в Днепр, и ничего противозаконного не совершали...
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Ну вот, а пишут, что Раша чего-то там добывает на побережье в экономической зоне Украины. Тут бы порядок в Киеве навести, для начала.
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Аваков на выборы сконцентрировался.
Готов охранять каждого кандидата - а их дохрена...
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Сначала, если поймают, будут долго и нудно расследовать, потом ещё дольше судить, а в конце концов выяснится что пацаны просто сыпали в песок в Днепр, и ничего противозаконного не совершали...
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Заколебали уже...Полный кризис жанра. Порошенко у тебя в хлеву не убрался?
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Компания "Мостострой" принадлежит криминальному авторитету Продивусу. Депутат от БЮТ.
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Ну вот, а пишут, что Раша чего-то там добывает на побережье в экономической зоне Украины. Тут бы порядок в Киеве навести, для начала.
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а он ваще тут есть? Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль - Цензор.НЕТ 4461
у нас цены на газ и платежки верховный суд ваяет - отэто бардачелло!!!! Неизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль - Цензор.НЕТ 924
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Аваков на выборы сконцентрировался.
Готов охранять каждого кандидата - а их дохрена...
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"Лихие 90-е" плавно переросли в лихие "00-е", а затем в лихие "10-е" и прочно настроены быть "лихими 20-ми".
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пусть скажут спасибо, что живы остались! ...
и вообще разрешают пока жить и ходить по уже НЕ ИХ земле!!!
... а нечего хозяевам жизни мешать жить и зарабатывать
и вообще у них крыша в ГПУ одних корнейцов и шапакиных сменили другие корнейцы и шапакины ...
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а если кого то что то не устраивает, то для вас есть "безвиз" - вьёбензебите ...
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"Азов" молча проглотит или в следующий раз объяснит на месте, что так поступать нехорошо с ветераном.
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Проблема в том, что это вооруженные бандиты. И их не трогают правоохранительные органы. А если Азов вооружится в столице - их сразу повяжут, в отличие от бандитов.
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Где власть? Где закон? Беспредел продолжается. Приходите инвесторы, мы будем рады.
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Кто-то сомневается в необходимости свободнй продажи пистолетов и принятии законов об оружии и самозащите?
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Ну, если принять во внимание, что "мусора", власть придержащие и бандиты при оружии, то кто ж разрешит вам оружие? Тут даже ветеранов войны судят за два патрона найденные в "пикселе". Им дай оружие - они всех бандитов перестреляют. А кто будет "титушить" и "петушить" (избивать протестантов и носить "мусорам" и "барыгам" деньги).
А журналисты - лохи. Надо было прикрепить к авто хоргви и Томос привязать. "Петушки" бы враз разбежались...
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Ребята, щебень на крымский мост - миллионы тон шёл из Украины, а тут какой-то песок под крышей скорее всего гпу, бо за законностью добычи должны следить именно они. А Десну уже так раскопали на песок, что в позапрошлом году её вычеркнули из состава судоходных рек. Такая себе рассоветизация Десны ведь при СССР она была судоходной и ещё какой. У власти быдло-элита - вот в чём ответ.
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По всей вероятности щебень шел с карьеров, которые выкупили руцкие в начале 90 годов. Дело в том, что Украина стоит на гранитной плите и имеет большие запасы щебня. Руцкие выкупили зп бесценок карьеры со всей готовой инфраструктурой. И сразу подняли цену на щебень, что привело к скачку стоимости строительства . Когда украинцы опомнились , то стали ЗАНОВО СОЗДАВАТЬ КАРЬЕРЫ.
НАБУ вообще не мешало бы поинтересоваться грабежом украинских недр
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А ГДЕ ЖЕ АВАКОВ СО СВОЕЙ УСИЛЕННОЙ ГВАРДИЕЙ, ПОЛИЦИЕЙ И СВОИМИ СОВЕТНИКАМИ БЫЛ??? ЕСЛИ ТАКИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ ПРОИСХОДЯТ В СТОЛИЦЕ УКРАИНЫ КИЕВ, ТО О ЧЁМ ТОГДА ВООБЩЕ ГОВОРИТЬ О ДРУГИХ РЕГИОНАХ.
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План "перехват" - это "армянские" (аваковские) понты.
Даю подсказку:
У журналистов есть номера грузовиков, перевозивших песок. Если их нет - то достать их можно через участковыого в даном районе или же получить с регистраторов авто припаркованых по маршруту следования.
Дальше в "мусарню" привезти (именно привезти в наручниках владельца грузовиков), знять с него штаны, дать листок бумаги и ручку. На всякий случай поставить видеокамеру, на стол поставить полицейскую дубину и вазелин.
За шесть секунд рассксжет Кто нанимал грузовики, кто из Генпрокуратуры и "мусарни" крышует, кто продавец и заказчик песка.
А дальше "продавец" должен быть доставлен в "мусарню" уже в мокрых штанах, обмочившись по дороге в "мусоровозе"...
Но этого не будет никогда, потому что с бандитами по определению не могут бороться те, кто днем ходит в "мусорской" скорлупе а вечером - в трениках охраняет карьеры.
Это в ем понятно или надо обьяснять и при этом пи....ть томосом по голове? Ну, что дошло кто и куда привел страну?
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Встретил знакомого, говорит надо голосовать за Порошенко, спрашиваю почему, отвечает - тилькы за него, а то вдруг пенсию отменят. Спрашиваю, а какая пенсия, 1700, правда добавили 9 грн. Ну, тогда голосуй, может еще на 10 тебе добавят. Живи безбедно. ответил я.
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"Мостострой" - это компания Продивуса . Дальше можно не читать и не придумывать о каких то там "неизвестных" титушках.
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педалька вдолі, менти/сбу кришують. шансів на покарання - НУЛЬ
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И последнее:
Запомните все и навсегда (пока порох и аваков будут рулить страной)
Курьеры (песок), водоемы(рыба), леса, лесопосадки (древесина) и производство дреаеснтго угля это тема троицы: Прокурорские (возглавляют), "мусора"(охраняют), тюремщики (дают ЗЕКов-рабов в увольнение), бандиты (затыкают рот и закрывают глаза, каждому, кто втдит Это или болтает).
Теперь вы поняли Кто, за Что убил Гандзюк и почему нет Заказчика?
Ну, как же они будут "искать сами себя"?
Все понятно или надо снова гбьяснять, ударяя томосом по голове?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные напали на журналистов и правозащитников, которые фиксировали незаконную добычу песка в Киеве - травмировано два человека, топором изрублен автомобиль. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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