 Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители задержали мужчину 22 января при продаже за 15 тыс. гривен реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

Смотрите: Тротиловые шашки, гранаты и патроны хранил в гараже житель Киевщины, - Нацполиция. ВИДЕО

"Во время проведения санкционированных обысков, в которые были вовлечены взрывотехники и кинологи со служебной собакой, правоохранители обнаружили вещество желтого цвета, внешне похожую на тротиловую шашку весом около 200 граммов, два предмета похожие на гранаты Ф-1 и РГД-5, один запал УЗРГМ, ружье и боеприпасы, а также вещество извне похожую на "пластид" весом около 100 граммов. Все было направлено на экспертизу, устанавливается их происхождение", - сообщили в полиции.

Также смотрите: 10 гранат, мина, снаряды для БМП и 240 патронов: полиция обнаружила в съемном гараже в Донецкой области арсенал оружия. ФОТОрепортаж

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 76 тыс. гривен. За совершенное торговцуоружием грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Смотрите: Аресенал боеприпасов и взрывчатки, принадлежащий бывшему участнику АТО, обнаружен на Луганщине, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж