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 Политика Украины, Общество
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Все про:зарплата (1823) пенсия (1804) субсидия (454) ГФС (3054) пособие (7)

 ГФС хочет учитывать "зарплаты в конвертах" при назначении субсидий, пенсий и пособий по безработице

Для этого фискальная служба хочет обмениваться информацией с Минсоцполитики, Госслужбой занятости и Пенсионным фондом. Соответствующий документ направлен в Кабмин.

О запланированных переменах заявил и.о. главы Государственной фискальной службы Александр Власов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы (проверок для выявления нелегального трудоустройства, – ред.), показала необходимость дальнейшего проведения таких мероприятий одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении различных видов социальной помощи", – заявил Власов.

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По словам главы ГФС, обнаруженную при проверках информацию о неоформленных наемных работниках можно будет использовать при назначении или пересмотре субсидий, пособия по безработице и других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Для этого ГФС приняла участие в разработке проекта распоряжения Кабинета министров, предусматривающего обмен информацией между ГФС, Министерством социальной политики, Госслужбой по вопросам труда, Госслужбой занятости и Пенсионным фондом.

Документ подан на рассмотрение Министерства финансов.

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"Его принятие позволит уменьшить применение незадекларированного труда и усовершенствует контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками", – отмечается в сообщении ГФС.

Источник: https://censor.net.ua/n3108173
 
   
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Клоуны! Кто вам покажет, что в конвертах.
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Экстрасенсы. Нет работы значит милионер
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Першим "П"ятий канал" прошертіть. Там сам гідрант не спростував, що зарплата в конвертах.
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Схема геніальна - спочатку , лохотрату , підвищили ціни на комуналку , але заспокоїли субсидіями - потім субсидії відберуть - але тарифи залишаться ! ГФС хочет учитывать "зарплаты в конвертах" при назначении субсидий, пенсий и пособий по безработице - Цензор.НЕТ 4150

П.С - а скільки ще , в цьому році , будуть підвищувати ціни ?
І ніхто не брикається - бо ж , якщо не підвищити людям комуналку , то "пуцін нападе" (с) ...
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предлагаю пойти дальше - начислять налог на з/п с учетом теневых доходов, вот это мощно бл...дь будет
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Та не. Начислять налог на з/п на основании мнения ГФС и Мининформполитики о том, какой она могла бы быть, причем задним числом за последние 10 лет. Не, ну а шо? С газом же так можно, почему с з/п нельзя?
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и не только за прошлые периоды - но и за будущие
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Поддерживаю. Шоп уже два раза не вставать. А то свалите в Польшу, запроданцы, и ищи потом восстановленный Насиров ветра в поле.
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а это как можно организовать?по- моему власть сошла с ума.значить на пенсию они не могут засчитать работу не оформленных работников, а на все остальное - запросто.
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есть непреодолимое желание взять лопату и п..ть по е..лу реву и розенка пока паштет не получится. Сначала они начисляют субсидии в привязке к з/пл - получается чем меньше зарплату показал - тем больше субсидию получил, загнали в тень з/п, теперь предлагают просто взять и добавить к доходам некую условную сумму которая приснится реве или розенко...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГФС хочет учитывать "зарплаты в конвертах" при назначении субсидий, пенсий и пособий по безработице
 
 
 
 
 
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