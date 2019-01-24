 Девушка замерзла в лесу, после того, как ее якобы высадили из маршрутки на Житомирщине. Полиция не подтверждает конфликт между ней и водителем

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Громадське ТВ.

8 января 2019 г. около 4:00 утра девушка вышла из дома в селе Рудня-Хочинская и села в маршрутку, которая направлялась через город Олевск в Житомир. Девушка доехала до следующего села, за 3-5 км от ее села и на остановке "Перга" вышла из автобуса, не рассчитавшись за проезд, сообщили в полиции.

"Подтверждений того, что в салоне автобуса был конфликт пока у нас нет, но эту информацию мы проверяем повторно. По той информации, которая есть на данный момент у нас, вечером она находилась в компании сверстников и пыталась у кого одолжить деньги", - отметила пресс-секретарь полиции Житомирщины в комментарии Громадському ТВ.

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"Между селами есть автомобильная дорога и есть лесная тропа, которой пользуются местные, когда хотят пешком добраться между селами. Она значительно сокращает путь (около 1,5 км), но проходит через лесной массив. Недалеко от этой тропы и нашли девушку", - рассказали в полиции.

Жительница города Олевск, местный врач, рассказала Громадському, что девушка ехала в Олевск, в больницу к матери, потому что ее должны были везти в областную больницу в Житомир и дочь должна была сопровождать ее. По словам женщины, девушку высадили в полукилометре от села, а не на остановке "Перга", как утверждают в полиции. После инцидента девушка позвонила отцу и рассказала, что ее высадили из автобуса, отметила врач.

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Пресс-секретарь полиции Житомирщины Алла Ващенко сообщила Громадському, что "девушка загрузла в лесной местности, можно сказать выемке, и не смогла оттуда выбраться".

Правоохранители начали уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Если будут установлены обстоятельства, которые будут указывать на то, что водитель оставил девушку в опасности, тогда возможно привлечение к ответственности по статье 135 (Оставление в опасности). Сейчас оснований, чтобы утверждать об умысле или других преступных деяниях нет, добавили в полиции.

По предварительному заключению экспертов, причиной смерти является переохлаждение внутренних органов. Сейчас в рамках расследования назначили судебно-медицинскую экспертизу, выводы которой еще не поступили, сообщили в полиции. Никаких ограничений в отношении водителя не применяли.

Девушка училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. Там ее вспоминают как "веселого и доброжелательного человека".

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