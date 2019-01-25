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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:выборы (20878) разведка (2051) Россия (71807) Божок (23)

 Россия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - глава Службы внешней разведки Божок

На сценарии дестабилизации власти России дополнительно выделили 350 млн долларов. Основной задачей является вмешательство в украинские выборы, чтобы вернуть Украину в российскую орбиту влияния.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал глава Службы внешней разведки Егор Божок в интервью LB.ua.

"Задача – вернуть Украину полностью в российскую орбиту влияния. Но так, чтобы больше никаких "цветных революций". Для этого дополнительно к бюджету СВР, ФСБ и ГРУ выделено 350 млн долларов конкретно под наши выборы 2019 года", - сказал глава СВР.

По словам Егора Божка, российский план предусматривает три сценария, по которым русские готовы бросить все силы и средства Вооруженных сил и спецслужб РФ для того, чтобы достичь конечного результата.

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"Конечный результат – кто угодно, только не Порошенко. Почему? Не только потому, что есть вопросы по поводу лояльности остальных политиков. Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца. А не стоит забывать, что у границ 48 тысячная армия. И тут три месяца раздолья...", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вмешивается в выборы в Украине и других странах Европы, - Порошенко в интервью Bloomberg на форуме в Давосе

Егор Божок перечислили сценарии дестабилизации Украины.

"Первый сценарий – реванш сил, которые не вызывают такую изжогу как Петр Порошенко. Второй сценарий – пророссийские силы проходят в парламент. Задача-минимум – завести туда Медведчука. И третий – если вышеперечисленное не срабатывает, у них еще есть Шойгу с его армией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Самым ужасным для Кремля является неизменность требований и курса Украины после президентских выборов, - Порошенко

Основными инструментами реализации каждого из этих сценариев глава Службы внешней разведки назвал пропаганду и организацию кибератак.

"Механизмы известны. Первый – пропаганда. Антифейковая инициатива "EU vs desinformation" посчитала, что за 2018 под 50% всей дезы, которую они идентифицировали, была направлена против Украины. Позиция номер два – "уложить" сервер ЦВК. Для этого есть несколько подготовленных точек, с которых, как мы понимаем, они намерены "бить". Но это капля в море", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экс-глава миссии Украины при НАТО Егор Божок назначен главой Службы внешней разведки, - Указ Президента

Источник: https://censor.net.ua/n3108189
 
   
 Топ комментарии
 
А звідки така точна цифра?
Так рівно стільки перерахувалитв фонд Порошенка на вибори.
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Ты смотри, как излагает интересно : нельзя власть перезагружать, нельзя Петю с места подвигать, а то страшная орда сразу нападёт...
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Борьба с ними, резко ввод визового режима, максимально отказывать в визах, недопущение кацапов как наблюдателей на выборы
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Почему до сих пор у серверов цвк есть выход в интернет????
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правду говорит и пылающие зрадофильские пердаки тому доказательство. Росія виділила спецслужбам $350 млн на втручання в українські вибори, - глава Служби зовнішньої розвідки Божок - Цензор.НЕТ 5390
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Оькуда Божок получил эту цифру? Наверняка его первый зам семачка разведал и прямо мальдивскому говнокомандующему доложил!
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9,5 млрд. грн. - это только спецслужбам! Сумма "итого" должна быть раза в 4 больше.
Это 6% Бюджета Украины. За такие деньги можно не только своего Президента поставить. Росія виділила спецслужбам $350 млн на втручання в українські вибори, - глава Служби зовнішньої розвідки Божок - Цензор.НЕТ 8436
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Вчера в парламентской ассамблее Совета Европы украинские парламентарии и журналисты устроили импровизированное соревнование, кто плотнее посадит российскую пропагандоншу Скабееву на бутылку.

Скабеева бегала с микрофоном, и постоянно старалась влезть в кадр к украинским политикам, дающим интервью. Сначала депутат Береза сотоварищи заслонял от Скабеевой выступавшую Ирину Геращенко, а в конце рассказал в деталях о том, кто такая Скабеева есть (подсказка - "шльондра").

А затем уже украинские журналисты опарафинили российскую пропагандистку (во время интервью Арьева).

Видимо, Береза прав, Скабеевой нравится боль и унижение.

42 комментария
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"Дело в том, что любая перезагрузка власти парализует госаппарат как минимум на три месяца"
Ну бред же! Кабмин перестает работать? Нет! Рада распускается? Нет! Генштаб в полном составе уходит в отпуск? Нет! Местные администрации вешают амбарные замки на двери? Нет! Тогда о каком параличе идет речь?
Или пан Божок считает, что без Порошенко в стране ничего не работает? Тогда точно надо гнать такого президента в три шеи, если за 4 года не сумел выстроить автономно работающую государственную машину, что особенно важно в условиях внешней агрессии
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это от Семочко инфа? как там его дворцы поживают? хватает ли денег на новую коммуналку?
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судячи по тому, скільки ватних трололохів лише тут сидять та обсирають Україну та Петра Олексійовича, та підтримують всіх хто проти Пороха, то цілком вірю у цю новину
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как-то маловато. только на петрова и боширова хватит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия выделила спецслужбам $350 млн на вмешательство в украинские выборы, - глава Службы внешней разведки Божок
 
 
 
 
 
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