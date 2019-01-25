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 Происшествия, За рубежом
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Все про:обвинение (363) Чехия (838) наемник (273) наемники РФ (734)

 Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Чешская прокуратура обвиняет в терроризме по крайней мере двух чешских наемников, воевавших против Украины на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию, которую опубликовали чешские СМИ, подтвердил для Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни.

"Могу подтвердить, что в феврале 2018 чешский гражданин был обвинен в совершении преступления, признанному законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 Уголовного кодекса за активное вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, которая произносит себя как "Донецкая Народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенного и независимого Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины ", - пояснил заместитель прокуора в письме Радио Свобода.

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Адам Башни отказался подтвердить имя обвиняемого. Он сослался на нормы Чехии, которые запрещают предоставлять средствам массовой информации данные для идентификации подозреваемых.

В то же время чешское издание Deník N сообщило, что ему известно полное имя обвиняемого. Они назвали его Павел К. По данным журналистов, Павел К. находился на Донбассе почти год, с лета 2015 года по май 2016.

Павел К. - первый гражданин Чехии, чью деятельность расследует чешская полиция в связи с их вероятной участием в российской войне против Украины.

В письме Радио Свобода заместитель главного прокурора Праги Адам Башни подтвердил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека. В то же время, по данным издания Deník N, следствие ведется против менее 10 чешских граждан в связи с их участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108188
 
   
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Так,так,так затакатав кулемет...Почалося!А шо там сербы,яйца ещё не начали чесать,по поводу своих боевиков.Их жеж там воз и маленькая тележка понаехало в ОРДЛо.
А итальяшки нашего хлопца ещё не отпустили,которого пытались обвинить в смерти парочки своих журналюг,работавших на сепаров и замоченных ими же.
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Этот текст, фейсбук, продавшийся чекистско-путинскому режиму, удалил.

Война на Донбассе обнажила ещё больше отличий между Россией и Украиной. Эти отличия настолько детально прорисовались, что только слепой может их не замечать.

Со стороны России воюют уголовники, опустившиеся люди, безработные, авантюристы, алкоголики. Символично, что духовный русский мир защищают люмпены.

Ещё в Украину пришли убивать солдаты и офицеры. Только они сначала уволились. И тайком, как мыши сняли свои погоны.

Воинская честь - чувствуете? Так и прёт из всех щелей. А как они возвращаются на родину? Если в виде трупов, то от них отказывается власть, от них за деньги отказываются родные, их стыдливо закапывают подальше от посторонних глаз, как заметают следы преступления.

Если в виде калек, то они побираются в переходах и жалуются, что страна их бросила. Конечно, бросила, это ведь русский мир - он всегда отличался благодарностью к своим сынам, да никогда и не были они сынами - только выродками, которых не жалко пустить на убой.

Я сказал, что эти люди защищают русский мир в Украине. Это не точно. Они не защищают мир - они несут войну. Они грабят, убивают и насилуют. Они наживаются на горе и смерти.

Это бандиты, движимые жаждой денег и ненавистью к украинцам.

В принципе, им безразлично кого ненавидеть, сегодня - это украинцы и сирийцы (да-да, террористы, конечно). Вчера - это грузины и чеченцы.

Можно так ещё долго опускаться в темноту этого бездонного колодца нашей истории и всегда они кого-то ненавидели и рвались убивать. Дна у этого колодца нет.

Посмотрите лица оккупантов. Этика - есть продолжение эстетики, её неотъемлемая часть.

И мы видим подтверждение этого в их внешнем виде. Они в массе своей уродливы, выражение их лиц лишено интеллекта и человечности, они отталкивают своим обликом, своим поведением, своей речью.

Они не уважают даже своего противника, у них грязь в словах и поступках. Они возомнили себя всем, являясь по сути ничтожествами во плоти.

И взгляните на украинцев, которые воюют. Это в массе своей образованные, интеллигентные люди, устроенные в жизни, знающие ради чего они живут, ради чего они сражаются.

Им никто не промывал мозги, ибо у них есть своя воля и есть совесть.

Они не сбегали от своих жён на войну, чтобы завести новых, они не бежали грабить,потому что в жизни ничего не добились, они пошли защищать свою землю.

Их слова, поступки, глаза - правдивы, спокойны, уверенны и беззлобны. Они любят жизнь и любят свою страну.

Это принципиально иные люди, несущие в себе свет справедливости. И этот свет режет глаза оккупантам и убийцам.

Украинских воинов хоронят всей страной. Их помнят каждого поименно. Ими гордятся. По ним плачут. Вернувшихся безмерно уважают, благодарят и помогают.

Это война благородства с подлостью. Чести с бесчестием. Порядка с хаосом. Добра со злом.

Сегодня украинцы воюют не просто за свои земли, они сдерживают кровожадный, бессмысленный в своей жестокости, одуревший в своей ненависти ко всему вокруг русский мир на последнем рубеже.

И они обязательно победят. Я видел их глаза - они победят.

Александр Тверской
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