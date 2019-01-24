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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Вечером 23 января на Херсонщине на трассе "Одесса-Мелитополь" вблизи с. Казачьи военный автомобиль "Урал" столкнулся с "КамАЗом", в результате чего один военнослужащий погиб, а еще трое оказались в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.

В результате аварии погиб военный-контрактник, который находился в кабине "КамАЗа". Еще трое военнослужащих находятся в реанимации Олешковской больницы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.

Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог.

ГБР расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).".

Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР 01
Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108184
 
 
 Топ комментарии
 
Блін ...

Капот же не може так просто відкритися.
Камаз йшов близько, не тримав дистанцію ?

Співчуття родині загиблого військового.
Одужання пораненим.
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хлопці,будь ласка,будьте уважні...Співчуття рідним.
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может, Ведана - у меня на ушатом запорожце отрывался,
повезло шо ни впереди и ни сзади не было машин.
каждый тросик не проверишь, каким бы внимательным механиком-водителем ты не был,
а большинство вообще под обшивкой...
Бесконечно жаль бойцов.... - такое.
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А что так поздно расчехлились? За 10 лет до 2014 было закуплено в армию меньше 200 автомобилей. За последние 4 года порядка 3 тысяч. При общем парке около 30 тыс. ед. Сколько нужно лет на полный отказ от советских авто?
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нормальные были совковые авто..
обслуживать и ухаживаить нужно как за любым т/с, даже велосипедом..
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Блін ...

Капот же не може так просто відкритися.
Камаз йшов близько, не тримав дистанцію ?

Співчуття родині загиблого військового.
Одужання пораненим.
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может, Ведана - у меня на ушатом запорожце отрывался,
повезло шо ни впереди и ни сзади не было машин.
каждый тросик не проверишь, каким бы внимательным механиком-водителем ты не был,
а большинство вообще под обшивкой...
Бесконечно жаль бойцов.... - такое.
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там куда мы ехали тогда - закрытая зона сейчас - Полесское...

не лень будет - поищите на гугеле-карте - к Беларуси там ближе.
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Житомирська область, Народицький район ?

Тато розказував, скільки вони їздили військовими колонами, навчання, те-се ...

Ніколи не пам*ятаю, щоб говорив про аварії. Він завжди дуже стежив, щоб солдат-водій не засинав. Все одно ж машину перевіряють перед рейсом, хоча я розумію, що в дорозі будь-що може трапитися.
Але загинув водій машини, яка йшла за уралом ... Не встиг загальмувати. З того, який розбитий =ніс=, швидкість була достатня, а дистанція мала.
Трагедія.
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Ні - не житомирська...
Поліське - зара пошукаю - Вам мапу перешлю чі скажу як знайти...
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Я знайшла, є ще в Київській.
Але Поліське Народицького району - теж мертве село і виключене з реєстру населених пунктів Житомирської області. Той район дуже постраждав від Чорнобиля.
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Поліське (кол. назви Хабне, Кагановичі Перші) - колишнє селище міського типу, було центром Поліського району з 7 березня 1923 року по 17 листопада 1993 року. Розташоване на півночі Київщини над річкою Уж (притока Прип'яті). Розселене і виключене з облікових даних 19 серпня 1999 року через високу радіаційну забрудненість внаслідок аварії на ЧАЕС. Координати Два військові автомобілі потрапили в ДТП на Херсонщині - один солдат загинув, троє травмовано, - ДБР - Цензор.НЕТ 400451°14′36″ пн. ш. 29°23′19″ сх. д.
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хлопці,будь ласка,будьте уважні...Співчуття рідним.
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Правильно підмітили: народ не тримає дистанцію - ймовірність аварії тоді є набагато нижчою.
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співчуття родині
і дистанція і "раптово загальмував"... і швидкість... і біда
бережіть себе, хлопчики.... ну як же ж так???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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