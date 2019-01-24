 НАТО усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить возможный конфликт - Столтенберг

Об этом генсек сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, его спросили, возможна ли оккупация Россией Беларуси. "Прежде всего, я думаю, что мы должны исходить из того, что этого не произойдет", - отметил Столтенберг. При этом он отметил, что чрезвычайно важно стать на защиту суверенитета и территориальной целостности каждой страны в Европе.

"Исходя из этого, мы видели, как Россия нарушила территориальную целостность соседних стран. Россия имеет войска в Молдове без разрешения правительства в Кишиневе. Она имеет войска в двух частях Грузии - Абхазии и Южной Осетии. И, конечно, она незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину. Вы видели агрессивные действия в Азовском море", - сказал генсек НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если не удастся договориться с Россией о ракетах, НАТО готово к военным мерам, - Столтенберг

"В качестве ответа, не в последнюю очередь на такую более напористую Россию, на агрессивные действия России, мы существенно укрепили боеготовность наших сил, усилили наше присутствие в восточной части Альянса, и европейские союзники сейчас больше инвестируют в оборону, а США увеличивает свое присутствие в Европе. И причина, почему мы это делаем, заключается в том, чтобы предотвратить конфликт", - подчеркнул он.

"Главное объяснение для сдерживания от НАТО заключается в том, чтобы послать четкий сигнал любому потенциальному агрессору, что если какой-либо союзник подвергается нападению, НАТО как единое целое будет рядом. И это лучший способ, чтобы избежать любого конфликта", - сказал Столтенберг.

Также читайте: Столтенберг назвал войну в Украине и отношения с Россией среди приоритетов НАТО в 2019 году