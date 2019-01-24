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 Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под "Градами" наемников РФ. ФОТОрепортаж

Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память жителей Мариуполя, погибших 24 января 2015 года в результате обстрела города из "Градов" наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу батальона в Фейсбук.

Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под Градами наемников РФ 01

"24 января, 4 года назад, российские террористические войска из реактивных установок "Град" расстреляли жилой микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Расстреляли мирных жителей города.

Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под Градами наемников РФ 02

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Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под Градами наемников РФ 03

Погиб 31 человек: 17 женщин, 12 мужчин и двое детей. 117 человек получили ранения различной степени тяжести: 56 женщин, 49 мужчин и 12 детей. Одному ребенку, маленькой Милане, ампутировали ногу", - говорится в сообщении.

Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под Градами наемников РФ 04

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Источник: https://censor.net.ua/n3108165
 
   
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Пам*ятаю ті страшні відео з міста...

Спочивайте спокійно.
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ватаны с Марика до сих пор считают что обстреляли их укропы. им хоть в глаза ссы идиотам
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Ну і з ким домовлятись ? Та тільки за цей обстріл, за Іловайськ і аеропорт, рашка назавжди повинна стати ворогом України, і цьому слід вчити з дитячого садка - що росія ворог а росіяни вбивають українських дітей. Після цього домовлятись з рашкою і путіним означає спаплюжити загиблих мешканців Маріуполя і зрадити наших бійців. Вони б не зрозуміли, як це битись з російським ворогом на смерть, свідомо віддати своє життя, і раптом хтось з ворогом братається і домовляється. Президентом України повинен бути тільки запеклий і явний русофоб, так вчить тисячолітня історія.
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Светлая память погибшим.

Проклятие Путлеру и его банде.
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Цензор.НЕТНовостиФоторепортажБойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под "Градами" наемников РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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