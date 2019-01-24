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Все про:Закарпатье (1514) контрабанда (1661)

 Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В одном из районов Закарпатской области проходит масштабная спецоперация против контрабандистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент  Mukachevo.net с места событий.

В настоящее время происходит не менее 10 обысков в 10 домах в городе Рахов и селе Дилове.

По предварительной информации, работает военная прокуратура и пограничники. Спецоперация проходит с применением спецтехники, а также временной блокировкой движения определенными улицами и участками трассы Мукачево - Рогатин.

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В Мукачевском пограничном отряде отметили Mukachevo.net, что пока не в состоянии комментировать данную ситуацию, но официально подтвердили, что на месте работают пограничники совместно с военной прокуратурой.

Сейчас редакция Mukachevo.net пытается получить комментарий у пограничников и военной прокуратуры по поводу ситуации.

Напомним, что наприкинци прошлого года на Раховщине уже проходила масштабная спецоперация силовиков против местных контрабандистов. Это было сразу после того, как один из контрабандистов смертельно травмировал пограничника.

Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски 01
Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски 02
Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски 03
Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски 04
Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски 05

Источник: https://censor.net.ua/n3108158
 
 
 Топ комментарии
 
Поліція і військова прокуратура круто зароблять сьогодні. Чекаємо на зведення десятків нових котеджів поліціянтів і прокурорів. Заздрю !
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Че зря завидовать? Можно же пойти работать в полицию и иметь то же, что имеют они, в полном пакете.🙂
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Значит скоро выборы. Не там ищут контрабандистов. На Банковой нужно поискать.
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Поліція і військова прокуратура круто зароблять сьогодні. Чекаємо на зведення десятків нових котеджів поліціянтів і прокурорів. Заздрю !
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Че зря завидовать? Можно же пойти работать в полицию и иметь то же, что имеют они, в полном пакете.🙂
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отак зразу ж перші коменти..і...-зрада? Прикордонники і військова прокуратура проводять спецоперацію проти контрабандистів Закарпаття - проходять масові обшуки - Цензор.НЕТ 6248
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А где тут о зраде? Или для тебя зависть и зрада одно и то же? Так я тут при чем?🙂
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Раджу повернутись одним кліком назад і почитати зліва "Пограбування ювелірного магазину правоохоронцями: долі обвинувачених". Тоді зрозумієш, чому така "довіра" до правоохоронців і сарказм !
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Одни берут бабло на КПП и пропускают другие ловят тех кто дал тем что на КПП как то не справедливо... Пограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски - Цензор.НЕТ 4971 контрабандисты в ловушке кинули их погранцы.
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Это их Порошенко научил, а вот когда Юля пабидит, такого не будет.
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"Поліція надзору над поліцією надзору над поліцією ..."
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войска против мирного населения ?
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похоже порошенко репетирует подсчёт голосов
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Ви статтю читали?"войска против мирного населения ?"
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Хлопці на роботи. Обережно мавпи кидаються лайном
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Ну не воевать же им идти в такую холодрыгу в окопах. тем более что войны у нас нету петя сказал. Да и стреляют там.
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Наверное поэтому ты все еще не там, а все свои борцовские таланты на тырнет тратишь.
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Тю, так Генерал контрабанды Москаль же вроде за Порошенко. Или тот уже своих жрет перед побегом?
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Значит скоро выборы. Не там ищут контрабандистов. На Банковой нужно поискать.
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Напомним, что наприкинци ...

I like it. Прикордонники і військова прокуратура проводять спецоперацію проти контрабандистів Закарпаття - проходять масові обшуки - Цензор.НЕТ 2989
Шо, ґуґл не зміг перекласти ?
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Походу Петя перепутал карту откуда враг будет идти. На дамбасе разейские войска вошли без единого выстрела через границу. А на границе с ЕС бронетехники нагнали и шмон на дорогах как будто Саакашвили возвращается.
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Необходимо зачистить грунт перед раскатыванием ковровой дорожки.
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КРАЗ мо і прикольний, але нащо цілий КРАЗ ганяти ??
Менше нічого не було..? Тіпа хамер (хайві) ?
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Новини з "вяликой".В школах Кузбасса начались массовые голодные обмороки учащихся. Об этом 23 января депутатам областного совета рассказал уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын, ссылаясь на многочисленные сообщения классных руководителей.По мнению эксперта, голодание детей вызвано бедностью их родителей, которые не в состоянии каждый день устраивать дома полноценные завтраки и платить по 50 рублей за школьные обеды. В основном подобные случаи происходят в сельских школах, а также с детьми, которых привозят на учебу в городские школы из поселков.
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От коли хоч кого небудь посадять з конфіскацією,тоді й хвалитись будете...а так- більше на показуху все схоже...
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Кум кума посадить? Ну ви таке скажете...
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В России начали сооружать переправу через Волгу при помощи сена и воды. Таким образом «специалисты» планируют соединить города Нижний Новгород и Бор.

«Мост» из соломы в России
На видео с места события видно, как рабочие солому раскладывают по реке. По словам одного из создателей переправы, в минусовую температуру «мост» будут поливать водой, которая при замерзании должна будет скрепить между собой солому. Заявляется, что эта переправа якобы сможет выдерживать вес автомобиля.
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Толку то, у них все одно 146% за пуйла, строй мост хоть из говна...
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Более трех тысяч российских школ не оборудованы теплыми туалетами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, назвав ситуацию "позором российской власти" и в очередной раз призвав решить проблему. О том, что до конца 2018 года все учебные заведения должны быть обеспечены теплыми туалетами, еще в августе, перед началом учебного года, заявил на совещании премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ответственность за их строительство он возложил на местные власти, которые традиционно жалуются на нехватку средств.
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Тут тема про конрабанду в Україні.
Нє ?
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Напевно збирають на ремонт дороги з Рахува до Мукачевого!
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Пора расстрельную статью для контрабандистов вводить.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничники и военная прокуратура проводят спецоперацию против контрабандистов Закарпатья - проходят массовые обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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