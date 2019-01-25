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Все про:Венесуэла (109) Путин (24568) Мадуро (6)

 Путин выразил поддержку Мадуро

Президент России Владимир Путин выразил поддержку Николасу Мадуро и заявил, что обострение внутриполитического кризиса в Венесуэле было спровоцировано извне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, б этом 24 января по итогам телефонных переговоров двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что "внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права".

Также читайте: Протесты в Венесуэле - СМИ пишут о 6 погибших, Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США, а лидер оппозиции Гуаидо это опроверг. ВИДЕО

Президент России считает, что проблемы Венесуэлы должны быть решены в рамках конституционного поля и мирного диалога.

Мадуро, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада, Гватемала и несколько стран Южной Америки признали исполняющим обязанности президента Венесуэлы лидера оппозиции Гуаидо

Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Источник: https://censor.net.ua/n3108187
 
 
 Топ комментарии
 
До задницы...
17 миллиардов займов накрылись медным тазом.
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Гуго Карлович ™‏ @JoN_TM 11 ч.11 часов назад

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«США коварно выбрали момент для переворота в Венесуэле, когда наш ударный авианосец "Адмирал Кузнецов" на ремонте», - с грустью заявил зампред Госдумы по безопасности.
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Серый Кардинал‏ @slevo4kin 10 ч.10 часов назад

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Состоялся телефонный разговор между Мадуро и Януковичем. - Hola, легитимный. - И тебе легитимный привет. - Виктор, расскажи, что и как там в Ростове, сейчас меня это очень интересует. - Колян, слышал ты водитель автобуса, а я завгаром когда-то был, будем перевозками заниматься.
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"Я Мадуро, ты Мадуро, оба мы Мадуры"
Еще бы хуйло его не поддержало.
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Помимо США лидера венесуэльской оппозиции признали президентом Колумбия, Парагвай, Эквадор, Перу, Коста-Рика, Чили, Аргентина, Канада и Бразилия.
Вице-президент США Майкл Пенс тем временем обратился к народу Венесуэлы и армии с призывом поддержать демократию. В ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с «империалистическим правительством США» и потребовал, чтобы американские дипломаты в течение 72 часов покинули страну.
Фактически Венесуэла находится в состоянии двоевластия: хотя Гуайдо и пользуется поддержкой народа - тысячи человек приняли участие в антиправительственных протестах в среду, - Мадуро по-прежнему контролирует, армию, суды, казну, государственного нефтяного гиганта, а также службы безопасности, которым за три дня протестов удалось задержать 218 человек.
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Надо же, как НЕОЖИДАННО! Путін висловив підтримку Мадуро - Цензор.НЕТ 2886
Пусть лучше подлодку (с "петровым и бошировом") высылает своему корешу-самодуру для эвакуации в Ростов Сочи!
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"Нико хочет в Тамбов Ростов, ты знаешь чики-чики-чики-чики-та.Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда..." Путін висловив підтримку Мадуро - Цензор.НЕТ 9094
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Сейчас начнется..
"На Венесуэле.."
"Легетимный Мадуро"
"Венесуэлороссия"
"ВНР"
и т.д.
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...и вернется в результате Венесуэла в историческую гавань русских земель.
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Теперь российские дипломаты вышлют для венесуэльцев скизженную в ПАСЕ туалетную бумагу. Бывшую в употреблении.
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как-нікак, венесуэльцы ісконно браццкій нарот. і вапшє, Венесуелу прідумал лєнін
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Маладец!!!
Нужно быть верным своим принципам и делать ставку только на утопленников, лишенцев и подсосов. Путін висловив підтримку Мадуро - Цензор.НЕТ 4704
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин выразил поддержку Мадуро
 
 
 
 
 
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