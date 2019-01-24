 Олигарх Дыминский поддержал Порошенко и отказал Саакашвили в эфире на ЗИКе – экс-глава ОГА дал понять, каковы причины закрытия его программы

Об этом Михаил Саакашвили заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Саакашвили жаловался, что из-за конфликта с Порошенко для него зарыт путь в украинские СМИ. "У него четкая договоренность с Ахметовым, Пинчуком. У него в кармане 99% СМИ", – сказал Саакашвили о Порошенко.

"Один из олигархов, которого я считал наиболее прогрессивным, недавно ему продался, и свой канал перенес на службу Порошенко. Когда я его спросил, почему он это сделал, он посмотрел мне в глаза и сказал: "Ты знаешь, если будут выбирать...", – потому что раньше у меня были какие-то профессиональные отношения, связанные с его телеканалом", – он мне прямо сказал, что если надо будет выбирать между Порошенко и Тимошенко, "я выберу Порошенко". Вот когда олигархи так говорят, они мне не оставляют другого выбора", – подытожил бывший президент Грузии.

Михаил Саакашвили был ведущим программы "Джокеры" на телеканале ZIK. Создатели описывают программу как "обличительный проект о кандидатах в президенты". В декабре 2018 года в эфир вышли 3 программы - о Юлии Тимошенко, Анатолии Гриценко и Юрии Бойко.

Петр Дыминский – украинский бизнесмен, фактический собственник телеканала ZIK (де-юре каналом владеет его семья). 18 августа 2017 года автомобиль, за рулем которого находился Дыминский, столкнулся с другим авто, водитель которого погибла на месте. Через несколько дней Дыминский покинул Украину и с тех пор находится, предположительно, в Швейцарии. Печерский районный суд заочно арестовал бизнесмена.