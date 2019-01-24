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 Чиновник горсовета задержан при получении $1200 на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

На Днепропетровщине полиция задержала руководителя управления одного из горсоветов на вымогательстве неправомерной выгоды Задержали чиновника работники областного управления защиты экономики Нацполиции под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

В сообщении отмечается: "В рамках уголовного производства правоохранители установили, что начальник управления коммунального хозяйства и строительства одного из городских советов области наладил коррупционную схему по размещению субъектами хозяйствования рекламы на территории города.

Так, был задокументирован факт вымогательства и получения должностным лицом неправомерной выгоды. За предоставление разрешения и заключения соответствующего договора на размещение объектов внешней рекламы на территории города требовал от предпринимателя 1200 долларов США.

Сегодня, 24 января, руководителя управления был задержан в служебном кабинете во время получения определенной им суммы.
Мероприятия по документированию противоправной деятельности проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины".

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Чиновник горсовета задержан при получении $1200 на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
Чиновник горсовета задержан при получении $1200 на Днепропетровщине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3108175
 
   
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ай-вей... і шо ж такоє?? це що теж "антісімітізьм".. чи планомілне знищення крімінальної мішпухі мафіоз"сваі люді"???
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