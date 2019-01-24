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 Политика Украины
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 Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд

Общественный совет международных экспертов и Высшая квалификационная комиссия судей отклонила кандидатуры еще 8 претендентов на должности в Антикоррупционном суде.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Максим Костетский, информирует Цензор.НЕТ.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд 01

"Только судье Владимиру Воронько сегодня удалось прорваться сквозь сито специального совместного заседания ВККС и ОСМЭ. 6 кандидатов не набрали достаточного количества голосов, а судьи Руслан Бондарчук и Марьян Головчак, как говорится, сдались еще до начала боя, подав заявления о прекращении участия в конкурсе", - написал представитель Transparency International Ukraine.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международные эксперты исключили из конкурса в Антикоррупционный суд уже 32 кандидата

Таким образом, после пяти совместных заседаний 40 из 113 кандидатов не прошли проверку на доброчестность. В понедельник состоится последнее совместное заседание Комиссии и международных экспертов, во время которого свою честь будут защищать последние 2 кандидата.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд 02

Читайте: Создание Антикоррупционного суда Украины завершится в феврале, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3108162
 
   
 Топ комментарии
 
Було б добре всіх судів перепустити через цю комісію!!!!!
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И опять. США. Лас-Вегас. Крупнейшая выставка военной/тактической формы и снаряжениях #ShotShow2019 стенд компании #511tactical . Смотрите внимательно на фото.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8800
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Порошенко за годы своего правления не сделал очень важное - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались.
Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
И Антикоррупционный суд постигнет та же участь.

Если президент против РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией, то ее и не будет.
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Давайте допустим, что презентом Порошенко, выбрала бы страна, у которой идеальные дороги, армия входящая в 20-ку сильнейших, идеальная инфраструктура, высокий уровень рынка труда, развитая и конкурентоспособная промышленность, высокие зарплаты, минимальный уровень коррупции, профессиональная медицина, высокий уровень образования, незначительные внешние долги, демократические ценности, высокий уровень жизни населения и мирные условия правления. В этом была бы заслуга всех предыдущих правителей и населения, которые на протяжении десятков лет, тратили на это все удобство, не менее 200 - 400 миллиардов долларов ежегодно при сегодняшнем курсе. Порошенко же, был бы просто последователем. Ежигодно, Порошенко брал бы из бюджета 200 - 300 миллиардов долларов и распределял бы их на пенсии, зарплаты, армию, дороги и.т.п. В реальности, Порошенко взял страну с бюджетом 116 тысяч гривен. 116 тысяч грн - Карл!!! Где Порошенко должен был брать деньги, чтобы зрадофилам пенсию платить в 1000 долларов ежемесячно? При этом, Украину Порошенко взял с полным отсутствием дорог, отсутствием армии, нулевой инфраструктурой, минимальным рынком труда, минимальной и неконкурентоспособной промышленностью, низкими зарплатами, полностью коррумпированную, отсутствием медицины как таковой, низкий уровень образования, огромные внешние долги, низкий уровень жизни и главное, с агрессией со стороны РФ. И это говорит о том, что все предыдущие правители, никогда не тратили бюджет, на улучшение инфраструктуры Украины, на усиление армии, на порядок в стране и высокий уровень жизни и уровень свободы для людей. Предшественники Порошенко, никогда не думали об украинцах, как о людях. Они считали украинцев животными, которым, кроме послезастольных объедков, больше ничего не нужно. Порошенко вытащил Украину из рабства - нищей, разграбленной и униженной. Кто бы из политиков, которые сегодня рвутся к власти, смог бы построить одну из самых сильных Армий мира, построить десятки тысяч современных дорог, построить 127 новых заводов, объединить нацию в единое целое, настроить против агрессора весь мир, добиться финансовой и военной помощи, засудить агрессора в судах и все это, с начальным бюджетом со 116 тысяч грн в бюджете? Никто - А Порошенко смог. На 2017 год, бюджет Украины составил 112 миллиардов долларов, но сколько еще нужно двигаться с такими темпами, чтобы государство могло тратить 200 - 400 миллиардов на улучшение социальной жизни граждан и инфраструктуру Украины? Лет 5 упорного труда и терпения но двигаться нужно той дорогой, по которой идет Порошенко. А предшественникам остается один вопрос - Украина при вас, ежегодно принимала бюджет 150 - 180 миллиардов долларов и при этом, дороги не строились, армия не строилась, заводы не строились, внешние долги не отдавались - куда вы дели все эти деньги? Некоторые люди, говорят что большую часть из украинского бюджета, предшественники отдавали РФ по договору - Украина, ежегодно платит 50% из бюджета РФ взамен на независимость. И судя по агрессии со стороны РФ после изгнания Януковича и его шоблы против Украины. Эти разговоры, видимо правда...
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не хватает ежегодной посадки тех , кто почему то не смотря на выше перечисленное приумножил свои млрды !
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И опять. США. Лас-Вегас. Крупнейшая выставка военной/тактической формы и снаряжениях #ShotShow2019 стенд компании #511tactical . Смотрите внимательно на фото.

Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8800
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Пидараха, свинособака, мордва, тебе с бутылки никогда не соскочить Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 9116
https://ria.ru/20190124/1549877260.html
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Мокша, ты и в самом деле конченное и тупоголовое мясо или прикидываешься?
Кроме освобождения политзаключенных, Украина в резолюции также осуждает строительство Керченского моста, который нарушает территориальную целостность Украины; обыски украинских судов в Азовском море.
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119
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Пидараха, утрись, бутылочная насадка )))
Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 9607
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Пидарашка, откуда тебе косоглазому знать, что там в документе есть, а что нет?
Всё что ты можешь знать на 200% - это то, что ты завтра найдёшь свою пьяную мамашу в канаве.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-46990399

О чем идет речь в документе?
В резолюции расею призвали немедленно освободить украинских моряков и обеспечить им предоставление медицинской, правовой и консульской помощи.
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На подмосковной Балашихе прогремел взрыв в многоэтажке, у здания частично упала крыша.
- Походу, это уже стало символом 2019 года в/на страны 404.
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Було б добре всіх судів перепустити через цю комісію!!!!!
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Ну они петрову прошли то. И думаю по его версии это "лучшие из лучших" Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд - Цензор.НЕТ 8148
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В Международные эксперты нужно было взять судей из Британии и США.
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Надо просто взять тех судей на работу. И всё!!!
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Международные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд

Вообще одурели. Та скажите им, что судебная реформа с переможным треском закончилась.
Других не будет. Это лучшие из лучших.
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реформа как раз идет, честных судей негде взять.
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Ох уж эксперты, у петра скоро кандидаты закончатся.
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В конце февраля наберут, ПАП пообещал. Значит где-то по сусекам наскребут.
Лауру Кавеши надо пригласить, а то вроде безработная сейчас.
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Порошенко за годы своего правления не сделал очень важное - не сломал хребет коррупции, соответственно не реформировал суд, прокуратуру, МВД, как были они коррупционными так и остались.
Не удивительно что коррупционеры чувствуют себя в стране хозяевами жизни, а экономика не может нормально развиваться при таком высоком уровне коррупции.

Порошенко не дает нормально работать НАБУ, всячески вставляет им палки в колеса и у него это отлично получается, ведь как у президента у него огромные возможности.
И Антикоррупционный суд постигнет та же участь.

Если президент против РЕАЛЬНОЙ борьбы с коррупцией, то ее и не будет.
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Меня вообще удивляет, что хоть один судья прошел конкурс. Я думала, туда пройдут научные работники из ВУЗов, там все таки коррупции меньше, чем в судах.
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ви дивилися претензії міжнародних експертів до деяких кандидатів?
те, що у них маленькі доходи - одна із серйозних претензій.
Так, що не дуже радійте.
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Отклоняйте скопом всех - не ошибетесь...)))
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Из большой кучи жидкого лайна
палочкой выбирают твердообразные какашки
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМеждународные эксперты и ВККС отклонили уже 40 кандидатов в Антикоррупционный суд
 
 
 
 
 
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