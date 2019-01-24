 ЕС в феврале обсудит введение новых санкций против России за агрессию в Азовском море, - Reuters

Число сторонников "жесткой" позиции по отношению к России в этом вопросе растет, утверждает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Как передает Цензор.НЕТ, если раньше, по мнению издания, к этим странам можно было причислить Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, то теперь их поддержали Дания и Словакия.
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Германия и Франция ранее выступили против введения новых антироссийских санкций, утверждают источники. Они рассчитывали сами повлиять на Москву в вопросе украинских моряков, но их давление не принесло результатов.
По словам дипломатов, с учетом того, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к поддержке строгих мер.
"Мы должны применить дополнительные санкции", – заявил Reuters министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Некоторые (в ЕС, – ред.) говорят, что мы должны дать шанс диалогу с Россией в Нормандском формате, но я утверждаю, что это непродуктивно", – добавил он.
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Для того, чтобы ввести новые санкции против России, необходимо согласие всех 28 стран-членов ЕС. Пока резко против выступает Италия, ссылаясь на деловые связи с РФ.
Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят введение новых санкций против Москвы на сессии в Брюсселе 18 февраля.
Японская сторона не давала согласия на план Путина, который призвал увеличить вложения в российскую экономику, снабдить ее технологиями и в 1,5 раза нарастить взаимную торговлю, сообщил Kyodo официальный представитель МИД Японии.
«Господин Путин просто обозначил цифру. Но это не значит, что японская сторона с ней согласилась», - подчеркнул дипломат.
По данным МИД, Путин и Абэ почти час тет-а-тет обсуждали вопрос мирного договора, упирающийся в судьбу островов южнокурильской гряды. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы продолжить переговоры на уровне глав МИД. Встреча Сергея Лаврова и Таро Коно состоится в середине февраля в Мюнхене на ежегодной конференции по международной безопасности.
Перед визитом в Россию Абэ говорил, что «полон решимости» добиться заключения мирного договора, подчеркивая, что Япония готова принять острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вместе с жителями и надеется на их поддержку.
Путин по итогам переговоров с японским премьером посетовал на низкий объем японских инвестиций в российскую экономику. Их общая сумма - 2,2 млрд долларов. «Потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью», - констатировал Путин.
В связи с этим обсуждалась возможность «амбициозных планов по расширению экономических связей» - «инвестиционного и технологического взаимодействия», добавил он.
Россию интересуют, в частности, японские технологии глубоководной разведки нефти и газа. Из-за санкций США, запрещающих поставку в РФ оборудования для работы на шельфе, Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp летом 2017 года были вынуждены свернуть совместный проект с «Роснефтью» на дальневосточном шельфе.
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