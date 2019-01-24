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 Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция. ФОТО

Полиция задержала 41-летнего львовянина, который пытался продать гранатомет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция 01

Правоохранители задержали мужчину 22 января при продаже за 15 тыс. гривен реактивной противотанковой гранаты РПГ-22.

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"Во время проведения санкционированных обысков, в которые были вовлечены взрывотехники и кинологи со служебной собакой, правоохранители обнаружили вещество желтого цвета, внешне похожую на тротиловую шашку весом около 200 граммов, два предмета похожие на гранаты Ф-1 и РГД-5, один запал УЗРГМ, ружье и боеприпасы, а также вещество извне похожую на "пластид" весом около 100 граммов. Все было направлено на экспертизу, устанавливается их происхождение", - сообщили в полиции.

Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция 02

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Мужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция 03

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 76 тыс. гривен. За совершенное торговцуоружием грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108183
 
 
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Мужьчіна ґатовіл пакушеніє на кандідата в Прєзідєнти Парашенка пад управлєнієм куклаводав із Крємля.
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Не ну мужики,это жеж обычные снасти для рыбалки.Каждый уважающий себя львовянин такие в кладовочке держит.Шо не понятно.Просто один комплект лишним оказался.
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з пластідом на рибалку чи рпг-22? То на кашолота полювати чи білу акулу.
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Ну а я о чём.Просто он решил в этом году не ехать на рыбалку к океану.Вот лишак и скинул.Гггыыгыыгы...Там если по огородам по копатся,дЫк ещё и не такое нароешь,деды ещё с войны прикопали.Но то резерв,а этого добра по нынешним временам,да после взорваных складов с боеприпасами,по всей Украине растусовано у каждого,всякого.
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Прикольно, але в Україні немає Закону, який забороняє тримати вдома " вещество желтого цвета, внешне похожую на тротиловую шашку весом около 200 граммов, два предмета похожие на гранаты Ф-1 и РГД-5, один запал УЗРГМ, ружье и боеприпасы, а также вещество извне похожую на "пластид" весом около 100 граммов."

Є тільки якась відомча писулька.
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А с каких пор наши суды интересовались законами?
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Так це ж входить до джентельментського набору по нонішнім врємєнам.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина, продававший за 15 тыс. грн противотанковый гранатомет, задержан во Львове, - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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