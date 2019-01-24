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Все про:задержание (5262) изнасилование (618) пропаганда (2146) Россия (71807) Шотландия (42)

 Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях

Алекса Салмонда обвиняют в попытках изнасилования, сексуальном насилии, непристойных нападениях и нарушении общественного порядка. Российские пропагандисты сравнивают его с Ассанжем.

Ведущего RT задержали после того, как две женщины заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, имевших место несколько лет назад. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на BBC.

Салмонда доставили в суд, где ему предъявили обвинения в двух попытках изнасилования, 9 эпизодах сексуального насилия, двух нападениях непристойного характера и нарушении общественного порядка. Обвиняемого выпустили под залог.

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После заседания он заявил, что "невиновен в совершении любых преступлений", и добавил, что будет защищать себя "в максимальной степени".

Алекс Салмонд 20 лет возглавлял Шотландскую национальную партию, выступающую за выход страны из состава Великобритании. Он занимал пост премьер-министра Шотландии с 2007 по 2014 год. С 2017 года работает ведущим политического ток-шоу на пропагандистском российском канале RT.

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На задержание Салмонда отреагировала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях 01
Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях 02
Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях 03
Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях 04
Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях 05

Источник: https://censor.net.ua/n3108169
 
   
 Топ комментарии
 
Одни педики, гомики и извращенцы среди пропагандонов педерации! Совпадение?
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"Ведущий российского пропагандистского канала" - это уже сексуальное извращение...
Да и сексуальная ориентация заодно...
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Только извращенцы могут работать на педофила хуйла.
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Одни педики, гомики и извращенцы среди пропагандонов педерации! Совпадение?
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Подобное притягивает подобное.
Мерзавцы сбиваются в стаи. Им так легче среди подобных не ощущать своей ущербности.
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" как две женщины заявили о сексуальных домогательствах с его стороны, имевших место несколько лет назад."-в США это сейчас модно. Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 9729
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Они были запуганы и подавлены. После посещения психолога они нашли в себе силы и сделали признание.
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Вы сейчас выглядите как истинный мокшанин - всегда на стороне насильника. Потому я и не удивляюсь что 87% россиян мечтают забеременеть от путина, включая и мужчин. Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 5196
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Эффект Вайнштейна - феномен массовых частных публичных обвинений в сексуальных домогательствах и нападениях в адрес знаменитостей, за которыми следует реакция со стороны предприятий и учреждений. Получил название по имени американского продюсера Харви Вайнштейна.

В Европе обвинения в сексуальных домогательствах в отношении нескольких британских политиков переросли в публичный скандал с участием десятков женщин-обвинителей, который охватил десятилетия и затронул политические партии. Это привело к приостановке членства в парламенте Марка Гарньера и отставке министра обороны Майкла Фэллона и уэльского министра Карла Сарджента.В Канаде обвинения в адрес основателя комедийного фестиваля Жильбера Розона привели к его отставке, а в Квебеке 15 обвинителей предъявили претензии радиоведущемиу Эрику Сальвейлу...
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Шесть женщин заявили, что бывший президент Джордж Буш трогал их за ягодицы без их согласия. Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 3780 Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 3780 Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 3780
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"Ведущий российского пропагандистского канала" - это уже сексуальное извращение...
Да и сексуальная ориентация заодно...
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Только извращенцы могут работать на педофила хуйла.
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Яке їхало - таке й здибало...", "Свой своя познаша...".
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Я не жалую кацапских пропагандонов, но бабы бывают порой мстительными и коварными дурами и стервами, не пристаёщ - КОЗЁЛ импотент, пристаёщ - всё равно КОЗЁЛ, но похотливый! Поди разбери их заморочки и переменчивое настроение. На всех "принцев на белых конях" нет, вот они и бесятся! Ведущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях - Цензор.НЕТ 3647
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВедущего российского пропагандистского телеканала RT, экс-премьера Шотландии задержали по подозрению в сексуальных преступлениях
 
 
 
 
 
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