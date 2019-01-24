 Украина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крылья.
Работы будут проведены на базе ремонтного депо ВВС в Канпуре, что за 495 км к юго-востоку от Нью-Дели. Использовать будут оборудование, поставленное из Украины.
Главный исполнитель с украинской стороны - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в структуру концерна "Укроборонпром". Соисполнителями контракта являются ГП "Антонов" и ГП "Завод 410 ГА", которые также входят в состав "Укроборонпрома".
Ранее Министерство обороны Индии уже имело опыт сотрудничества с Украиной модернизации самолетов Ан-32 - в 2009 году был подписан контракт стоимостью 400 млн долл. США на модернизацию 105 Ан-32 путем ремонта турбовинтовых двигателей АИ-20, планеров самолетов, а также оснащение новой авионикой, навигацией, и средствами связи. Тот контракт был завершен в 2015 году и проводился на предприятии ГП "Завод 410 ГА".
Напомним, Министерство обороны Республики Индия является одним из крупнейших эксплуатантов авиационной техники марки "Антонов", а именно военно-транспортных самолетов Ан-32.
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"Трудовую деятельность на предприятии осуществляет более 800 работников - уникальных узких специалистов. С окончанием ремонта последнего из находящихся на предприятии Ан-26, "самолетное направление" на заводе будет закрыто. Останется лишь возможность ремонта двигателей, при этом в производственный процесс будет вовлечена 1/3 работников РЗГА", - сказал он.
По его словам, в настоящее время на территории завода находятся пять самолетов, в том числе, три Ан-26, которые ремонтируются по заказу ФГКУ "Управление авиации Федеральной службы безопасности РФ". Ремонт одного воздушного судна уже завершен, следующий будет готов в мае, последний планируют сдать в июле.