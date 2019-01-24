 Бойцы 503 отдельного батальона морской пехоты почтили память мариупольцев, погибших 4 года назад под "Градами" наемников РФ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу батальона в Фейсбук.
"24 января, 4 года назад, российские террористические войска из реактивных установок "Град" расстреляли жилой микрорайон "Восточный" в Мариуполе. Расстреляли мирных жителей города.
Погиб 31 человек: 17 женщин, 12 мужчин и двое детей. 117 человек получили ранения различной степени тяжести: 56 женщин, 49 мужчин и 12 детей. Одному ребенку, маленькой Милане, ампутировали ногу", - говорится в сообщении.
Спочивайте спокійно.
https://www.youtube.com/watch?v=ZY1YJDGc5n4&feature=youtu.be
Проклятие Путлеру и его банде.