 На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Города Покров, Марганец и Никополь полностью отказались от централизованного отопления. К моменту перевода этих городов на индивидуальное отопление до 80% жильцов уже самостоятельно перешли на автономное отопление.

До этого теплосети этик городов имели перед "Нафтогазом" миллионные долги, коммунальные платежи не перекрывали расходы, а в квартирах, школах и больницах было холодно.

Жители домов в Марганце и Никополе перешли на электричество, а в Покрове на газовые конвекторы. В Марганце и Никополе выбрали электричество потому, что они входит в 35 километровую зону Запорожской АЭС и тарифы там ниже. В Никополе объекты соцсферы отапливаются малыми газовыми котельными, а в Марганце и Покрове малыми котельными на пеллетах из шелухи подсолнечника.

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Сейчас процесс перехода на электроотопление начался в левобережной части Каменского. Серьезно изучают успешный опыт Никополя и Покрова в Новомосковске, Желтых Водах и в Павлограде.

Коммунальные предприятия заменили частные компании-инвесторы, которые финансируют строительство новых котельных. Свою прибыль предприятие получает от поставки тепла.

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"Коммунальные предприятия неэффективны, ни в какие кредиты от мировых банков мы не верили, потому что это длительная процедура и никто еще не добежал до конца. Соответственно, было решено заводить частника, — делится опытом советник председателя Днепропетровской ОГАЮрий Голик, — И выгода очевидна. Ликвидируется поглотитель бюджетных денег неэффективное КП и появляется тепло в домах, квартирах, больницах, школах и садиках".

Что мешает реализовывать такую стратегию для жилых домов? Безналичные субсидии, огромный банковский залог, отсутствие государственной поддержки. В любом девятиэтажном доме до 50-60% жильцов — субсидианты. Когда система монетизации субсидий заработает в полную силу, частные компании начнут ставить котельные и отапливать целые микрорайоны. И такой опыт уже есть.

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Когда инвестор ставил котельные для 4-й и 9-й больниц в Днепре, на этих ветках сидели дома. По договору инвестор забрал их на обслуживание. Пока инвестор говорит, что проблем с расчетами жильцов нет, потому что в квартирах вдруг стало тепло и люди сейчас понимают за что они платят. Плюс там есть комитеты в домах, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры на улице.

"Каждый день в области в разных районах строятся новые объекты, — говорит Голик, — Мы и за бюджетные деньги строим только так – рядом с новым объектом обязательно ставим котельную. И если модернизируем старую школу, к примеру, просто отрезаем от центрального отопления и строим рядом современный теплопункт".

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Любое предприятие, способное профинансировать закупку оборудования. На сайте Днепропетровской облгосадминистрации есть интерактивная карта, на которой собраны все объекты области по районам, которые нуждаются в модернизации. Специалисты ДнепрОГА провели их аудит, выяснили, откуда они запитаны и сколько энергии потребляют. Инвестор смотрит, выбирает объект и говорит: хочу строить здесь. Далее специалисты ОГА стыкуют его с местными властями, помогают оформить документы и начать работу.