EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  3571  101
Материалы по теме:
Все про:Дыминский (37) Порошенко (16189) Саакашвили (2671) телевидение (500)

 Олигарх Дыминский поддержал Порошенко и отказал Саакашвили в эфире на ЗИКе – экс-глава ОГА дал понять, каковы причины закрытия его программы

По словам политика, олигарх, с каналом которого у него "были какие-то профессиональные отношения", "свой канал перенес на службу Порошенко".

Об этом Михаил Саакашвили заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Саакашвили жаловался, что из-за конфликта с Порошенко для него зарыт путь в украинские СМИ. "У него четкая договоренность с Ахметовым, Пинчуком. У него в кармане 99% СМИ", – сказал Саакашвили о Порошенко.

"Один из олигархов, которого я считал наиболее прогрессивным, недавно ему продался, и свой канал перенес на службу Порошенко. Когда я его спросил, почему он это сделал, он посмотрел мне в глаза и сказал: "Ты знаешь, если будут выбирать...", – потому что раньше у меня были какие-то профессиональные отношения, связанные с его телеканалом", – он мне прямо сказал, что если надо будет выбирать между Порошенко и Тимошенко, "я выберу Порошенко". Вот когда олигархи так говорят, они мне не оставляют другого выбора", – подытожил бывший президент Грузии.

Михаил Саакашвили был ведущим программы "Джокеры" на телеканале ZIK. Создатели описывают программу как "обличительный проект о кандидатах в президенты". В декабре 2018 года в эфир вышли 3 программы - о Юлии Тимошенко, Анатолии Гриценко и Юрии Бойко.

Петр Дыминский – украинский бизнесмен, фактический собственник телеканала ZIK (де-юре каналом владеет его семья). 18 августа 2017 года автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, столкнулся с другим авто, водитель которого погибла на месте. Через несколько дней Дыминский покинул Украину и с тех пор находится, предположительно, в Швейцарии. Печерский районный суд заочно арестовал бизнесмена.

Источник: https://censor.net.ua/n3108159
 
   
 Топ комментарии
 
Владелец телеканала ZIK олигарх Дыминский поддержал на выборах Порошенко, - Саакашвили

Душил, душил Петя олигархов, гнобил их все пять лет, на куски рвал...
 показать весь комментарий
 
Там ДТП було за участі Димінського за кермом. Пішохід загинув. Ну тепер я так розумію родичі загиблої будуть неслабі компенсації Димінському платити - ну щоб не шлялась де попало. За Яника Димінський був у ПР. От що шоколад животворящий робить !
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Як розпізнати тролів в інтернеті - 5 ознак
Ознака перша: дописувач не відповідає цільовій аудиторії сайту. Наприклад, на українському ресурсі пише агресивні українофобські коментарі підкреслено російською мовою.Логіка тут проста - чи стане нормальна людина регулярно ходити на ресурс, де пишуть про те, що вона ненавидить? Звісно, ні. Отже це - або психічно нездорова людина, яка отримує задоволення від того, щоб лаятися, або проплачений троль, або і те й інше одночасно.



 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлигарх Дыминский поддержал Порошенко и отказал Саакашвили в эфире на ЗИКе – экс-глава ОГА дал понять, каковы причины закрытия его программы
 
 
 
 
 
 вверх