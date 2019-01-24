 ЕС в феврале обсудит введение новых санкций против России за агрессию в Азовском море, - Reuters

Число сторонников "жесткой" позиции по отношению к России в этом вопросе растет, утверждает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Как передает Цензор.НЕТ, если раньше, по мнению издания, к этим странам можно было причислить Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, то теперь их поддержали Дания и Словакия.

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Германия и Франция ранее выступили против введения новых антироссийских санкций, утверждают источники. Они рассчитывали сами повлиять на Москву в вопросе украинских моряков, но их давление не принесло результатов.

По словам дипломатов, с учетом того, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к поддержке строгих мер.

"Мы должны применить дополнительные санкции", – заявил Reuters министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Некоторые (в ЕС, – ред.) говорят, что мы должны дать шанс диалогу с Россией в Нормандском формате, но я утверждаю, что это непродуктивно", – добавил он.

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Для того, чтобы ввести новые санкции против России, необходимо согласие всех 28 стран-членов ЕС. Пока резко против выступает Италия, ссылаясь на деловые связи с РФ.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят введение новых санкций против Москвы на сессии в Брюсселе 18 февраля.