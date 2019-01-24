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 Бывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура. ФОТО

24 января военной прокуратурой Киевского гарнизона разоблачен факт пособничества в получении взятки бывшим начальником медицинской службы одной из воинских частей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Бывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура 01

"Установлено, что в декабре 2018 года подозреваемый, совместно с неустановленными должностными лицами указанной воинской части, зная о факте получения одним из военнослужащих травмы в зоне проведения АТО, находясь в г. Киеве выдвинул последнему требование о передаче ему средств в размере 300 долларов", - говорится в сообщении.

За указанную сумму взяточник пообещал военному изготовление и выдачу должностными лицами воинской части справки об обстоятельствах травмы, поскольку указанный военнослужащий в настоящее время проходит службу в другой воинской части.

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24 января военнослужащий, действуя под контролем правоохранительных органов, по требованию подозреваемого перечислил на карточный счет ранее оговоренную сумму взятки и получил оригинал требуемой справки.

Бывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура 02

Взяточник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему товится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108177
 
   
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в этой стране чтобы не сесть нужно воровать жд составами. а хто украдёт мешок картошки - тому пятёрку строгача
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т а це нормалбно. не всіх ще переловили. 99 проценті ще і далі беруть. а цей взагалі думав що дункан-маклауд
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Посадят чи не посадят - вот в чём вопрос? Но думаю при потрохе - не. То уже Юлька будет коррупционеров кандечить на чём свет стоит и искоренять их по самые помидоры - она такая.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший начмед воинской части задержан за посредничество в получении 300 долл. взятки с участника АТО, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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