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Все про:Житомирщина (647) маршрутки (394) смерть (5670)

 Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликт между ней и водителем

В Житомирской области насмерть замерзла 20-летняя студентка Ирина Дворецкая, которую якобы высадили из маршрутки за неуплату 25 грн за проезд. Девушка пыталась пешком вернуться домой. Тело девушки 10 января нашел ее отец в лесу между селами Рудня-Хочинская и Перга Олевского района Житомирской области. В полиции заявили, что информацию о возможном конфликте между девушкой и водителем не подтверждает ни один из пассажиров рейса. По их словам, девушка вышла из салона в момент, когда водитель помогал другим пассажирам размещать сумки в багажном отделении автобуса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське ТВ.

 8 января 2019 г. около 4:00 утра девушка вышла из дома в селе Рудня-Хочинская и села в маршрутку, которая направлялась через город Олевск в Житомир. Девушка доехала до следующего села, за 3-5 км от ее села и на остановке "Перга" вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд, сообщили в полиции.

"Подтверждений того, что в салоне автобуса был конфликт пока у нас нет, но эту информацию мы проверяем повторно. По той информации, которая есть на данный момент у нас, вечером она находилась в компании сверстников и пыталась у кого одолжить деньги", - отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины в комментарии Громадському ТВ. 

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"Между селами есть автомобильная дорога и есть лесная тропа, которой пользуются местные, когда хотят пешком добраться между селами. Она значительно сокращает путь (около 1,5 км), но проходит через лесной массив. Недалеко от этой тропы и нашли девушку", - рассказали в полиции.

Жительница города Олевск, местный врач, рассказала Громадському, что девушка ехала в Олевск, в больницу к матери, потому что ее должны были везти в областную больницу в Житомир и дочь должна была сопровождать ее. По словам женщины, девушку высадили в полукилометре от села, а не на остановке "Перга", как утверждают в полиции. После инцидента девушка позвонила отцу и рассказала, что ее высадили из автобуса, отметила врач.

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Пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила Громадському, что "девушка загрузла в лесной местности, можно сказать выемке, и не смогла оттуда выбраться".

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил девушку в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 (Оставление в опасности). Сейчас оснований, чтобы утверждать об умысле или других преступных деяниях нет, добавили в полиции.

По предварительному заключению экспертов, причиной смерти является переохлаждение внутренних органов. Сейчас в рамках расследования назначили судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой еще не поступили, сообщили в полиции. Никаких ограничений в отношении водителя не применяли.

Девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. Там ее вспоминают как "веселого и доброжелательного человека".

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Источник: https://censor.net.ua/n3108168
 
 
 Топ комментарии
 
Люди забули по любов до ближнього. Совок глибоко вріс в свідомість людей з своєю ненавистю до ближнього Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликта между ней и водителем - Цензор.НЕТ 6651 .
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Жизнь человека в Украине = 25 гривен! Ужас!!! Водители маршруток - БЫДЛО!
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Жесть ценою в 25 гривен. Одолжила бы у попутчиков односельчан, если дома деньги забыла. Объяснила бы ситуацию водителю, заплатила бы в другой раз, они же там все друг друга наглядно знают.
И я понимаю, что водитель не обязан бесплатно катать, но какого хрена он не собрал с людей оплату до отправки?
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На самом деле полиции не существует, а в отдаленных местах только по вызову, на вызовы агрофирм реакция мгновенная, это плохо.
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Люди забули по любов до ближнього. Совок глибоко вріс в свідомість людей з своєю ненавистю до ближнього Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликта между ней и водителем - Цензор.НЕТ 6651 .
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Жизнь человека в Украине = 25 гривен! Ужас!!! Водители маршруток - БЫДЛО!
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І не тільки водій. Він був там не один.
І всім було до задниці, що буде далі.
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Жизнь в Украине не стоит ни копейки. Причем тут маршрутчик. В Украине сотни людей убивают каждый год и суды отпускают убийц на волю. А сколько на Майдане убили и ниодного за ето не наказали. Маршрутчику стоило ниского не брать деньги и самому застрять в лесу без бензина и сдохнуть? И вообще тут мутная история. Тем более пасажиры говорят что никого водила не высаживал.
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Страшна смерть дівчини.
Ще кілька днів тому на фб поширювали новину і однозначно йшлося про те, що вона пропонувала телефон під заставу.
Тепер - інше говорять.
https://www.zhitomir.info/news_180909.html
Тут - Результати службового розслідування житомирського перевізника щодо ситуації, яка призвела до загибелі 20-річної студентки
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Лоховозчика на кол! И лоховозки пора запретить
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Автобусы, Уася. С профессиональными водилами Дівчина замерзла в лісі, після того, як її нібито висадили з маршрутки на Житомирщині. Поліція не підтверджує конфлікту між нею і водієм - Цензор.НЕТ 4725
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3-5км до села, как можно замерзнуть, хотя ночью и смотря какая погода была.
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могла бути голодною, не мала що поїсти, якщо навіть на проїзд немала, пішла через ліс, через кучугури - вибилася із сил, впала на морозі, відключилася і замерзла.
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Зачем через лес, если там по дороге 4,5 км? Пишут, что "отцу позвонила", и что отец, на встречу не мог выйти? Идя на встречу друг другу, встретились бы через 30 минут. Не было сил на 30 минут?
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Ви читаєте уважно? - через ліс - навпростець 1,5 км...дитина хотіла швидше додому, ..
.я уявляю цей жах, голодна, без копійки, а мати хвора, - видно, всі гроші пішли на лікування матері (судову реформу, тобто).
Це ж сільські люди, дочка позвонила - тату, я йду через ліс, скоро буду, то мабуть чекав. А визнаєте, що зараз морози нижче 10 градусів, то якщо впав скільки часу щоби замерзнути?
нема чого тут батька винити.
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Я не тільки читаю уважно, а навіть бував в тих місцях. Там пряма дорога від Рудні до повороту на Пергу. 4,5 км, вздовж річки Уборть. Пряма, розумієте? Що може бути пряміше прямої? Вчили геометрію?
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так що немає дороги через ліс? брехня написана?
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Стежини може й є, які снігом занесені, але там пряма дорога, і немає де на відстані в 4,5 км "скоротити шлях на 1,5 км". Ви хоч мапу відкрийте.
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що ви вчепилися в пряму дорогу? я вас спитав є навпростець чи немає. Якщо не знаєте, то скажіть не знаю.
Якщо є - то пішла стежками. по яким ходила за дитинства, що тут не ясно.
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Тут все ясно. Ви не хочете зрозуміти очевидного. І не вмієте читати, я вище все написав.
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И тут же Громадськое ТВ вставляет новость, что "В поселке Намцы в Якутии две 5-летние девочки пошли незамеченными из детского сада в 45-градусный мороз ... и даже не замерзли, а дошли до дому." К чему это сравнение?
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Писали, що вона забула гроші, а не нема.
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тепло одетый человек никак не сможет замерзнуть при -10 градусах как минимум сутки
ну а если она плохо одевалась, то кто в этом виноватый?
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Это со слов отца, что она ему звонила, что её водитель высадил. И только он её нашёл, только на вторые сутки. Очень тёмная история. Отец первый будет на подозрении.
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"...девушку высадили в полукилометре от села"-это 5-7 минут ходьбы. КАК можно было не дойти и замерзнуть???
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шкода цю сливе дитину . ця дівчина вже ніколи не народить і не пригорне своє дитя. а як медсестра не врятує чиєсь життя.
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не мели ерунды , это фейковый вброс )) зайди на гугл карты и посмотри , там между этими сёлами 4 км , она бы домой вернулась через час ...)) https://www.google.com.ua/maps/dir/51.4331761,27.8888499/51.3958464,27.8708367/@51.4139001,27.8361363,7736m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=ru
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гугл міряє по дорозі, а не навпростець - через ліс
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Спитайте в тих, хто його писав. Може у них теж було туго в школі з географією та геометрією.
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"Позвонила отцу" - и что отец? Там от Рудни-Хочинской до поворота на Пергу меньше 5 км по дороге, т.е. час ходу, а если идти на встречу друг другу, то 30 минут. Мутная история, или девушка не в себе, через лес в такую пору года идти.
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Могла посидеть, поистерить, поплакать...А в облясть поїхала "с голой задницей, зато красиво" чтоб пацанам понравиться, вот и замёрзла дуреха. А маршрутчик петухан по-любому. Тем более всех аборигенов знает.
Надо поменять эти 25 гривен на большие железные и в глотку ему вставить
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Жесть ценою в 25 гривен. Одолжила бы у попутчиков односельчан, если дома деньги забыла. Объяснила бы ситуацию водителю, заплатила бы в другой раз, они же там все друг друга наглядно знают.
И я понимаю, что водитель не обязан бесплатно катать, но какого хрена он не собрал с людей оплату до отправки?
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ви не знаєте психологію сільської дівчини - може їй соромно, що немає на проїзд. а попросити постидалася.
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что за чушь ? между этими сёлами 4 км , там пешком идти максимум час , если её нашли между , это значит она прошла 2 км . Там негде заблудится , там одна дорога . Народ , откройте хоть гугл карты , прежде чем писать всякую чушь ... https://www.google.com.ua/maps/dir/51.4331761,27.8888499/51.3958464,27.8708367/@51.4139001,27.8361363,7736m/data=!3m1!1e3!4m2!4m1!3e0?hl=ru
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Мутная история.
Пишут что она провалилась в берлогу.
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вечером она находилась в компании сверстников и пыталась у кого одолжить деньги
Вот так и живем, у многих с такими ценами денег нет даже на проезд, зато каждый день льется прапаганда, в том числе и на этом форуме, как все это замечательно и правильно.
В связи с такой замечательно европейской жизнью многие уже умерли, в том числе и эта девушка и многие еще умрут.
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...ви гляньте на гугловську карту ї уявіть собі щоб дівчина сама вийшла серед лісу та й ще серед ночі (4години ранку ще глуха ніч) ...це ж повний БРЕД...
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це не бред, це сільська дівчина, в неї інша психологія, надумала собі - піду через ліс.
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она местная...до села час ходьбы...выросла в тех местах, видимо знала все стежки-дорожки...
в том-то и дело, пошла-бы по трассе - за час дошла-бы...мороз небольшой 10 градусов, не замёрзла-бы...скорее всего провалилась куда и не смогла выбраться...теоретически, если была при сознании , могла дозвонится и ждать помощь, активно двигаясь...часа три продержалась-бы?
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Человеку могло просто стать плохо - и все, а то что могли высадить из автобуса - запросто, лично наблюдаю в маршрутке как водители чуть ли не пинками пенсионеров из маршруток выгоняют, а что говорить в отношении к молодежи?
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Какой-то трындец...5 км до села.....Олевск 10 го ночь - минус 6...пусть минус 10....по дороге трусцой за сорок минут добежать можно.....ну почему, так глупо....пипец как жалко девчонку...
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ви не допускаєте, що якщо вона не мала на проїзд, мати хвора в лікарні, батько в комусь селі, де роботи немає, то елементарно могла не їсти пару днів? була голодна тому вибилася із сил і замерзла.
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08.01.2019 року водій Желінський О.В., керуючи автобусом YUTONG, виконував рейс за маршрутом «Житомир АС 1 - Копище через Коростень АС». Близько 03:55 год, на виїзді із с. Рудня-Хочинська до автобуса зайшла дівчина віком приблизно 20 років (пізніше водій за описом опізнав Ірину Дворецьку), яку проводжав невідомий чоловік (вони разом стояли біля дороги, а після прибуття автобуса дівчина перейшла через дорогу до автобуса, а чоловік залишився стояти).За словами водія і контролера, вона виглядала так, наче була напідпитку, але вони утримуються від того, щоб стверджувати про те, що вона дійсно перебувала в стані алкогольного сп'яніння, оскільки не є медичними спеціалістами. Після відправлення від зупинки контролер запитала «Куди Вам їхати?». Відповідь дівчини: «До Олевська». Контролер сказала: «Двадцять чотири гривні». Дівчина відповіла «Я зараз оплачу». Коли автобус від'їхав від зупинки близько 500 м, водій запитав: «Що з проїздом?».Дівчина стала шукати в себе у речах гроші, потім телефонувала декілька разів комусь, але їй не відповідали. За цей час автобус доїхав до наступної зупинки «с. Перга», де зупинився. На зупинці в цей час знаходився легковий автомобіль ВАЗ, в якому були люди. Після того як автобус зупинився, один пасажир зайшов до автобуса, а другий попросив відкрити багажник, щоб покласти туди сумку. Водій вийшов відкрити багажник, а коли повернувся, то дівчини вже в автобусі не було. Контролеру дівчина нічого не говорила, вийшла з автобуса самостійно. Після цього автобус поїхав далі за маршрутом. На час відправлення автобуса від зупинки легковий автомобіль залишався стояти на зупинці. Відстань між зупинками «Рудня-Хочинська»і «Перга» складає близько 4,3 км,а відстань від зупинки «Перга» до села Перга складає 1 км. В салоні автобуса на час описаних подій знаходилися 9 пасажирів, а взагалі з початку руху автобуса до зупинки «Перга» було 20 пасажирів, частина з яких виходили на маршруті, в основному молодь. Жодних пропозицій щодо розрахунку за проїзд, надання в заставу телефону з боку дівчини не було.
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У любому разі шкода, що так трагічно загинула молода дівчина. Мабуть дійсно не було грошей, та вирішила пішки до села дійти. Може і напідпитку була, кожен хоча раз у житті пробував алкоголь, але сили не розрахувала. Сумно, що такі молоді люди гинуть...
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плохо одеваться зимой ее тоже кто то заставил? тепло одетый человек никогда не замерзнет на таком морозе
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даже не тепло одетый, но активно двигающийся человек, при морозе 10 градусов не замёрзнет.
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Ето надо рассказать Пете и порохоботам которые каждый день про покращення орут как бешенные. И не верят что люди на последние копейки выживают. Конечно есть и такие кто работает в Польше и домой валюту пересылает. Но ети уже только наполовину украинцы.
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Це хіба люди (хер на блюді) такі зараз практично всі. Скоти і ми ше хочемо добре жити, куди цей світ дійшов.
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Олигархат примерно тоже самое со страной делает.Удавится за гроши,а народ высадит в темном лесу.Сумна аллегория. Дівчина замерзла в лісі, після того, як її нібито висадили з маршрутки на Житомирщині. Поліція не підтверджує конфлікту між нею і водієм - Цензор.НЕТ 858
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДевушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликт между ней и водителем
 
 
 
 
 
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