 Канада выделяет миллионы долларов на мониторинг выборов в Украине, - глава МИД Фриланд

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в четверг в Давосе.

"Работая с Украиной над тем, чтобы помочь ей в проведении свободных и справедливых выборов, мы помогаем себе, потому что у нас тоже в этом году выборы. Украина, это, к сожалению, своего рода лаборатория для вмешательства", - отметила министр на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука.

По ее словам, очень много канадцев, в частности из украинской диаспоры, готовы участвовать в мониторинге украинских выборов на волонтерских началах.

Она уточнила, что на этой неделе был проведен первый мониторинг выборов. Х.Фриланд отметила, что президентские выборы в Украине проходят демократично.

"Мы не знаем, кто выиграет. Есть сильные кандидаты. Они открыто конкурирует между собой. Это будет ситуация, когда украинцы будут иметь выбор. Украина может иметь конкурентные выборы – это очень ценно и важно, это говорит о силе украинского гражданского общества", – подчеркнула глава МИД Канады.

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Джон Керри, возглавлявший Госдепартамент США во время президентства Барака Обамы, также отметил конкурентность на выборах в Украине, подчеркнув, что ее дала Революция достоинства.

Он указал, в Венгрии, во Франции, в Британии – все почувствовали влияние внешнего фактора на выборы, в том числе российского, и в США также еще анализируют, что произошло на выборах в стране в 2016 году.

По его словам, все, кому небезразлична возможность украинцев строить свое будущее, жизненно важно не допустить вмешательства со стороны президента России Владимира Путина и других внешних сил, так как подобное вмешательство ставит на карту Система ценностей, которые создали Европу.

"Поэтому меня так удивляет отсутствие сильного голоса со стороны европейских лидеров… С их стороны должны быть более сильные заявления в поддержку сохранения свободной Украины и ее способности противостоять внешнему влиянию", - считает Дж.Керри.

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По мнению основателя и СЕО Jigsaw (ранее - Google Ideas, "дочка" Alphabet Inc.) Джареда Кохена , с точки зрения построения эффективных средств борьбы с дезинформацией нет более важной страны, чем Украина, так как страна подверглась нескольким мощным кибератакам и попыткам дезинформации.

"Украина и Израиль уникальны тем, что у них есть замечательные инженеры и технические таланты, которые сталкиваются с самими серьезными вызовами и способны решить эти проблемы", - считает Дж.Кохен.

По его мнению, надо объединить технические возможности и дипломатические усилия, и лучшее, что может быть сделано - это поддержать Украину технически в этом направлении. Глава Jigsaw сообщил, что в декабре 2018 года в Украине уже был проведен специальный саммит, как работать совместно, и одним из его итогов является проекта факт-чеккинга твиттера и фейсбука.

Дж.Керри согласился с мнением ведущего "Украинского завтрака" Фарида Закарии, что существует ассиметрия: В.Путину дешевле дестабилизировать Украину, чем Западу ее стабилизировать. В то же время экс-госсекретарь США подчеркнул, что такая ассиметрия всегда будет, но надо прилагать все необходимые усилия, иначе такая ассиметрия будет только увеличиваться и поставит под угрозу западные стандарты жизни.

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