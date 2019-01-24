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 НАТО усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить возможный конфликт - Столтенберг

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Альянс усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт с Россией.

Об этом генсек сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, возможна ли оккупация Россией Беларуси. "Прежде всего, я думаю, что мы должны исходить из того, что этого не произойдет", - отметил Столтенберг. При этом он отметил, что чрезвычайно важно стать на защиту суверенитета и территориальной целостности каждой страны в Европе.

"Исходя из этого, мы видели, как Россия нарушила территориальную целостность соседних стран. Россия имеет войска в Молдове без разрешения правительства в Кишиневе. Она имеет войска в двух частях Грузии - Абхазии и Южной Осетии. И, конечно, она незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину. Вы видели агрессивные действия в Азовском море", - сказал генсек НАТО.

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"В качестве ответа, не в последнюю очередь на такую более напористую Россию, на агрессивные действия России, мы существенно укрепили боеготовность наших сил, усилили наше присутствие в восточной части Альянса, и европейские союзники сейчас больше инвестируют в оборону, а США увеличивает свое присутствие в Европе. И причина, почему мы это делаем, заключается в том, чтобы предотвратить конфликт", - подчеркнул он.

"Главное объяснение для сдерживания от НАТО заключается в том, чтобы послать четкий сигнал любому потенциальному агрессору, что если какой-либо союзник подвергается нападению, НАТО как единое целое будет рядом. И это лучший способ, чтобы избежать любого конфликта", - сказал Столтенберг. 

Также читайте: Столтенберг назвал войну в Украине и отношения с Россией среди приоритетов НАТО в 2019 году

Источник: https://censor.net.ua/n3108186
 
 
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Якби хвойда юля була разом з Ющенко, і не діяла в інересах росії, ми можливо були або в НАТО, або в півкроку до всупу. Можливо небуло б і яника і не булоб Майдана і нападу фашистської росії на Україну. Тому і в смертях і втрати території є і вина цієї путінської підстилки і фсб. Своїми діями ,вона приноситть гараздо більше шкоди , ніж інші президенти і примьєр-міністри.
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У хуйла менталитет из подворотни. Все, что делается поперек ему вызывает ровно противоположную реакцию. Проще его мочить. Дешевле и много эффективнее.
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Якби хвойда юля була разом з Ющенко, і не діяла в інересах росії, ми можливо були або в НАТО, або в півкроку до всупу. Можливо небуло б і яника і не булоб Майдана і нападу фашистської росії на Україну. Тому і в смертях і втрати території є і вина цієї путінської підстилки і фсб. Своїми діями ,вона приноситть гараздо більше шкоди , ніж інші президенти і примьєр-міністри.
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Ти хлопче якийсь безграмотний. Мабуть пяний ольгінець.
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У хуйла менталитет из подворотни. Все, что делается поперек ему вызывает ровно противоположную реакцию. Проще его мочить. Дешевле и много эффективнее.
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Вот это дельный совет! Такую гниду только валить надо!
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Проблема в таких как ты. Вы же каменной стеной стоите
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Ему бы нет, а тебе, при случае, с удовольствием навесил
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Президент Сполучених Штатів, головного інвестора НАТО (до 80% фінансування), незадоволений резульатом слабких реакцій альянсу на військові дії московських орків. Трамп висловив наміри виходу з цього альянсу. Поки-що парламент США не підтримав цю ініціативу, але незадоволення все ж таки зростає, і хтозна, що американці скажуть завтра. Тим більш на фоні Британського брексету... ЄС занадто ліберальний до країни агресора, що спонукає московію на подальшу ескалацію військових дій. Командування НАТО керується не ступінню агресії московських орків, а реакцією на кволість альянсу з боку США та Британії. Тому заворушились трохи від цих пенделів...

Одна справа десятирічні "конфлікти" на Близькому сході, і зовсім інша справа - окупація шовіністичною московією територій в самій Європі. ЄС закриває очі на цей факт, включаючи "дурочку"... Чим подібні політичні ігри закінчуються? Чим довше агресора, окупанта, терплять, тим жорсткіше і масштабніше в результаті війна, яку розв'язує такий агресор. Світові війни так і починаються, бо одразу різних фюрерів, хуйлів, НЕ СТАВЛЯТЬ НА МІСЦЕ світові лідери і їх альянси, а потім пів світу кровью вихаркує ці ігри в лібералів...
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хорош уже звиздеть про 80%! задолбали неосвiченi. 22.14% вот и все финанстирование от США! НАТО посилює присутність у східній Європі, щоб запобігти можливому конфлікту - Столтенберг - Цензор.НЕТ 48 после такого ляпа дальше читать не имеет смысла. учись стдЭнт!

НАТО посилює присутність у східній Європі, щоб запобігти можливому конфлікту - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6919
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Прилепи собі до лоба, освічений акдЄмк... Красива картинка.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНАТО усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить возможный конфликт - Столтенберг
 
 
 
 
 
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