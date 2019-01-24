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Все про:Грузия (3507) оружие (3627) суд (21706) добровольцы (575)

 Грузинский суд оставил под арестом шестерых украинцев, которых обвиняют в незаконном хранении оружия, - Егор Соболев

Народный депутат Украины Егор Соболев обнародовал информацию о том, что суд в Грузии оставил под стражей шестерых украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Соболев отметил: "Шестерых наших добровольцев и волонтеров, как и их грузинского побратима, оставили под арестом в Грузии.

Еще один пример "успешной" "судебной реформы". Красивый дворец правосудия. Торжественные судебные приставы, которые контролируют каждого посетителя заседания. Фотографировать и снимать запрещено всем, кроме одного центрального телеканала. К ребятам подходить нельзя. В стеклянном ограждении для арестованных они, как особо опасные, сидели в окружении конвоиров. Хорошо, что хоть родных, нас и друг друга увидели после 52-х дней в одиночных камерах, где их держат за эту самую "опасность". И решение судьи по российскому "стандарту".

Стучимся к местным правозащитникам. Объясняем, что ребят сделали заложниками нечестной политики.
Игорь Орленко,Ролланд Мелия, Александр Новиков, Димка Курагин, Юрий Коростелев и Сергей Кладько были задержаны 2 декабря после приезда в гости к грузинскому побратиму Луке Чхнетия, который вместе с ребятами воевал за Украину. Всех обвинили в незаконном хранении оружия. Под подушкой в ​​гостинице. Арест произошел через два дня после президентских выборов в Грузии, когда местные руководители государства опасались массовых протестов.

В Украине этих ребят преследовали Юрий Луценко и Арсен Аваков - из-за их участие в блокаде торговли с оккупированными территориями и в акции давления на Грушевского для принятия антикоррупционных законов. Проведенная после ареста экспертиза не обнаружила отпечатков пальцев на оружии. Ребят не бросим, ​​сколько бы времени и усилий их освобождение не заберет".

Грузинский суд оставил под арестом шестерых украинцев, которых обвиняют в незаконном хранении оружия, - Егор Соболев 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни консул, ни посол с задержанными в Грузии украинцами не встречались. Их просто бросили, - Семенченко

Напомним, 28 ноября в Грузии состоялись выборы президента, которые впервые в истории страны выиграла женщина. Страну возглавила поддерживаемая руководящей партией Саломе Зурабишвили.

2 декабря объединенная оппозиция устроила акцию протеста и заявила о своем намерении подать в суд, чтобы признать недействительными результаты второго тура президентских выборов.

Позже в тот же день в МВД Грузии сообщили о задержании шестерых украинцев и одного грузина, у которых в номере нашли оружие.

Также на Цензор.НЕТ: Задержанные в Грузии шесть украинских граждан не признают предъявленные им обвинения, - адвокат

По данным грузинских телекомпаний, задержанный гражданин Грузии – Лука Чхетия, бывший грузинский военнослужащий, воевавший в добровольческом батальоне "Донбасс". Его отец Серго Чхетия заявил журналистам, что его сын собирался принять участие в акции протеста оппозиции в центре Тбилиси.

Позже Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев.

4 декабря Суд в Тбилиси арестовал шестерых задержанных ранее украинцев, они объявили голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3108152
 
   
 Топ комментарии
 
😀 А чем тебе не нравится судебная реформа в Грузии? Это реформа гения реформ товаришЧа сакашвили...
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бамбат свою жопу дип паспортом прикрыл...
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Єгоркє Соболєву не подобається судова реформа Саакашвіллі?
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100%. М.Саакашвили для пост совка - Могильщик.
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Поросенок- ты предатель и просто ублюдок.
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Порошенко послав їх робити збройну революцію в Грузію, Носов?
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Це там где твой Барыга Офшорный организовал Дебальцевский и Илловайский котел где уничтожил тысячи патриотов, а потом сказал что рузких войск там нет и погибло всего 17 человек.
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Справді? А ну ж дай посилання, де Порошенко каже що кацапських військ там нема.
До речі, Носов, а хто Боинг малазійський збив?
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Тільки кацапулі гундять про так званний "дебальцевський котьол" тому, що їм дуже хочеться щоб він дійсно був. Та ще і пишуть з великої літери... Грузинський суд залишив під арештом шістьох українців, яких звинувачують у незаконному зберіганні зброї, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 4724
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А с моряками нашими в мацкве не так круто? Блокирование поставок угля из ОРДЛО принесло миллиарды семье Яныка, Курченко и К, так на кого работали эти ребята?
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Этих дебилов вместе с оружием завезла в Грузию Лушпайка, теперь пусть с кокаиновым клоуном Михо отмазывает.
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Где пенисова?
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Це їм не в нашої картоняної хунти импичменти водить і вітрини бить.Лушпайка з Зіміним нехай тепер відмазують як хотять.Минулий рік підставили лохів з міхомайданом,а самі поховались за недоторканістю.Ті дурбелики хай посидять,може допетрають з якими аферистами звязались.
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А доброволець-волонтер-побратим Грішин де подівся? Може і його треба виручати? Злітай,Єгорка ,пошерсти-шо там,як.
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хотели подставить семенченко.он штирлиц высокого класса.удрал
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Если бы удалась у них революция,то в парламенте сейчас сидели бы.А не получилось ,то в тюрягу загремели.
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эрдоган принял в сентябре важное решение.все суда флота россии через босфор и дарданеллы будут таскать буксиры турции.нефть и газ поссии оказались вне игры.оффсайд.
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Якщо соєві гниди зі старту почали обливати хлопців лайном, значить хлопці все правильно робили.
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Тоді і бандерівцям треба давати "героя росії" вони не менше різали голови москалям ніж Кадиров.
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тут топили що в
Грузії сама чесна поліція та суди, але затримали 6 з оточення Семенченко і тут ступор у зради.
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Это у нас всех "грузинских воров в законе" выдворяют каждую неделю. А там не церемонятся. Чуть что- в тюрьму. Перенимайте опыт.
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Остаточно зрозуміло, що спайка фсб-сбу повністю контролює Грузію.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрузинский суд оставил под арестом шестерых украинцев, которых обвиняют в незаконном хранении оружия, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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