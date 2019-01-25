 Путин выразил поддержку Мадуро

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Газета ру, б этом 24 января по итогам телефонных переговоров двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля.



Путин подчеркнул, что "внешнее вмешательство во внутренние дела Венесуэлы грубо попирает нормы международного права".

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Президент России считает, что проблемы Венесуэлы должны быть решены в рамках конституционного поля и мирного диалога.



Мадуро, в свою очередь, поблагодарил российского лидера за поддержку.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.