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 За рубежом
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 ЕС в феврале обсудит введение новых санкций против России за агрессию в Азовском море, - Reuters

Также, по данным издания, Евросоюз отправит Москве официальную ноту протеста в связи с удержанием захваченных украинских моряков.

Число сторонников "жесткой" позиции по отношению к России в этом вопросе растет, утверждает Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Как передает Цензор.НЕТ, если раньше, по мнению издания, к этим странам можно было причислить Литву, Швецию, Великобританию и Польшу, то теперь их поддержали Дания и Словакия.

Читайте на Цензор.НЕТ: Совет ЕС ввел санкции против четырех россиян за применение химоружия

Германия и Франция ранее выступили против введения новых антироссийских санкций, утверждают источники. Они рассчитывали сами повлиять на Москву в вопросе украинских моряков, но их давление не принесло результатов.

По словам дипломатов, с учетом того, что московский суд продлил срок ареста моряков до апреля, Германия и Франция теперь будут более склонны к поддержке строгих мер.

"Мы должны применить дополнительные санкции", – заявил Reuters министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Некоторые (в ЕС, – ред.) говорят, что мы должны дать шанс диалогу с Россией в Нормандском формате, но я утверждаю, что это непродуктивно", – добавил он.

Также на Цензор.НЕТ: Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций против России, – глава МИД Эстонии Миксер

Для того, чтобы ввести новые санкции против России, необходимо согласие всех 28 стран-членов ЕС. Пока резко против выступает Италия, ссылаясь на деловые связи с РФ.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят введение новых санкций против Москвы на сессии в Брюсселе 18 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3108176
 
   
 Топ комментарии
 
События в Венесуэле , если повалят промацковского мадуру выльются в дополнительные объёмы добычи нефти в Венесуэле в объёме 1 миллион бочек в сутки. Цена на нефть естественно упадёт. Вот почему ватники воют.
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Тушонку Рузвельт возил в ссср дохлый миллионами тонн.чтобы спасти краснопузый ГУЛАГ от 3 000 танков Гитлера
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Что то посерьезнее санкций можете придумать, бо они к ним уже привыкли.
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головне не поспішати ... я так думаю що пара трійка "боцманов" з московських корит стануть нев"їздними до гейсоюзу і не зможуть покласти свою зарплату у банки "швейцарії" ...
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Тушонку Рузвельт возил в ссср дохлый миллионами тонн.чтобы спасти краснопузый ГУЛАГ от 3 000 танков Гитлера
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валите нефть для начала. пусть вата на подножный корм переходит.
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События в Венесуэле , если повалят промацковского мадуру выльются в дополнительные объёмы добычи нефти в Венесуэле в объёме 1 миллион бочек в сутки. Цена на нефть естественно упадёт. Вот почему ватники воют.
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не вильються,у Венесуели тяжка нафта,щоб продати її,треба нафту розчинити легкою американською,що вони до сих пір і робили(Америка до сих пір продавала їм цю нафту),тепер завязали продавати.
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Карлик хотел обменять 2 острова из четырёх на снятие санкции и на инвестиции японцев в мацковию. Вот вам и санкции не действуют. Ещё как действуют , причём с неожиданной стороны . Майдан даже японцам помогает.Предложение увеличить товарооборот России и Японии до 30 млрд долларов, которое президент Владимир Путин озвучил премьеру Синдзо Абэ на переговорах о Курильских островах, не нашло поддержки в Токио.
Японская сторона не давала согласия на план Путина, который призвал увеличить вложения в российскую экономику, снабдить ее технологиями и в 1,5 раза нарастить взаимную торговлю, сообщил Kyodo официальный представитель МИД Японии.
«Господин Путин просто обозначил цифру. Но это не значит, что японская сторона с ней согласилась», - подчеркнул дипломат.
По данным МИД, Путин и Абэ почти час тет-а-тет обсуждали вопрос мирного договора, упирающийся в судьбу островов южнокурильской гряды. Однако договориться удалось лишь о том, чтобы продолжить переговоры на уровне глав МИД. Встреча Сергея Лаврова и Таро Коно состоится в середине февраля в Мюнхене на ежегодной конференции по международной безопасности.
Перед визитом в Россию Абэ говорил, что «полон решимости» добиться заключения мирного договора, подчеркивая, что Япония готова принять острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вместе с жителями и надеется на их поддержку.
Путин по итогам переговоров с японским премьером посетовал на низкий объем японских инвестиций в российскую экономику. Их общая сумма - 2,2 млрд долларов. «Потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью», - констатировал Путин.
В связи с этим обсуждалась возможность «амбициозных планов по расширению экономических связей» - «инвестиционного и технологического взаимодействия», добавил он.
Россию интересуют, в частности, японские технологии глубоководной разведки нефти и газа. Из-за санкций США, запрещающих поставку в РФ оборудования для работы на шельфе, Japan Oil, Gas & Metals National Corp., Inpex Corp. и Marubeni Corp летом 2017 года были вынуждены свернуть совместный проект с «Роснефтью» на дальневосточном шельфе.
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НЕ заблоковані,а загальмовані.
до 15 діб...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕС в феврале обсудит введение новых санкций против России за агрессию в Азовском море, - Reuters
 
 
 
 
 
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