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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4294) СБУ (13168) Запорожская область (641) ГБР (204)

 Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР. ФОТО

24 января оперативного сотрудника и начальника одного из отделов Управления СБУ в Запорожской области задержали после получения ими взятки от иностранца в размере 1500 долларов. Ранее указанные должностные лица получили еще 500 долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР 01

По предварительным данным подполковник и его подчиненный старший лейтенант ранее также получали от иностранцев, в частности граждан Камеруна и Судана, взятки за беспрепятственное получение вида на временое и постоянное проживание в Украине.

Двое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР 02

Смотрите: На взятке в $1 тыс. задержан чиновник ГСЧС во Львове, - ГБР. ФОТО

Взяточники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

В случае доказательства вины, за совершенное уголовное преступление, предусмотренное частью 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение должностным лицом неправомерной выгоды), задержанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Также читайте: Следователи ГБР задержали в Киеве пьяного полицейского, который напал на 12-летнюю девочку

Источник: https://censor.net.ua/n3108182
 
   
 Топ комментарии
 
Выгонят их из СБУ, а они в мусарню пойдут работать.
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Оце дореформувалися. Инвесторы ожидают, что реванша не будет.
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чо выгонят. поысят. ценные кадры
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Оце дореформувалися. Инвесторы ожидают, что реванша не будет.
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Есть хоть одна сфера в украине,где отсутствует коррупция и взяточничество?
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От саме це що в Україні ЗНИЩУЮТЬ корупціонерів і доводить совково=пропукінську мішпуху до судом передсмертних

"ж*дівське щастя"(совкове) коли ґої рабували а "богообрані" керували=панували ЗАКІНЧИЛОСЯ Двох офіцерів СБУ затримано в Запорізькій області під час одержання 1,5 тис. дол. хабара від іноземця, - ДБР - Цензор.НЕТ 971
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Було важко! Але, не зважаючи на всі труднощі (війну в тому числі), Петро Олексійовіч домігся, що тепер геть усе під контролем (його особистим і його бариг на різних щаблях влади)!
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Договаривай, что их взяли потому как они с порохом не поделились, все должно иметь законченный вид.
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Выгонят их из СБУ, а они в мусарню пойдут работать.
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Хто посміє?! Проведуть роз"яснювальну роботу (навчать, що не можна працювати дідівськими методами - по-за системою і займатися партизанщиною, назначать куратора, план, звітність...) і "йдіть працюйте!"
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А шо там Семочко? Уже задержан? Дает показания?
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КОГДА ОДНИ РАБОТНИКИ СБУ ПО ЧЕСТНО РАБОТАЮТ И РИСКУЮТ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ И НА ПЕРЕДОВОЙ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ, ДРУГИЕ В ТЁПЛЫХ КАБИНЕТАХ СТРИГУТ "КАПУСТУ".
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое офицеров СБУ задержаны в Запорожской области при получении 1,5 тыс. долл. взятки от иностранца, - ГБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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