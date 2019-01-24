 Чиновник горсовета задержан при получении $1200 на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В рамках уголовного производства правоохранители установили, что начальник управления коммунального хозяйства и строительства одного из городских советов области наладил коррупционную схему по размещению субъектами хозяйствования рекламы на территории города.

Так, был задокументирован факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. За предоставление разрешения и заключения соответствующего договора на размещение объектов внешней рекламы на территории города требовал от предпринимателя 1200 долларов США.

Сегодня, 24 января, руководителя управления был задержан в служебном кабинете во время получения определенной им суммы.

Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

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