 Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Mukachevo.net с места событий.

В настоящее время происходит не менее 10 обысков в 10 домах в городе Рахов и селе Дилове.

По предварительной информации, работает военная прокуратура и пограничники. Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения определенными улицами и участками трассы Мукачево - Рогатин.

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В Мукачевском пограничном отряде отметили Mukachevo.net, что пока не в состоянии комментировать данную ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.

Сейчас редакция Mukachevo.net пытается получить комментарий у пограничников и военной прокуратуры по поводу ситуации.

Напомним, что наприкинци прошлого года на Раховщине уже проходила масштабная спецоперация силовиков против местных контрабандистов. Это было сразу после того, как один из контрабандистов смертельно травмировал пограничника.









