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 Политика Украины
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Все про:ветераны (482) суд (21706) добровольцы (575) Айдар (107)

 29 января Верховный Суд будет рассматривать кассацию по делу бойцов "Айдара" Агапова, Фещенко и Щурова

Во вторник 29 января в 11.00 в Верховном суде (Киев, ул. П. Орлика, 8) будет слушаться кассация по делу трех бойцов "Айдара", осужденных на 8 лет за задержание в 2015 году на "нуле" подозрительного человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Союз ветеранов войны с Россией.

Военнослужащие Николай Агапов (позывной Яма), Вадим Фещенко (Рекс) и Роман Щуров (Спикер) за решеткой уже более трех лет - с тех пор, как в декабре 2015 года прямо на "нуле" они случайно задержали подозрительного мужчину без документов, с оружием со збитыми номерами и со звонками на российские номера и фотографиями боевых позиций в телефоне.

Задержанный оказался сотрудником МВД. Военных обвинили в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В декабре 2017 года Константиновский районный суд Донецкой области после длительных "боев" вынес приговор по их делу. Фещенко и Щуров приговорили к 8 годам с конфискацией имущества, Агапова - до 8 с половиной с конфискацией.

29 января законность этого решения проверит Верховный Суд Украины.

Союз ветеранов войны с Россией призывает граждан прийти на заседание суда и поддержать айдаровцев.

"Если нас придет достаточно - изменим судьбу ребят, как уже изменили группой судьбу пограничника Колмогорова, которого суды Донецкой области тоже осудили в свое время к ужасному сроку заключения", - говорится в обращении.

Более подробно об истории 3 айдаровцев можно прочитать на Цензор.НЕТ в статье Валерии Бурлаковой.

Источник: https://censor.net.ua/n3108155
 
 
 Топ комментарии
 
Зато сепары Труханов, Гепа и т.д. на свободе. Твари.
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8 лет за оборону страны. И это шоколадный заяц хочет на второй срок?
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Порохоботня давайте начинайте защищать шоколадного, еще напишите, что это все справедливо.
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8 лет за оборону страны. И это шоколадный заяц хочет на второй срок?
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Но без конфискации, ибо он сирый и убогий...))
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Могли б хоть шапку спиздити, покуда люто судили.
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А мусорку, который корректировал стрельбу террористов по Марику - всего 9 лет.... И даже этот приговор уже обжаловали.... Ворон ворону, одним словом...
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Зато сепары Труханов, Гепа и т.д. на свободе. Твари.
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Большая часть Одессы труху в зад целуют. Много для города,говорят, сделал.
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Порохоботня давайте начинайте защищать шоколадного, еще напишите, что это все справедливо.
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со збитыми номерами

Редакторе, виправте на -сбитыми.
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Как какую-нибудь тварь рыговскую, что бегала с колорадками и флагами расейскими, то нет, так же как и проворовавшихся до предела чиновников, следователей, прокуроров, судей - всегда найдуться и деньги и "защитники".
Капец!
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В чём-то и сами они виноваты... Потеряли бы его без вести - меньше менингита было бы...
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Перейдіться за посиланням, почитайте статтю і коментарі під нею.

Моє найперше запитання: чому вони його відпустили, а не здали командуванню чи СБУ.
Тим більше, якщо такі підозри: і москальські тел. номери, і фото позицій, і збиті номери на зброї.
Це - дуже серйозно.
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А де написано, що вони його відпустили..?
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Тим часом на позиціях загострилася обстановка, каже Агапов, і бійці вирішили, що їм необхідно терміново повернутися на передову. В'ячеслава Баркова вони відпустили: "Було вже зовсім не до нього".Источник: https://censor.net.ua/r3106450
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Понятно..Звездюлей дали и оружие забрали..а мусор обиделся..
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Понятно, что обиделся - он же себя элитой считает, не чета каким-то пересичным добровольцам... Поэтому не надо было принимать половинчатых решений - или извиниться, все шмотки ему отдать и отпустить, или сделать так, чтобы его долго и безуспешно искали....
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Шо он там вообще делал..? Нуль совсем не мусорская тема.. Третий эшелон, да волонтеров пошмонать это их..
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Судя по звонкам на кацапские номера и фотки наших позиций - мусорок решил немного подзаработать... Так надо было выплатить ему награду в полном объеме, а не отпускать...)))
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Ізраїльські солдати від своїх командирів отримують звиздюлей, якщо вони не вистрілять раніше ніж терорист піднесе руки.
Нашим хлопцям потрібно переймати такі традиції.
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краще б він ненароком застрілився б.
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Дожились, ещё немного и будем УБД прятать!? За защиту родины в Украине сажают.
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Я то був на суді в Костянтинівці і точно знаю, що затримали підозрілу особу зовсім не випадково, а будучи по рознарядкці на патрюлюванні підконтрольної території.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины29 января Верховный Суд будет рассматривать кассацию по делу бойцов "Айдара" Агапова, Фещенко и Щурова
 
 
 
 
 
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