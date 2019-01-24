 ГФС хочет учитывать "зарплаты в конвертах" при назначении субсидий, пенсий и пособий по безработице

О запланированных переменах заявил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы (проверок для выявления нелегального трудоустройства, – ред.), показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов социальной помощи", – заявил Власов.

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По словам главы ГФС, обнаруженную при проверках информацию о неоформленных наемных работниках можно будет использовать при назначении или пересмотре субсидий, пособия по безработице и других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Для этого ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения Кабинета министров, предусматривающего обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Госслужбой по вопросам труда, Госслужбой занятости и Пенсионным фондом.

Документ подан на рассмотрение Министерства финансов.

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"Его принятие позволит уменьшить применение незадекларированного труда и усовершенствует контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками", – отмечается в сообщении ГФС.