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 Происшествия, За рубежом
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 Украинскому политзаключенному Грибу стало плохо в российском суде, - отец

Фельдшер скорой помощи сделал Павлу обезболивающий укол и рекомендовал три часа полежать, но судья не стал останавливать заседание.

Об инциденте написал в Facebook отец политзаключенного Игорь Гриб, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще в СИЗО Павел заявил об очень плохом самочувствии, но врач, без осмотра, выписал справку для суда об удовлетворительном состоянии здоровья подозреваемого", – сообщил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Узник Кремля Гриб заявил о подмене ключевого свидетеля в его деле

После во время заседания пришлось вызвать скорую помощь. Несмотря на слова медика о том, что подсудимому нужно полежать, судья все равно продолжил заседание.

"Издевательства над больным человеком, а не судебное заседание! Судья "гнал" заседание, не реагируя на протесты адвоката", – возмущается отец политзаключенного.

По словам Игоря Гриба, в России формально отнеслись к требованию Европейского суда по правам человека дообследовать Павла.

"Пришел гастроэнтеролог (так представился), совершил внешний осмотр (не затрагивая тела) и выписал справку о хорошем состоянии здоровья", – рассказал Гриб.

Следующее заседание по делу Павла Гриба состоится завтра.

Также на Цензор.НЕТ: Зрение ухудшилось, он практически ослеп, - адвокат о здоровье украинского заложника в РФ Гриба

Напомним, Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына Павла в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель под видом встречи с девушкой и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После - исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о сыне. Игорь Гриб уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 года директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле,находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".

Источник: https://censor.net.ua/n3108166
 
 
 Топ комментарии
 
Бедный хлопец.Родители сума сходят.Вот за что это кодло хуйлопутлеровское так над пацаном издевается?!Выбрали себе во враги абсолютно больного человека,суки!Загубят на ровном месте.
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Жаль хлопця, в батьків уже вся душа зітліла.
Чому нікого не послухав ? Вперся і похав.
А тепер горе.
Тримайся.
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Через нашу границу каждый день шастают свободно все кому не лень, но визы вводить низя, Пете Вова не велит. Таких грибов можно за один день насобирать и судить, как судят украинцев. Опять же, Петя-агент голубь мира, понимаешь.
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Жаль хлопця, в батьків уже вся душа зітліла.
Чому нікого не послухав ? Вперся і похав.
А тепер горе.
Тримайся.
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Через нашу границу каждый день шастают свободно все кому не лень, но визы вводить низя, Пете Вова не велит. Таких грибов можно за один день насобирать и судить, как судят украинцев. Опять же, Петя-агент голубь мира, понимаешь.
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Бедный хлопец.Родители сума сходят.Вот за что это кодло хуйлопутлеровское так над пацаном издевается?!Выбрали себе во враги абсолютно больного человека,суки!Загубят на ровном месте.
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А им глубоко чихать, кого убивать. Они своих сограждан не жалеют, а тут "какой-то бандеровец".
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Отец, беги к путину и спасай сына, он такой же как и все, актер, в этой жизни... результат у всех один.
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Дети не отвечают за родителей, дальше продолжать! Ветеран, ветеран, одни ветераны, война не закончена.
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Держись Паша. Богатырского здоровья тебе и стальных нервов.
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Крысы путинские, будьте вы прокляты.
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...рекомендовал три часа полежать, но судья не стал останавливать заседание.

Одно другому не мешает. Судья пускай суд ведет, а парень пускай ложится на лавочку. Мог просто полежать, мог и поспать.
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Павел молодец держится Героем, но насколько его хватит ведь инвалид? Надо обычным украинцам сильней поддерживать Гриба, тогда будет больше шансов, что его освободят наши политики, под сиянием софитов они охотно играют роли добряков.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинскому политзаключенному Грибу стало плохо в российском суде, - отец
 
 
 
 
 
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