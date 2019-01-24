 Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликт между ней и водителем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське ТВ.
8 января 2019 г. около 4:00 утра девушка вышла из дома в селе Рудня-Хочинская и села в маршрутку, которая направлялась через город Олевск в Житомир. Девушка доехала до следующего села, за 3-5 км от ее села и на остановке "Перга" вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд, сообщили в полиции.
"Подтверждений того, что в салоне автобуса был конфликт пока у нас нет, но эту информацию мы проверяем повторно. По той информации, которая есть на данный момент у нас, вечером она находилась в компании сверстников и пыталась у кого одолжить деньги", - отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины в комментарии Громадському ТВ.
"Между селами есть автомобильная дорога и есть лесная тропа, которой пользуются местные, когда хотят пешком добраться между селами. Она значительно сокращает путь (около 1,5 км), но проходит через лесной массив. Недалеко от этой тропы и нашли девушку", - рассказали в полиции.
Жительница города Олевск, местный врач, рассказала Громадському, что девушка ехала в Олевск, в больницу к матери, потому что ее должны были везти в областную больницу в Житомир и дочь должна была сопровождать ее. По словам женщины, девушку высадили в полукилометре от села, а не на остановке "Перга", как утверждают в полиции. После инцидента девушка позвонила отцу и рассказала, что ее высадили из автобуса, отметила врач.
Пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила Громадському, что "девушка загрузла в лесной местности, можно сказать выемке, и не смогла оттуда выбраться".
Правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил девушку в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 (Оставление в опасности). Сейчас оснований, чтобы утверждать об умысле или других преступных деяниях нет, добавили в полиции.
По предварительному заключению экспертов, причиной смерти является переохлаждение внутренних органов. Сейчас в рамках расследования назначили судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой еще не поступили, сообщили в полиции. Никаких ограничений в отношении водителя не применяли.
Девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. Там ее вспоминают как "веселого и доброжелательного человека".
І всім було до задниці, що буде далі.
Ще кілька днів тому на фб поширювали новину і однозначно йшлося про те, що вона пропонувала телефон під заставу.
Тепер - інше говорять.
https://www.zhitomir.info/news_180909.html
Тут - Результати службового розслідування житомирського перевізника щодо ситуації, яка призвела до загибелі 20-річної студентки
.я уявляю цей жах, голодна, без копійки, а мати хвора, - видно, всі гроші пішли на лікування матері (судову реформу, тобто).
Це ж сільські люди, дочка позвонила - тату, я йду через ліс, скоро буду, то мабуть чекав. А визнаєте, що зараз морози нижче 10 градусів, то якщо впав скільки часу щоби замерзнути?
нема чого тут батька винити.
Якщо є - то пішла стежками. по яким ходила за дитинства, що тут не ясно.
ну а если она плохо одевалась, то кто в этом виноватый?
Надо поменять эти 25 гривен на большие железные и в глотку ему вставить
И я понимаю, что водитель не обязан бесплатно катать, но какого хрена он не собрал с людей оплату до отправки?
Пишут что она провалилась в берлогу.
Вот так и живем, у многих с такими ценами денег нет даже на проезд, зато каждый день льется прапаганда, в том числе и на этом форуме, как все это замечательно и правильно.
В связи с такой замечательно европейской жизнью многие уже умерли, в том числе и эта девушка и многие еще умрут.
в том-то и дело, пошла-бы по трассе - за час дошла-бы...мороз небольшой 10 градусов, не замёрзла-бы...скорее всего провалилась куда и не смогла выбраться...теоретически, если была при сознании , могла дозвонится и ждать помощь, активно двигаясь...часа три продержалась-бы?