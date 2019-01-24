 По заявлению Гриценко о нападении на него в Одессе, начато уголовное производство, - Аваков. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Аваков написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Нацполиция открыла уголовное производство по заявлению кандидата в Президенты Анатолия Гриценко
Глава Координационного Совета политической партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, который публично заявил о своем участии в выборах Президента Украины, обратился ко мне с заявлением о нападении на него, попытку сорвать участие в прямом радиоэфире, нанесении телесных повреждений лицам, которые его сопровождали 28.11. 2018 в Одессе.
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В своем заявлении политик утверждает, что попытки спровоцировать аналогичные силовые конфликты имели место во время его визитов в Харьков, Днепр, Славянск, Хмельницкий, Винницу и Черновцы.
По утверждению Анатолия Гриценко, организаторами провокаций являются высокопоставленные лица правоохранительных органов, которые превысили свои служебные полномочия и использовали их для совершения противоправных политически мотивированных действий.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).
Еще раз подчеркну: Национальная полиция готова предоставить всем кандидатам в президенты официальную охрану и полицейское сопровождение массовых мероприятий в рамках избирательной кампании - по официальному обращению кандидата. У нас есть для и силы и специальные возможности, чтобы заблаговременно определить риски и нейтрализовать провокации.
МВД и Нацполиция обеспечит всем кандидатам равные права и защиту, но не преференции, и будет жестко пресекать все попытки незаконной агитации или скупки голосов".
Напомним, люди в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", где находится SHARK Radio. У политика был запланирован прямой эфир. Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
22 января 2019 года! Согласно закону, у милиции есть десять дней на проведение доследственной проверки. Сегодня 24 января, а уголовное дело уже возбудили... Так где же "нарушение"? Теперь вопрос: "А что ждал Гриценко ДВА месяца?!" Торговался?
нужно чаще нападать
Депутат БПП Залищук стала советницей Гриценко. ФОТО
1 - За Газ, ты платишь не Украине, а Фирташу.
2 - За бензин, ты платишь не Украине, а Коломойскому.
3 - За электричество, ты платишь не Украине, а Ахметову.
4 - За водоснабжение, ты платишь не Украине, а Коломойскому.
И ты смотришь телеканал 1+1 который принадлежит Коломойскому,
Ты смотришь телеканал Интер, который принадлежит Фирташу,
Ты смотришь телеканал Украина который принадлежит Ахметову.
И именно на этих телеканалах, тебе регулярно рассказывают, какие сегодня высокие цены на - газ, электричество, воду, бензин. Рассказывают какой плохой Порошенко и как дорого сейчас прожить в Украине.
23:50 СЬОГОДНІ
Різдвяні зустрічі з Президентом
Министерство обороны Швеции сообщило, что самолеты российских ВВС нарушили границу королевства и в течение короткого времени находились в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел 19 января.
"Российский самолет типа Ил-20 в сопровождении двух истребителей Су-27 совершал полет над Балтийским морем. К югу от Карлсхамна они без разрешения на короткий срок вторглись в воздушное пространство Швеции", - говорится в заявлении.
Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки на базе пассажирского лайнера Ил-18. Один из самолетов этого типа был сбит сирийскими ВВС 17 сентября 2018 года. При этом погибли 15 членов экипажа.
Еще 10 таких дел на стадии расследования.
Не повезло им: попались бы украинцам - самый гуманный суд в мире отпустил бы их, как того бразильца, или дал условно, как большинству сепаров.
А чешский небось посадит.