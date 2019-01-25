 Россия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - глава Службы внешней разведки Божок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью LB.ua.
"Задача – вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких "цветных революций". Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года", - сказал глава СВР.
По словам Егора Божка, российский план предусматривает три сценария, по которым русские готовы бросить все силы и средства Вооруженных сил и спецслужб РФ для того, чтобы достичь конечного результата.
"Конечный результат – кто угодно, только не Порошенко. Почему? Не только потому, что есть вопросы по поводу лояльности остальных политиков. Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут три месяца раздолья...", - отметил он.
Егор Божок перечислили сценарии дестабилизации Украины.
"Первый сценарий – реванш сил, которые не вызывают такую изжогу как Петр Порошенко. Второй сценарий – пророссийские силы проходят в парламент. Задача-минимум – завести туда Медведчука. И третий – если вышеперечисленное не срабатывает, у них еще есть Шойгу с его армией".
Основными инструментами реализации каждого из этих сценариев глава Службы внешней разведки назвал пропаганду и организацию кибератак.
"Механизмы известны. Первый – пропаганда. Антифейковая инициатива "EU vs desinformation" посчитала, что за 2018 под 50% всей дезы, которую они идентифицировали, была направлена против Украины. Позиция номер два – "уложить" сервер ЦВК. Для этого есть несколько подготовленных точек, с которых, как мы понимаем, они намерены "бить". Но это капля в море", - отметил он.
Это 6% Бюджета Украины. За такие деньги можно не только своего Президента поставить.
Скабеева бегала с микрофоном, и постоянно старалась влезть в кадр к украинским политикам, дающим интервью. Сначала депутат Береза сотоварищи заслонял от Скабеевой выступавшую Ирину Геращенко, а в конце рассказал в деталях о том, кто такая Скабеева есть (подсказка - "шльондра").
А затем уже украинские журналисты опарафинили российскую пропагандистку (во время интервью Арьева).
Видимо, Береза прав, Скабеевой нравится боль и унижение.
42 комментария
Ну бред же! Кабмин перестает работать? Нет! Рада распускается? Нет! Генштаб в полном составе уходит в отпуск? Нет! Местные администрации вешают амбарные замки на двери? Нет! Тогда о каком параличе идет речь?
Или пан Божок считает, что без Порошенко в стране ничего не работает? Тогда точно надо гнать такого президента в три шеи, если за 4 года не сумел выстроить автономно работающую государственную машину, что особенно важно в условиях внешней агрессии