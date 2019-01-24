 Канада выделяет миллионы долларов на мониторинг выборов в Украине, - глава МИД Фриланд

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд в четверг в Давосе.
"Работая с Украиной над тем, чтобы помочь ей в проведении свободных и справедливых выборов, мы помогаем себе, потому что у нас тоже в этом году выборы. Украина, это, к сожалению, своего рода лаборатория для вмешательства", - отметила министр на "Украинском завтраке", организованном Фондом Виктора Пинчука.
По ее словам, очень много канадцев, в частности из украинской диаспоры, готовы участвовать в мониторинге украинских выборов на волонтерских началах.
Она уточнила, что на этой неделе был проведен первый мониторинг выборов. Х.Фриланд отметила, что президентские выборы в Украине проходят демократично.
"Мы не знаем, кто выиграет. Есть сильные кандидаты. Они открыто конкурирует между собой. Это будет ситуация, когда украинцы будут иметь выбор. Украина может иметь конкурентные выборы – это очень ценно и важно, это говорит о силе украинского гражданского общества", – подчеркнула глава МИД Канады.
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Джон Керри, возглавлявший Госдепартамент США во время президентства Барака Обамы, также отметил конкурентность на выборах в Украине, подчеркнув, что ее дала Революция достоинства.
Он указал, в Венгрии, во Франции, в Британии – все почувствовали влияние внешнего фактора на выборы, в том числе российского, и в США также еще анализируют, что произошло на выборах в стране в 2016 году.
По его словам, все, кому небезразлична возможность украинцев строить свое будущее, жизненно важно не допустить вмешательства со стороны президента России Владимира Путина и других внешних сил, так как подобное вмешательство ставит на карту Система ценностей, которые создали Европу.
"Поэтому меня так удивляет отсутствие сильного голоса со стороны европейских лидеров… С их стороны должны быть более сильные заявления в поддержку сохранения свободной Украины и ее способности противостоять внешнему влиянию", - считает Дж.Керри.
По мнению основателя и СЕО Jigsaw (ранее - Google Ideas, "дочка" Alphabet Inc.) Джареда Кохена , с точки зрения построения эффективных средств борьбы с дезинформацией нет более важной страны, чем Украина, так как страна подверглась нескольким мощным кибератакам и попыткам дезинформации.
"Украина и Израиль уникальны тем, что у них есть замечательные инженеры и технические таланты, которые сталкиваются с самими серьезными вызовами и способны решить эти проблемы", - считает Дж.Кохен.
По его мнению, надо объединить технические возможности и дипломатические усилия, и лучшее, что может быть сделано - это поддержать Украину технически в этом направлении. Глава Jigsaw сообщил, что в декабре 2018 года в Украине уже был проведен специальный саммит, как работать совместно, и одним из его итогов является проекта факт-чеккинга твиттера и фейсбука.
Дж.Керри согласился с мнением ведущего "Украинского завтрака" Фарида Закарии, что существует ассиметрия: В.Путину дешевле дестабилизировать Украину, чем Западу ее стабилизировать. В то же время экс-госсекретарь США подчеркнул, что такая ассиметрия всегда будет, но надо прилагать все необходимые усилия, иначе такая ассиметрия будет только увеличиваться и поставит под угрозу западные стандарты жизни.
Я тут мониторю - ни одного события не пропускаю - дайте хоть 100 баксов...
ж*доліліпукія та пропукінці дупами відчувають що їхня ґибрідна війна ПРОГРАНА!!
бо ж на кожну хитру та хуцпату дупу завжди знайдеться гвинт з лівою різьбою
Где-то появятся пару новых миллионеров, а у кого-то опять в десять раз возрастет доход!
Ось офіційна сторінка КАНАДЕМ, вони надсилають спостерігачів (до речі, чоловіка з Монреаля побачила на фото, треба буде йому сказати).
About the Mission
Canada is the fourth largest bilateral donor in Ukraine, and improving economic opportunities for Ukrainians and strengthening Ukrainian democracy continues to be a priority for the Government of Canada. Canada was the first Western country to officially recognize Ukraine as an independent state in 1991. Since that time, Canada has supported democracy in Ukraine, including sponsoring the deployment of over thirteen hundred Canadians to be independent election observers with election observation missions mounted by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) and Canadian observation missions with CANADEM.
CANADEM and Mission Canada wish to acknowledge the Government of Canada's valuable financial support provided through Global Affairs Canada. Mission Canada will deploy observers to monitor the presidential and parliamentary elections which are scheduled to be held in 2019.
The mission's objectives are to observe and report on whether the election results genuinely reflect the democratic expression of the voters of Ukraine. The Canadian observers aim to observe, record, and report while in no way interfering or intervening in any electoral processes.
For more information on travelling to Ukraine, please visit the Government of Canada's Travel and Tourism page please click here.
№1 , ему не простят:
- возрождение армии
- разделение украинской церкви от российской
- военное противостояние с агрессором
- создание антироссийской коалиции и наложение
экономических санкций на Россию
Запад уверен в победе Порошенко .....