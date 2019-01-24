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 Технологии
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Все про:Индия (168) самолет (2167) Укроборонпром (533) ГП "Антонов" (66)

 Украина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии

Украина и Индия договорились о модернизации парка транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии, благодаря предложенной Киевом программе замещения российских комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крылья.

Работы будут проведены на базе ремонтного депо ВВС в Канпуре, что за 495 км к юго-востоку от Нью-Дели. Использовать будут оборудование, поставленное из Украины.

Главный исполнитель с украинской стороны - государственное хозрасчетное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт", входящее в структуру концерна "Укроборонпром". Соисполнителями контракта являются ГП "Антонов" и ГП "Завод 410 ГА", которые также входят в состав "Укроборонпрома".

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Ранее Министерство обороны Индии уже имело опыт сотрудничества с Украиной модернизации самолетов Ан-32 - в 2009 году был подписан контракт стоимостью 400 млн долл. США на модернизацию 105 Ан-32 путем ремонта турбовинтовых двигателей АИ-20, планеров самолетов, а также оснащение новой авионикой, навигацией, и средствами связи. Тот контракт был завершен в 2015 году и проводился на предприятии ГП "Завод 410 ГА".

Напомним, Министерство обороны Республики Индия является одним из крупнейших эксплуатантов авиационной техники марки "Антонов", а именно военно-транспортных самолетов Ан-32.

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Источник: https://censor.net.ua/n3108172
 
   
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Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить проФФессора Овоща Виктора Федоровича с третьим сроком!!!

Украина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии - Цензор.НЕТ 5568
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отличная новость! наши авиаремонтные заводы загружены работой на несколько лет вперед! + доход около 300 лямов баксов!
Шакаладная Хунта не дает рабочим сидеть без дела (сарказм в адрес зрадофилов) Украина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии - Цензор.НЕТ 8968
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Точнее заробитчане отправляются в Индию со своим оборудованием. Ну что ж, хотя бы так.
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это обычная практика технического сопровождения проданного товара военного назначения.
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Перший номер щотижневого суспільно-політичного журналу "Основа" вийшов у Петербурзі 24 січня 1861-го. Матеріали до нього відбирали україномовні.
Видавати такий часопис взялися редактор Василь Білозерський, письменник Пантелеймон Куліш та історик Микола Костомаров. Кошти виділяла родина Білозерських. - савпадєніє?...
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эрдоган,натаньяху на встречах с порошенко много о чем договорились включая авионику
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"Апять "удар в спину "Рассеи"!!!" Теперь уже не нож или меч, а "куттар"... У него аж два клинка...
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А причём здесь Рассея? Что вы свою Рассею пихаете к каждой новости?
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а при том...что комплектующие не расейские будут применять.чо читать коментируемое впадлу?
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Ну и что? Расейка может когда-то имела контракт на ремонт Ан-32? Что она потеряла? Вот если бы Антонов заключил контракт на ремонт индийских Ил-76 или Су-30, тогда другое дело
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20 марта 2018 г., AEX.RU - ОАО "Ростовский завод гражданской авиации N412" (РЗГА, входит в группу "Агроком") с июля текущего года может прекратить деятельность по ремонту самолетов, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ООО "Группа Агроком" Сергей Сапотницкий.

"Трудовую деятельность на предприятии осуществляет более 800 работников - уникальных узких специалистов. С окончанием ремонта последнего из находящихся на предприятии Ан-26, "самолетное направление" на заводе будет закрыто. Останется лишь возможность ремонта двигателей, при этом в производственный процесс будет вовлечена 1/3 работников РЗГА", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на территории завода находятся пять самолетов, в том числе, три Ан-26, которые ремонтируются по заказу ФГКУ "Управление авиации Федеральной службы безопасности РФ". Ремонт одного воздушного судна уже завершен, следующий будет готов в мае, последний планируют сдать в июле.
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииУкраина будет модернизировать парк транспортных самолетов Ан-32 ВВС Индии
 
 
 
 
 
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