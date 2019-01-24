 Два военных автомобиля попали в ДТП на Херсонщине - один солдат погиб, трое травмированы, - ГБР. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"По предварительным данным, военный автомобиль "Урал" совершил экстренное торможение (при движении открылся капот). В это время водитель "КамАЗа", который двигался сзади, не успел среагировать на внезапную остановку автомобиля, из-за чего произошло столкновение", - говорится в сообщении.
В результате аварии погиб военный-контрактник, который находился в кабине "КамАЗа". Еще трое военнослужащих находятся в реанимации Олешковской больницы. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, третий получил травмы средней тяжести.
Оба грузовых автомобиля принадлежат воинской части, дислоцирующейся в городе Кривой Рог.
ГБР расследует уголовное производство, открытое по части 1 статьи 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего).".
обслуживать и ухаживаить нужно как за любым т/с, даже велосипедом..
Капот же не може так просто відкритися.
Камаз йшов близько, не тримав дистанцію ?
Співчуття родині загиблого військового.
Одужання пораненим.
повезло шо ни впереди и ни сзади не было машин.
каждый тросик не проверишь, каким бы внимательным механиком-водителем ты не был,
а большинство вообще под обшивкой...
Бесконечно жаль бойцов.... - такое.
не лень будет - поищите на гугеле-карте - к Беларуси там ближе.
Тато розказував, скільки вони їздили військовими колонами, навчання, те-се ...
Ніколи не пам*ятаю, щоб говорив про аварії. Він завжди дуже стежив, щоб солдат-водій не засинав. Все одно ж машину перевіряють перед рейсом, хоча я розумію, що в дорозі будь-що може трапитися.
Але загинув водій машини, яка йшла за уралом ... Не встиг загальмувати. З того, який розбитий =ніс=, швидкість була достатня, а дистанція мала.
Трагедія.
Поліське - зара пошукаю - Вам мапу перешлю чі скажу як знайти...
Але Поліське Народицького району - теж мертве село і виключене з реєстру населених пунктів Житомирської області. Той район дуже постраждав від Чорнобиля.
і дистанція і "раптово загальмував"... і швидкість... і біда
бережіть себе, хлопчики.... ну як же ж так???