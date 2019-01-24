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Все про:Днепропетровщина (1297) энергосбережение (147) энергоэффективность (87) Голик Юрий (30)

 На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций

В Днепропетровской области города начинают отказываться от систем централизованного теплоснабжения и привлекают частные инвестиции для строительства новых небольших котелен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор.

Города Покров, Марганец и Никополь полностью отказались от централизованного отопления. К моменту перевода этих городов на индивидуальное отопление до 80% жильцов уже самостоятельно перешли на автономное отопление.

До этого теплосети этик городов имели перед "Нафтогазом" миллионные долги, коммунальные платежи не перекрывали расходы, а в квартирах, школах и больницах было холодно.

На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций 01

Жители домов в Марганце и Никополе перешли на электричество, а в Покрове на газовые конвекторы. В Марганце и Никополе выбрали электричество потому, что они входит в 35 километровую зону Запорожской АЭС и тарифы там ниже. В Никополе объекты соцсферы отапливаются малыми газовыми котельными, а в Марганце и Покрове малыми котельными на пеллетах из шелухи подсолнечника.

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Сейчас процесс перехода на электроотопление начался в левобережной части Каменского. Серьезно изучают успешный опыт Никополя и Покрова в Новомосковске, Желтых Водах и в Павлограде.

На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций 02

Коммунальные предприятия заменили частные компании-инвесторы, которые финансируют строительство новых котельных. Свою прибыль предприятие получает от поставки тепла.

Также смотрите: Ночью в Покрове подожгли восемь электрощитовых в семи домах. Кому-то ненависть к мэру, преображающему вместе с нами город, позволяет гадить там, где он живет, - Голик. ФОТО

"Коммунальные предприятия неэффективны, ни в какие кредиты от мировых банков мы не верили, потому что это длительная процедура и никто еще не добежал до конца. Соответственно, было решено заводить частника, — делится опытом советник председателя Днепропетровской ОГАЮрий Голик, — И выгода очевидна. Ликвидируется поглотитель бюджетных денег неэффективное КП и появляется тепло в домах, квартирах, больницах, школах и садиках".

На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций 03

Что мешает реализовывать такую стратегию для жилых домов? Безналичные субсидии, огромный банковский залог, отсутствие государственной поддержки. В любом девятиэтажном доме до 50-60% жильцов — субсидианты. Когда система монетизации субсидий заработает в полную силу, частные компании начнут ставить котельные и отапливать целые микрорайоны. И такой опыт уже есть.

Читайте: Голик о работе Днепропетровской ОГА за 2018 год: 500 дорог, 53 детских садика, 30 школ

Когда инвестор ставил котельные для 4-й и 9-й больниц в Днепре, на этих ветках сидели дома. По договору инвестор забрал их на обслуживание. Пока инвестор говорит, что проблем с расчетами жильцов нет, потому что в квартирах вдруг стало тепло и люди сейчас понимают за что они платят. Плюс там есть комитеты в домах, которые регулируют подачу тепла в зависимости от температуры на улице.

На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций 04

"Каждый день в области в разных районах строятся новые объекты, — говорит Голик, — Мы и за бюджетные деньги строим только так – рядом с новым объектом обязательно ставим котельную. И если модернизируем старую школу, к примеру, просто отрезаем от центрального отопления и строим рядом современный теплопункт".

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Любое предприятие, способное профинансировать закупку оборудования. На сайте Днепропетровской облгосадминистрации есть интерактивная карта, на которой собраны все объекты области по районам, которые нуждаются в модернизации. Специалисты ДнепрОГА провели их аудит, выяснили, откуда они запитаны и сколько энергии потребляют. Инвестор смотрит, выбирает объект и говорит: хочу строить здесь. Далее специалисты ОГА стыкуют его с местными властями, помогают оформить документы и начать работу.

Источник: https://censor.net.ua/n3108180
 
   
 Топ комментарии
 
оце так "зрада" ... На Днепропетровщине города отказываются от централизованного теплоснабжения и строят мини-котельни за счет частных инвестиций - Цензор.НЕТ 6011 вони що - хочуть Коболєва без премій залишити , а Ахмєтова і Пороха - без бабла ?!
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Тим часом у Вілкулбургу Кривому Розі вже кілька років поспіль не дозволяють вставновлювати індівідульне опалення в квартирах.
Це теж Дніпропетровська область, але ця її частина під керівництвом клана ригожоппохуйленблока.

Народ безмолвствует (с)
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о боги, неужели наш быдлонарод утомился ждать газ по гривне, оторвали свою сраку и пальцем пошевелили что бы отказаться от газа и уменьшить цифры в платежках)))
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а для тех кому частных инвестиций не хватило, тарифы поднимут еще в несколько раз ...
а как вы думали? доходная и расходная части хоз-финплана должны совпадать у
тепло- генерирующих компаний ...
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Не от хорошей жизни. В Покрове (Орджоникидзе) в конце 90-х городские теплосети разворовали и жители были вынуждены сами перейти на автономное отопление. За ними потянулись школы и больницы установив миникотельни. Зато сегодня никаких проблем с отоплением. Заложили весь город плиткой и не вскрывают для ремонта ненужных труб.
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Нетрудно догадаться, что транспортировка тепла обходится гораздо дороже чем транспортировка газа или электричества. Мы не такие богатые что бы греть улицу.
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В Днепре сейчас устанавливают котлы для обогрева на брикетах. Дешевле чем на газе и тем более на электричестве. В большом доме можно установить дополнительно тепловой аккумулятор. Он ночью собирает тепло за счет дешевой электроэнергии, а днем его отдает.
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Цены на газ заоблачные и при этом трубы отопления идущие по улице в некоторых местах голые, греют улицу. Батареи еле-еле греют, квартира утепленная, но тепла мало, 15-17 градусов, а у кого не утепленная, то вообще кошмар.
Писал заявление в теплосети, что не нуждаюсь в ихних услугах, но требуют взятку.
Субсидии сняли, пенсия внатяг, жена работу найти не может, проплачиваю по 100 гр в месяц, больше не получается.
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никто Вам не мешает самому срезать радиаторы, постввить заглушки и установить термоизоляцию осташихся труб цетрального отпления. Отнесите в теплосети акт с думя свидетелями и не нужно туда платить. Грейтесь как хотите, это ваша ЧАСТНАЯ собственность.
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Они такие цены за отопление и горячую воду ломят, что дешевле обходится установить и использовать автономные источники. Например одна моя знакомая отказалась от горячего водоснабжения и установила бойлер - говорит дешевле обходится.
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в Днепре это сделали почти все давно.
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