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 По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков. ДОКУМЕНТ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал информацию о том, что по заявлению кандидата в президенты Анатолия Гриценко, в котором говорится о нападении на него, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28.11. 2018 в Одессе, начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Нацполиция открыла уголовное производство по заявлению кандидата в Президенты Анатолия Гриценко
Глава Координационного Совета политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который публично заявил о своем участии в выборах Президента Украины, обратился ко мне с заявлением о нападении на него, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28.11. 2018 в Одессе.

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В своем заявлении политик утверждает, что попытки спровоцировать аналогичные силовые конфликты имели место во время его визитов в Харьков, Днепр, Славянск, Хмельницкий, Винницу и Черновцы.

По утверждению Анатолия Гриценко, организаторами провокаций являются высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые превысили свои служебные полномочия и использовали их для совершения противоправных политически мотивированных действий.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Еще раз подчеркну: Национальная полиция готова предоставить всем кандидатам в президенты официальную охрану и полицейское сопровождение массовых мероприятий в рамках избирательной кампании - по официальному обращению кандидата. У нас есть для и силы и специальные возможности, чтобы заблаговременно определить риски и нейтрализовать провокации.

МВД и Нацполиция обеспечит всем кандидатам равные права и защиту, но не преференции, и будет жестко пресекать все попытки незаконной агитации или скупки голосов".

Напомним, люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3108167
 
 
 Топ комментарии
 
по заявлению о нападении 28.11. 2018 в Одессе, начато уголовное производство.Источник: https://censor.net.ua/n3108167 - 2 місяці чого чекали ?! ...питання риторичне
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шоб не стали забывать
нужно чаще нападать
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Аваков откровенный шулер! На заявлении закрыта подпись заявителя и дата. Понадобилось два месяца, чтобы это ничтожество откликнулось на инцидент. И тут уже не переложишь на суды, прокуратуру или предшественников. Политическая заангажованность Авакова очевидна.
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по заявлению о нападении 28.11. 2018 в Одессе, начато уголовное производство.Источник: https://censor.net.ua/n3108167 - 2 місяці чого чекали ?! ...питання риторичне
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Заметали следы,чтобы не выйти на себя и гриценко.
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одразу ж і написав - питання риторичне ... коли справа стосується когось із влади чи її посіпак (як у справі з Очеретяним..) мєнти діють блискавично !
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Дядя, твоя фамилия не "Осёл"? Ты читал, когда заявление Гриценко зарегистрировано?
22 января 2019 года! Согласно закону, у милиции есть десять дней на проведение доследственной проверки. Сегодня 24 января, а уголовное дело уже возбудили... Так где же "нарушение"? Теперь вопрос: "А что ждал Гриценко ДВА месяца?!" Торговался?
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Вы фото факт посмотрите.... Заява от Гриценка написана "21 січня 2019 року" а на второй день (в штампе на документе) дата ее принятия.22.01.19 То о каком вопросе о 2-х месяцах с претензией... Если сам Гриценко не подавал заявления раньше ?
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все зрозуміло - одну заяву вже подавав , і справу відкривали Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.Источник: https://censor.net.ua/n3099867 - тепер відкрили іншу - ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).Источник: https://censor.net.ua/n3108167
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шоб не стали забывать
нужно чаще нападать
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Слышал что Гриценко с Порошенко стали друзьями, неужели это правда.
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Тобі яка різниця. Ти ж за Зеленського голосуватимеш.
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Я еще окончательно не решил, я должен быть в курсе всего.
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Че ты за меня так переживаешь, за кого хочу, за того и проголосую.
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ні ... просто щурики з БудкиПП , потроху , шукають собі нових господарів По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков - Цензор.НЕТ 959
Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО
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рейтинг тимошенко поднялся до 98%.почти такой же был у чаушеску за сутки до расстрела.
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Ты хочешь сказать, что если у Порошенко будет рейтинг 98%, то его на следующий день расстреляют.
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у путина друзей нет, не бывает ,и не будет.рамзан кадыров не любит шутить.
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Помни!
1 - За Газ, ты платишь не Украине, а Фирташу.
2 - За бензин, ты платишь не Украине, а Коломойскому.
3 - За электричество, ты платишь не Украине, а Ахметову.
4 - За водоснабжение, ты платишь не Украине, а Коломойскому.
И ты смотришь телеканал 1+1 который принадлежит Коломойскому,
Ты смотришь телеканал Интер, который принадлежит Фирташу,
Ты смотришь телеканал Украина который принадлежит Ахметову.
И именно на этих телеканалах, тебе регулярно рассказывают, какие сегодня высокие цены на - газ, электричество, воду, бензин. Рассказывают какой плохой Порошенко и как дорого сейчас прожить в Украине.
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Ты смотришь телеканал Украина который принадлежит Ахметову.

23:50 СЬОГОДНІ
Різдвяні зустрічі з Президентом
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Аваков откровенный шулер! На заявлении закрыта подпись заявителя и дата. Понадобилось два месяца, чтобы это ничтожество откликнулось на инцидент. И тут уже не переложишь на суды, прокуратуру или предшественников. Политическая заангажованность Авакова очевидна.
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Я могу написать какую-угодно дату на заявлении... Однако, главную роль играет дата регистрации. Если заявитель умный, то он подаёт два экземпляра заявления - на копии заявления лицо, принимающее заявление и его регистрирующее, ставит свою подпись, дату регистрации и номер, за которым оно зарегистрировано... Это исключает "мухлёж" с датами начала и окончания доследственной проверки... Я что-то, не вижу жалобы Гриценко на нарушения процессуальных сроков...
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Российский Ил-20 вторгся в воздушное пространство Швеции


По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков - Цензор.НЕТ 9831 По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков - Цензор.НЕТ 9831

По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков - Цензор.НЕТ 9831

Министерство обороны Швеции сообщило, что самолеты российских ВВС нарушили границу королевства и в течение короткого времени находились в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел 19 января.
"Российский самолет типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей Су-27 совершал полет над Балтийским морем. К югу от Карлсхамна они без разрешения на короткий срок вторглись в воздушное пространство Швеции", - говорится в заявлении.
Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки на базе пассажирского лайнера Ил-18. Один из самолетов этого типа был сбит сирийскими ВВС 17 сентября 2018 года. При этом погибли 15 членов экипажа.
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аваков выполняет свои обязанности.а следователи ведут свою работу.каждый занимается своим делом.
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Я не по теме сегодня зеленский добрался до политического дна вот это скорость его чисто ньюз сегодня село на дно вместе с кварталом 95 Очень жаль По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков - Цензор.НЕТ 2676
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шоу шутов закончилось?а где тогда задорнов будет работу работать?
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американцы свергли януковича в венесуэле.а что тогда с 6 миллиардами долларов путина для мадуры?
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Видно аваков , щось знає. Вирішив підстрахуватись. А до Садового доходить туго.Порох його використає проти Гриценка і кидане. Такий стиль таке жичє
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по данным опроса в студии киселева порошенко занимает 30 место в списке кандидатов.нормально.значит порошенко действующий враг россии.
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Чехи судят своего гражданина, воевавшего в Украине на стороне русни.
Еще 10 таких дел на стадии расследования.
Не повезло им: попались бы украинцам - самый гуманный суд в мире отпустил бы их, как того бразильца, или дал условно, как большинству сепаров.
А чешский небось посадит.
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Кожен кандидат має зоч раз напасти на себе.
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в детстве иисус христос написал заповедь.не убий.так что беслан это не шутка путина.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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