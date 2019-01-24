 Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под "Градами" наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу батальона в Фейсбук.

"24 января, 4 года назад, российские террористические войска из реактивных установок "Град" расстреляли жилой микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Расстреляли мирных жителей города.

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Погиб 31 человек: 17 женщин, 12 мужчин и двое детей. 117 человек получили ранения различной степени тяжести: 56 женщин, 49 мужчин и 12 детей. Одному ребенку, маленькой Милане, ампутировали ногу", - говорится в сообщении.

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