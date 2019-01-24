 Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Костетский, информирует Цензор.НЕТ.
"Только судье Владимиру Воронько сегодня удалось прорваться сквозь сито специального совместного заседания ВККС и ОСМЭ. 6 кандидатов не набрали достаточного количества голосов, а судьи Руслан Бондарчук и Марьян Головчак, как говорится, сдались еще до начала боя, подав заявления о прекращении участия в конкурсе", - написал представитель Transparency International Ukraine.
Таким образом, после пяти совместных заседаний 40 из 113 кандидатов не прошли проверку на доброчестность. В понедельник состоится последнее совместное заседание Комиссии и международных экспертов, во время которого свою честь будут защищать последние 2 кандидата.
https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/2066295776791558
https://censor.net.ua/news/3101615/zayavlenie_fsb_rf_ob_otsutstvii_statusa_voennoplennyh_u_zahvachennyh_ukrainskih_moryakov_yavlyaetsya
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/3/7200063/
https://ria.ru/20190124/1549877260.html
https://www.gazeta.ru/politics/2019/01/24_a_12141769.shtml
Кроме освобождения политзаключенных, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
Всё что ты можешь знать на 200% - это то, что ты завтра найдёшь свою пьяную мамашу в канаве.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46990399
О чем идет речь в документе?
В резолюции расею призвали немедленно освободить украинских моряков и обеспечить им предоставление медицинской, правовой и консульской помощи.
- Походу, это уже стало символом 2019 года в/на страны 404.
Вообще одурели. Та скажите им, что судебная реформа с переможным треском закончилась.
Других не будет. Это лучшие из лучших.
Лауру Кавеши надо пригласить, а то вроде безработная сейчас.
Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.
Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
И Антикоррупционный суд постигнет та же участь.
Если президент против РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией, то ее и не будет.
те, що у них маленькі доходи - одна із серйозних претензій.
Так, що не дуже радійте.
палочкой выбирают твердообразные какашки