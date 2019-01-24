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Все про:Закарпатье (1514) контрабанда (1661)

 Масштабная спецоперация силовиков на Закарпатье проводится после убийства контрабандистами майора-пограничника Березенского, - Бутусов

Причиной масштабной спецоперации пограничников и военной прокуратуры в Закарпатье стало то, что в ноябре 2018 года контрабандисты убили майора ГПСУ Вадима Березенского.

Об этом в своей статье "Спецоперация пограничников и военной прокуратуры - памяти майора Вадима Березенского" написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. 

Он отметил: "По данным "Цензор.НЕТ" проведено более 10 обысков в селах Солотвино, Апша и Деловое на Закарпатье, задержана группа местных жителей из группировки контрабандистов. По предварительным данным, уже изъято в домах подозреваемых 11 ящиков сигарет без акциза, боевой пистолет ТТ, два травмата, более 50 тысяч долларов, при этом операция продолжается".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как пишет автор: "Причиной таких действий, которых очень давно не было на Закарпатье, является убийство членом группировки контрабандистов офицера Государственной пограничной службы Вадима Березенского".

Читайте на Цензор.НЕТ - Закарпатская полиция задержала 34-летнего жителя Рахова, подозреваемого в смертельном наезде на пограничника

"Майор Вадим Березенский был назначен начальником отдела пограничной службы "Деловое" 6 ноября 2018-го года. Он прибыл на службу через несколько дней, но войти в должность в полной мере так и не успел. 15 ноября вечером по тревоге он в составе пограничного наряда направился к пограничному знаку № 319. Там была обнаружена группа нарушителей государственной границы Украины, которые переправились через реку из Румынии. Нарушители были одеты в гидрокостюмы - они переправились через границу вплавь, при них не было документов. Но были деньги - 15 тысяч евро. Все попытки договориться на месте за взятку Вадим отклонил", - говорится в статье. 

Тогда один из контрабандистов Иван Магей сбил неподкупного пограничника автмобилем, в результате от полученных травм Вадим Березненский скончался.

Смотрите на Цензор.НЕТ -  С погибшим под колесами контрабандистов пограничником Вадимом Березенским попрощались на Хмельнитчине. ФОТО

Как отмечает Бутусов: "сегодня следствие задержало всех других участников банды, включая брата Магея. Ряд правоохранительных органов объединили свои усилия, чтобы полностью зачистить группировку Магея на границе. Товарищи погибшего его память не предали".

Источник: https://censor.net.ua/n3108179
 
   
 Топ комментарии
 
Проснулись через 3 месяца? А что там с расследованием расстрела группы Эндрю расследовавшей контрабанду в зоне АТО масштабом на миллиарды долларов?
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Пока не убили контрабанда процветала. Пограничник отдал свою жизнь, шоб власть начала бороться с контрабандой. Но думаю этот шухер не на долго.
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Конечно за смерть пограничника банды должны отвечать. Хотя вопроса контрабанды это не решит, бо начальство контрабанды сидит в Киеве
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Проснулись через 3 месяца? А что там с расследованием расстрела группы Эндрю расследовавшей контрабанду в зоне АТО масштабом на миллиарды долларов?
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этим Семочко сейчас как раз занимается ...
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Если контрабандисты доберутся до стрелявшего, они его на ремни порежут.
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Пока не убили контрабанда процветала. Пограничник отдал свою жизнь, шоб власть начала бороться с контрабандой. Но думаю этот шухер не на долго.
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Хоть кто-то бы показал фотки дорог на закарпатье- это жах! Правда не везде, но около границы румынской и венгерской границы дорог нет. Позорище! Иностранцы въезжают сразу в шок!
Венгры в Берегово подвели трассы к границе, Украина должна была сделать тоже самое к декабрю 2017. Европа денег дала. А там еще конь не валялся.
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Европа денег дала.

А потім забрала назад - не змогли українці , без корупції , це бабло освоїти ... пазззор Масштабная спецоперация силовиков на Закарпатье проводится после убийства контрабандистами майора-пограничника Березенского, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5482
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То же самое и в сторону белорусской границы.
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Та говорят там с контробанды живёт узкий круг местных мафиози. Все остальные как все.
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с контрабанды живут месные бандиты.Все остальные месные-нормально работают .
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И шо теперь? Это их не оправдывает. А если они станут жить от людоедства, мотивируя тем, что они с этого живут?
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И у них "спецоперация" "Пограничным управлением ФСБ России по Оренбургской области в пунктах пропуска управления пресечен незаконный ввоз в Россию крупной партии санкционных товаров - кондитерских изделий производства украинской фабрики Roshen"
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А что они систематически недоедают - рыбу или мясо? заразом скажите, что они не допивают? Масштабна спецоперація силовиків на Закарпатті проводиться після вбивства контрабандистами майора-прикордонника Березенського, - Бутусов - Цензор.НЕТ 919
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Конечно за смерть пограничника банды должны отвечать. Хотя вопроса контрабанды это не решит, бо начальство контрабанды сидит в Киеве
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Простите за цитирование русской поговорки, но пока гром не грянет - мужик не перекрестится.
Надо было чтоб убили погранца для того, чтоб кого-то начала чесать контрабанда.
А до тех пор было "дайте мне на год в аренду метр государственной границы" (с)
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Грім не гряне - ледачий не встане..або..Під дощ хати не криють, а коли ясно - й сама не потече..
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Дякую))
Друге прислів"я напевне надалі вживатиму - гарне.
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Никита Карацупа и его верный пёс ловил не шпионов,а советское быдло пытавшееся удрать из ГУЛАГа всеобщего счастья Джугашвили.
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Контрабандисты обычно падают "на дно" после инцидента...,ничего удивительного в паузе нет.
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А если паузу сделать на пять лет, то можно их потом взять в одном подвале!
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Т. Е. надо замочить СБУ ка или погранца, что бы силовики начали бороться с контрабандой....
А шо.... Логичненько!
Таким образом бороться с вывозом леса начнут только после того как лесорубы замочат кого-то. Или янтарщики.

Хотя подозреваю просто погранцы хотели % поднять перед выборами.
А контрабондисты "не согласились".
Вот и начались разборки.
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А если бы не убили ,то на контрабанду начхать?
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Версия Бутусова чуток не логична - обычно накрывают все по горячим следам, когда весь товар был на месте и тех, кто упал на дно(для этого и обучают эти спецподразделения!)
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Прикордонники на Закарпатті - це і є контрабандисти.
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Бутусов, не тули лажу... Если ты не бот, то запроси у пограничников результаты операции и сравни их с результатами румын хотя бы за сутки.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМасштабная спецоперация силовиков на Закарпатье проводится после убийства контрабандистами майора-пограничника Березенского, - Бутусов
 
 
 
 
 
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